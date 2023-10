Тейлор Свифт подняла экономику США

Мировой тур Тейлор Свифт может стать самым прибыльным музыкальным событием в истории. Совокупный доход американской певицы по итогам тура превысит миллиард долларов (а может, и больше двух миллиардов). Однако благодаря ее концертам обогатятся не только она и ее команда, но и американская экономика. Тур вызвал настоящий бум: люди стоят в очередях за билетами по полдня и отдают последние деньги, чтобы увидеть певицу вживую. Каждый концерт — колоссальное событие для региональных экономик: люди тратят столько денег, что транспортная и отельная индустрии уже вышли на доковидный уровень. Ажиотаж вокруг концертов дошел и до других стран, и теперь их лидеры зазывают «Мисс Американу» в свои города, чтобы простимулировать местный бизнес. Экономический эффект Тейлор Свифт — в материале «Холода».

В Eras Tour запланировано 146 концертов в 20 странах мира. На каждом из шоу Свифт исполняет порядка 45 песен, и в целом выступление длится более трех часов. По масштабности и прибыли Eras Tour превзойдет выступления Элтона Джона, AC/DC и Rolling Stones. Сейчас Тейлор Свифт завершает часть тура по Северной Америке, затем она отправится в Южную, а оттуда в Европу. Штаты уже почувствовали на себе экономический эффект «Мисс Американы».

Принимать у себя концерты Тейлор Свифт оказалось очень выгодно. Популярность певицы смогла привлечь в локальные экономики дополнительные деньги, которые помогают среднему и малому бизнесу. Например, в Чикаго (штат Иллинойс) прошли три концерта Eras Tour. На это время в городе забронировали рекордное количество номеров в отелях — более 44 тысяч. Средний уровень заполняемости гостиниц достиг 96,8% — фанаты стекались со всех штатов.

«Аншлаговые концерты Тейлор Свифт, проведенные одновременно с одним из наших крупнейших ежегодных конгрессов (в это время в Чикаго проводилась конференция Американского общества клинической онкологии. — Прим. «Холода»), в совокупности стали самыми успешными выходными для отелей Чикаго в новейшей истории. Эти цифры являются неоспоримым свидетельством важности крупных событий и конференций для экономики города», — заявил президент Ассоциации отелей и гостиниц штата Иллинойс Майкл Джейкобсон.

Два мартовских концерта Тейлор Свифт в Лас-Вегасе помогли вернуть туризм в городе до доковидного уровня. За этот месяц Лас-Вегас посетили около 3,66 миллиона человек — это на 9,6% больше, чем в тот же период в 2022 году. Заполняемость отелей по выходным достигла 94,5% — рекорд с февраля 2020 года.

Ажиотаж помог даже транспортной системе США проснуться после постковидного застоя. Во избежание пробок фанаты Свифт пользовались автобусами и поездами, чтобы добраться до стадионов. Так, в Чикаго в период проведения концертов зафиксировали самый высокий трафик за три года (5,63 миллиона поездок за неделю с 4 по 10 июня). В Нью-Джерси вообще ввели дополнительные трансферы прямо до стадиона, которыми воспользовались около 80 тысяч человек.

Похожая ситуация сложилась в Филадельфии и Аризоне. Причем в Аризоне в этом году проходил Super Bowl — самое популярное ежегодное спортивное мероприятие в США. Но даже он не смог тягаться с доходами от концерта Тейлор Свифт — певица собирает эквивалент двух-трех Суперкубков каждые выходные.

В Денвере, штат Колорадо, Тейлор Свифт отыграла два концерта. Мероприятия посетили около 140 тысяч человек, которые внесли в ВВП штата около 140 миллионов долларов. Вице-президент американской финансовой консалтинговой компании Betterment Дэн Иган объясняет, что благодаря таким выступлениям происходит рециркуляция денег на местном уровне — они передаются от человека к человеку. По его словам, обычно скачки ВВП происходят из-за экспорта, но в этом случае американцы богатеют за счет других американцев, приезжающих в их штат. Благодаря ажиотажу происходит резкое наращивание потребительских расходов.

