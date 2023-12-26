Российские власти придумали «правильных жен»

Недовольство жен и родственников мобилизованных вылилось в самый яркий антивоенный протест с начала войны. Движение «Путь домой» превратилось в главную внутреннюю проблему российских властей. Поэтому против родственников мобилизованных теперь работает пропаганда, а самим мобилизованным угрожает ФСБ, требуя от них убедить своих жен в том, что протестовать бесполезно. Для противостояния недовольным власти выставили своих, «правильных» жен и родственников — они работают в тылу, поддерживают войну и Путина, а также презирают «коллективный Запад». Их ставят в пример, их истории тиражируют пропагандистские СМИ. «Холод» рассказывает о провоенных женских движениях, которые на словах готовы отправить в Украину даже собственных детей.

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Активность и медийный успех движения «Путь домой» вынудили российские власти реагировать и заполнять информационный вакуум вокруг проблем, которые поднимали жены мобилизованных. Тактика властей свелась к дискредитации родственников мобилизованных — с критикой и оскорблениями в их адрес выступили многие российские пропагандисты и Z-каналы.

Главным ресурсом протестующих против бессрочной мобилизации стал телеграм-канал «Путь домой». В начале декабря он подвергся массированной атаке ботов и сторонников войны. В его региональных чатах появились сотни комментариев, в которых говорилось, что администраторы и участники движения связаны с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) и Алексеем Навальным. Провоенные пользователи оставили сотни негативных комментариев и прямых оскорблений в адрес администраторов и сторонников движения «Путь домой».

В этих комментариях требовали, чтобы подписчицы канала и авторы постов «заткнули свои продажные рты», и называл их «убогими ничтожествами и выблядками». Из-за жалоб сторонников войны у канала даже появилась плашка «Fake», хотя администраторы канала утверждают, что он оригинальный, и просят создателя телеграма Павла Дурова убрать с канала этот статус. Невзирая на давление со стороны властей, на конец декабря аудитория канала «Путь домой» выросла почти до 40 тысяч подписчиков. Комментировать «Холоду» травлю и давление со стороны властей представители движения «Путь домой» отказались.

Родственница мобилизованных на акции возложения венков к Могиле неизвестного солдата. 23 декабря, 2023. Фото: Ольга Мальцева / AFP / Scanpix

«Катюши» против

Главными публичными оппонентами «Пути домой» стало женское патриотическое движение «Катюша», участницы которого поддерживают российскую армию и называют себя дочерьми офицеров. Медийная активность «Катюши» совпала с ростом популярности и интереса к «Пути домой». В ноябре в своем телеграм-канале провоенные активистки опубликовали видео, на котором женщины из разных городов уговаривают жен и родственниц мобилизованных «не поддаваться на провокации» и не протестовать. В описании к ролику говорится, что «беглые экстремисты» и «западные спецслужбы» руками жен военных подрывают доверие к власти и «настойчиво толкают их на преступление».

«Поймите: большинство тех ужасных историй, которые якобы приходят с линии фронта, пишут люди, сидящие в офисах за тысячи километров от передовой и получающие за это деньги. Они же — беглые уголовники из друзей экстремиста Навального, набившие руку на разрушении нашей страны», — заявляют девушки на видео.

Участницы провоенного движения утверждают, что они поддерживают президента России Владимира Путина. Их образ «правильных жен» активно использовали в своих выпусках и материалах пропагандистские федеральные и региональные СМИ. В отношении противников войны «Катюши» используют классические антизападные приемы российской пропаганды: например, в августе 2022 года они отправили лидерам стран Евросоюза десять медалей «За возрождение фашизма».

«Разумеется, ждем реакции. Но пока для нас ценно, что задумку приняли очень тепло наши соотечественники, наши русские люди. В ответ на проект было много поддерживающих слов, приятных комментариев», — заявила в эфире RT участница движения Валерия Телицина.

