Краснодарский суд оштрафовал местную жительницу Сашу на 200 тысяч рублей по статье о «ЛГБТ-пропаганде» из-за татуировки собаки в радужном шарфе. Об этом сообщает правозащитная организация «Сфера».

В конце июня домой к Саше пришли двое полицейских в штатском. По их словам, на девушку поступила жалоба из-за ее публикаций в соцсетях. Как пишет «Сфера», Саша ведет инстаграм, на который подписаны 180 человек, а также небольшой канал в телеграме — он уже удален. Силовики заявили, что ее обвиняют в «пропаганде» ЛГБТ и «дискредитации» российской армии.

Сашу отвезли в отдел. Она успела сообщить о задержании в «ОВД-Инфо», но полицейские заявили, что адвокату лучше не приезжать. «Они сказали, если сейчас приезжает адвокат, мы вообще запустим всю правовую машину. Там еще что-то нароем-раскопаем и будет еще хуже», — рассказала Саша.

В ее деле фигурируют несколько фотографий из инстаграма с граффити «Нет войне», сторис с репостами ЛГБТ-контента, а также кадры с ее татуировкой.

«У меня на плече татуировка с мультяшной собакой, на которую надет радужный шарф, и написано сверху “собака-гей”. Это, как оказалось, тоже считается пропагандой — татуировка, которая есть у меня на теле и которую где-то было видно на моих фотографиях. Это вообще полный абсурд», — отметила Саша.

Тем не менее Спустя почти месяц состоялся суд и Сашу оштрафовали. «После внесения изменений в КоАП и ужесточения наказаний за статью о “пропаганде” мы видим, с каким энтузиазмом оперативные работники занимаются мониторингом социальных сетей, а суды применяют эти нормы на практике. За пост в соцсетях человека привлекают к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Безусловно, мы будем обжаловать это решение», — прокомментировала ситуацию руководительница программы «Стратегическое судопроизводство» «Сферы» Катя Диковская.

В начале августа в Краснодаре состоится судебное заседание по делу Саши о «дискредитации» российской армии.

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