Обычно на каждые 100 долларов, которые тратят на билет, приходится примерно 300 долларов дополнительных расходов (отели, еда, транспорт). Но фанаты Тейлор Свифт подняли эту планку: они тратят в среднем более 1300–1500 долларов на билеты, проезд, одежду и сувениры. По оценкам социологов и исследователей из компании Question Pro, если фанаты продолжат тратить такие же деньги, Eras Tour может принести местному бизнесу пять миллиардов долларов — и это только в США. В некоторых городах из-за потока слушателей начинается дефицит товаров. К примеру, поклонники подчистую скупают блестки и бусы, чтобы сделать «браслет дружбы» из песни «You’re on Your Own, Kid». В целом фанаты тратят более двух миллионов долларов в день концерта Тейлор Свифт.

«Эти цифры просто невероятны. Если бы Тейлор Свифт была экономикой, она была бы больше, чем ВВП 50 стран. Если бы она была корпорацией, ее рейтинг Net Promoter Score сделал бы ее четвертым по популярности брендом мира», — говорит Дэн Флитвуд, глава компании QuestionPro Research and Insights.

Действительно, пять миллиардов, которые местные предприниматели получат после концертов, можно сравнить с номинальным ВВП 45 стран нижней части рейтинга Международного валютного фонда (большинство из них — неразвитые и развивающиеся государства). Например, выручка бизнесменов после концертов Тейлор Свифт оказалась больше, чем номинальный ВВП одного из союзников России — Эритреи. Также этот показатель обогнал ВВП Гренады, Либерии, Самоа, ЦАР, Андорры и Сан-Марино. Две последние — одни из самых маленьких стран в мире, но тем не менее достаточно развитые европейские государства. А если Тейлор Свифт сравнивать с брендами по индексу потребительской лояльности (NPC), то в топ-5 она бы соперничала с Apple и люксовыми отелями Ritz-Carlton.

Билет на всю зарплату

Билет на концерт — достаточно дорогое удовольствие. В среднем они стоят 253 доллара, самые дешевые — в районе 50 долларов. Билеты быстро раскупают на официальных площадках, поэтому фанатам приходится обращаться к перекупщикам, которые перепродают их в среднем за четыре тысячи долларов. Некоторые обычные билеты перепродавались даже за 28 тысяч долларов, а на лучшие места цена доходила и до 200 тысяч.

Рост цен на билеты — мировая тенденция, которая касается не только звезд уровня Тейлор Свифт. Средняя цена билета на 100 самых популярных туров Северной Америки за последние два десятилетия выросла почти в 4 раза: с 25,81 доллара в 1996 году до 91,86 доллара в первой половине 2023 года. Билетная инфляция затронула все категории, в том числе самые доступные широкой аудитории.

Рядовые фанаты Тейлор Свифт из США рассказывали, что тратили на ее концерты деньги, которые копили несколько лет. 24-летняя Ласк и ее мать — обладательницы карты банка Capital One, которая давала возможность купить билет за 49 долларов во время предпродажи. Но они не успели выкупить дешевые билеты, и им пришлось брать те, что оставались — по две тысячи долларов за билет. Ради такого Ласк сняла со своего сберегательного счета три тысячи долларов, а ее мать оплатила гостиницу и перелет, а также оставшуюся тысячу за билеты. По статистике, типичный фанат Свифт за время тура потратил примерно на 720 долларов больше своего запланированного бюджета. А совокупные средние расходы фаната составили 1327,74 долларов.

Билеты дорожают, потому что официальный стриминг не приносит артистам достаточно денег. Всему виной — распространение пиратства, благодаря которому можно бесплатно послушать любую песню. Восполнять доходы приходится за счет концертов и шоу. За пару концертов Бейонсе и Тейлор Свифт могут заработать больше денег, чем за год продажи альбомов. Помимо этого, в течение многих лет спекулянты перепродавали билеты на концерты по гораздо более высокой цене — и фанаты в любом случае их покупали. Агенты восприняли это как свидетельство заниженных цен и того, что их артистам недоплачивают при стабильно высоком спросе.