В движении активно участвуют около 15 россиянок и жительниц аннексированных территорий Украины. Чаще всего в пропагандистских СМИ выступают Валентина Бельченко из Белгорода, Анастасия Гридасова, переехавшая из Горловки в Севастополь, и пресс-секретарь «Катюши» Екатерина Образцова.

Фото: телеграм-канал @katyusha_russian

Бельченко работала репетитором в Белгороде и Москве, а также корреспондентом в сетевом издании «Вперед». «В данный момент работаю проект-менеджером в молодежной организации. В мои обязанности входит написание постов и текстов по тезисам, организация мероприятий, написание идеологии, технического сценария мероприятия», — говорится в ее профиле на сервисе «Профи.ру».

В соцсетях Образцовой указано, что она работает в рекламном агентстве «R-брокер». Анастасия Гридасова работает юристом и периодически дает интервью в пропагандистских СМИ. Страницы почти всех активных участниц движения в соцсетях закрыты. Являются ли они реальными родственниками военных, «Холоду» выяснить не удалось.

Страницы родителей участниц «Катюши» никак не указывают на то, что активистки движения — члены семей военных. У отца Анастасии Гридасовой из Горловки нет фото, связанных с армией, как и у родителей Валентины Бельченко из Белгорода. На странице матери пресс-секретаря «Катюши» Екатерины Образцовой нет указаний на то, что она замужем за военным. «Холод» не нашел в открытых источниках данных об офицере по имени Анатолий Образцов — так зовут отца Екатерины.

Информации о финансировании «Катюши» в открытых источниках нет. Организация старается делать вид, что существует на пожертвования россиян. Сбором донатов занимается, например, 20-летняя жительница Севастополя Даниела Плоскина. Официальная цель сборов — помощь российским военным, сбор также идет в паблике «Разведка идет» во «ВКонтакте» и в телеграме. Отчетов о расходах в канале нет, но иногда в постах сообщается о покупке прицелов. Даниела Плоскина не ответила на вопросы «Холода» и заблокировала корреспондента в телеграме.

Одним из источников финансирования движения выступает Институт развития интернета (ИРИ) — одна из главных российских организаций, отвечающих за распределение государственных средств на производство «патриотического» контента. «Катюша» получает финансирование ИРИ на производство пропагандистских «документальных» фильмов — с момента создания паблика в нем регулярно выходят интервью с военными и волонтерами, помогающими российской армии на оккупированных территориях Украины. Последний фильм под названием «Мягкая сила» рассказывает о женщинах, помогающих российским военным, — именно на этот фильм и выделял деньги ИРИ.

Телеграм-канал «Катюши» появился летом 2022 года. Первые посты в одноименном паблике во «ВКонтакте» — в октябре. У «Катюши» 10,5 тысяч подписчиков во «ВКонтакте» и пять тысяч — в телеграме. Помимо «Пути домой», под пресс со стороны «Катюши» попадала другая организация — «Совет матерей и жен», которая также пыталась добиться встречи с Владимиром Путиным, однако позднее была признана «иностранным агентом» и летом 2023 года прекратила свою деятельность. «Иноагентство» позволило «Катюше» критиковать организацию и обвинить ее в попытках «подорвать единство и сеять панику». Это же видео позднее продвигал пропагандист Владимир Соловьев.

Пресс-служба движения «Катюша» не ответила на вопросы «Холода».

Z-дефиле

В начале 2023 года «Единая Россия» запустила проект «Женское движение». Его возглавили депутат Госдумы Наталия Полуянова, сенаторы Совфеда Дарья Лантратова (от самопровозглашенной ЛНР) и Галина Карелова (от Воронежской области). В нескольких регионах его координируют депутаты местных законодательных собраний, областных дум и городских советов.

В описании движения говорится, что «длительная борьба женщин за равноправие привела к определенным изменениям общественного сознания во взглядах на социально-политическую роль женщины, но, несмотря на это, фактическое равноправие до сих пор не достигнуто». То есть «Женское движение» позиционирует себя как проект по защите и расширению прав женщин. Но в его паблике во «ВКонтакте» регулярно появляются посты о круглых столах, на которых участники вместе с религиозными деятелями обсуждают повышение рождаемости.