Безумие на экспорт

Ажиотажный спрос на билеты, которым активно пользуются перекупщики, вынудил адаптироваться крупные билетные маркетплейсы: Ticketmaster и AXS внедрили технологию, которая доказала, что фанаты готовы заплатить любые деньги, лишь бы увидеть своего кумира вживую, особенно если это концерт исполнителя, который выступает раз в несколько лет. Сайт Ticketmaster проанализировал поведение перекупщиков и решил перенять их методы.

Ticketmaster и другие сайты теперь меняют цены на билеты в зависимости от спроса. Например, если ко дню концерта еще остаются билеты, то компания имеет право снизить цены и таким образом распродать остатки. Также часто применяется практика внедрения привилегий для «настоящих фанатов»: к примеру, раньше всех в продажу поступают билеты для обладателей определенных карт и абонементов.

Однако даже эти методы не сработали, чтобы сдержать бешеный спрос на билеты. В ноябре во время старта продаж сайт Ticketmaster не выдержал наплыва фанатов и буквально сломался. В результате многие люди не смогли купить билеты, а некоторым и вовсе пришлось провести в электронной очереди до шести часов. Пострадавшие от обвала сайта даже подали в суд на материнскую компанию Ticketmaster. Позже Ticketmaster выпустил официальное извинение перед фанатами за неполадки системы и объяснил, что сайт столкнулся с непредвиденно высоким наплывом пользователей и просто не выдержал — общее количество системных запросов составило рекордные 3,5 миллиарда кликов. В день открытия предпродаж сервис продал более двух миллионов билетов — абсолютный рекорд за все время наблюдений.

«Исходя из объема трафика на нашем сайте, Тейлор потребуется дать более 900 концертов на стадионе (почти в 20 раз больше, чем она запланировала). То есть по одному шоу на стадионе каждый вечер в течение следующих 2,5 лет», — говорится в заявлении Ticketmaster. Действительно, на концертах Свифт настолько много фанатов, что однажды выступление певицы в Сиэтле вызвало сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла. Экономический же эффект Тейлор Свифт признают даже мировые политики. Певицу уже позвали мэр Будапешта Гергей Карачонь, премьер Канады Джастин Трюдо и президент Чили Габриэль Борич.

«Это я, привет. Знаю пару мест в Канаде, где тебя хотели бы увидеть. Так что, не устраивай очередное жестокое лето. Надеемся скоро увидеться!» — написал Трюдо в Twitter, сделав пару отсылок к песням Тейлор Свифт.

Для тех же, у кого нет возможности посетить концерт, тоже есть выход — в октябре в кинотеатрах вышло концертное видео «Taylor Swift: The Eras Tour». Это не художественный или документальный фильм (хотя такой у Свифт тоже есть), а просто профессиональная запись с трех августовских концертов Eras Tour в Калифорнии. Лента идет почти 3 часа. Отец певицы Скотт Свифт выбрал нестандартную стратегию для распространения фильма: он не стал связываться с голливудскими студиями и договорился о показе напрямую с кинотеатрами компании АМС. В итоге выручку от фильма семья Свифт поделит с кинотеатрами без каких-либо посредников.

Билет для взрослых стоит 19 долларов, для детей — 13 долларов. Предварительные продажи билетов по всему миру собрали более 100 миллионов долларов (для сравнения: «Барби» за первые пять дней набрала 162 миллиона). Продажи в первый день в кинотеатрах АМС достигли рекордных 26 миллионов долларов. Запись концерта Свифт побила рекорд, установленный в этой сети кинотеатров фильмом «Человек-паук: Нет пути домой». В 2021 году лента Marvel собрала почти 17 миллионов долларов в первый день.