Участницы проекта активно поддерживают войну в Украине и желают семьям военных «терпения и мудрости». В постах движения рассказывается про женщин, которые плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную и военную помощь российским военнослужащим

«Ждать мужа можно по-разному. Кто-то впадает в тоску и депрессию, а кто-то стремится каждый час провести с пользой, чтобы и здесь в тылу приближать победу», — говорится в посте про жену мобилизованного, которая стала активисткой движения.

Проект «Единой России» рассчитан на регионы, за что его активно хвалят и продвигают губернаторы. Например, в декабре в Ханты-Мансийске прошло дефиле под названием «Жду. Люблю. Югра». Жен, дочерей и матерей российских военных одели в дизайнерскую одежду в стиле милитари, в том числе с Z-нашивками. Показ провели при поддержке «Женского движения Единой России», а губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назвала его «главным модным событием Югры». У одной из участниц дефиле на войне против Украины погиб сын.

Фото: телеграм-канал @komarova_ugra

«Каждый образ отражает личную историю, жизненный девиз своей героини, сочетание силы и нежности, самодостаточности и преданности. Эта коллекция про веру, поддержку, твердое намерение справиться с любыми трудностями, достойно и гордо нести звание матери, жены, сестры, дочери Героя», — говорится в отчете «Женского движения».

Финансирование движения с высокой долей вероятности осуществляется из партийного бюджета — на сайте «Единой России» для «Женского движения» есть целый раздел, в котором участники отчитываются о проделанной работе.

«Паучки-волшебницы»

Недостаточное комплектование российской армии спровоцировало настоящий бум патриотических движений, которые стараются на волонтерских началах помочь солдатам. Среди них — сообщества, которые плетут маскировочные сети для военных. Во «ВКонтакте» можно найти более 200 пабликов, посвященных плетению сетей. Большинство участниц сообществ — женщины. Многие из этих движений работают на волонтерской основе или собирают донаты от россиян, поддерживающих войну. Единого руководства у этих сообществ нет: они разбросаны по всей стране и представлены почти в каждом регионе.

Одно из таких сообществ в августе 2023 года написало донос на жительницу Краснодара Елену Кукушкину и ее дочь Ольгу Гаврину. Они подошли к женщинам, которые пытались выгнать игравших в баскетбол подростков, чтобы плести маскировочные сети на детской площадке. Елена и Ольга попросили соседок дать детям место для игр. В ответ те сказали, что их мужья и сыновья воюют и что 14-летние подростки тоже могут отправиться на фронт.

Женщины, которые пришли плести маскировочные сети на площадку, оказались участницами волонтерской инициативы «Бумеранг добра». В чате, где они называли себя «паучками-волшебницами», они распространили видео конфликта и попросили максимальной огласки на всю страну.

Фото: телеграм-канал @talipovonline

Активисты движения обвинили соседей в том, что те якобы симпатизируют Украине, и назвали их «бандеровками». На сообщения и ролик обратил внимание телеграм-канал «Крымский СМЕРШ», принадлежащий Z-активисту и профессиональному доносчику Александру Талипову. Он выложил в общий доступ ссылку на страницу Ольги Гавриной и ее номер телефона. Сторонники войны оставили на ее стене несколько сотен комментариев с проклятьями. Неизвестные звонили ей и угрожали убийством, увольнением, изнасилованием, обезглавливанием и даже «кувалдированием».

В результате против Елены Кукушкиной завели административное дело о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), а реакции на многочисленные угрозы и оскорбления в ее адрес со стороны правоохранительных органов так и не последовало.

Давление на противников бессрочной мобилизации в ближайшее время, вероятно, будет только нарастать. Представители «Пути домой» недавно рассказали, что российские власти теперь давят не на жен, а на самих мобилизованных: к ним приходят представители ФСБ, угрожают и требуют, чтобы их жены и родственники перестали протестовать.