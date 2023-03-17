Последний месяц Алексей и Маша Москалевы из Ефремова Тульской области регулярно появляются в новостях. Почти год назад пятиклассница Маша нарисовала на уроке женщину с ребенком и два флага — российский и украинский, — сопроводив это надписями «Нет войне» и «Слава Украине». С этого момента ее жизнь сильно изменилась: сейчас она находится в социальном центре для несовершеннолетних, а ее отец Алексей — под домашним арестом из-за возбужденного против него уголовного дела о «дискредитации» российской армии. «Холод» рассказывает, что произошло с ними за это время.

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Рисунок Апрель 2022-го

В конце апреля 2022 года ученица пятого класса ефремовской школы №9 Маша Москалева нарисовала на уроке изо антивоенный рисунок. Это был российский флаг с надписью «Нет войне» и украинский — с надписью «Слава Украине», а между ними — женщина с ребенком и летящие в них со стороны России ракеты. Учительнице Нине Воробьевой это не понравилось: педагог пошла к директрисе Ларисе Трофимовой, а та вызвала полицию. Тогда Маше удалось убежать из школы. «Прибежала домой запыхавшись, говорит: “Папа, меня чуть не схватила полиция, я нарисовала рисунок“. Дочка была напугана, я пообещал, что на следующий день приду в школу и буду ее ждать до конца уроков», — рассказывал 53-летний Алексей Москалев, отец Маши, «ОВД-Инфо» и изданию «Спектр».

На следующий день Алексей Москалев действительно пришел в школу, но, увидев его, директор снова вызвала полицию. На этот раз вместе с полицейскими приехали сотрудники опеки, а Машу сняли с урока и привели к отцу. «Мне стали говорить: “Видите, чему вы учите ребенка! Посмотрите, что она нарисовала“. Я говорю: “Что особенного произошло? Она выступает против войны, против кровопролития, что в этом такого?“ — вспоминал Москалев. — Они составили протокол, позвали понятых — учителей, те подписались. Нас повели в машину, ученики наблюдали из окон — будто террористов ведут. Мы приехали к начальнику полиции [Ефремовского района] Андрею Аксенову. Он читал мне нотации о том, что я неправильно воспитываю ребенка».

Москалев воспитывает дочь один. Мать Маши не живет с ней с трех лет.

«Дискредитация» Апрель 2022-го

В отделе полиции Алексей узнал, что на него составили протокол за «дискредитацию» армии — за то, что в «Одноклассниках» он оставил комментарий «Армия России. Насильники рядом с нами». В тот же день, 25 апреля, Москалева оштрафовали на 32 тысячи рублей.

«Мы вышли из суда под вечер. Дочка была голодная и заплаканная, ее трясло, — рассказывал Алексей. — Я сказал ей: “Машенька, успокойся. Суд состоялся, меня оштрафовали, теперь от нас отстанут. Все позади”. Она сказала: “Я боюсь ходить в школу”. Но я убедил ее, что волноваться больше не о чем».

ФСБ. Часть 1 Апрель 2022-го

Это оказалось не так: история продолжилась уже на следующий день. Маша пошла в школу, а ее отцу вскоре позвонили и сказали, что ему срочно нужно явиться в школу, так как его дочь «забрали сотрудники ФСБ».

«Я оделся, прилетел туда, — рассказывал Алексей. — Меня встретили фээсбэшники. Я спросил: “Где моя дочь?” Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа они рассказывали мне, что я неправильно воспитываю ребенка; говорили, ее у меня отнимут, а меня посадят. Предлагали, чтобы Маша возглавила какую-нибудь молодежную команду в поддержку российских войск, но я ласково отказался: у нее много занятий и кружки, времени не остается». После этого случая Маша в школу больше не ходила: она умоляла отца больше ее туда не отправлять. Но внимание ФСБ к семье Москалевых этим не ограничилось.

ФСБ. Часть 2 Декабрь 2022-го

30 декабря 2022 года в половине седьмого утра Алексею позвонили неизвестные; в тот момент он собирался на работу. По его словам, до 2000 года он занимался бизнесом, а в последнее время разводил декоративных птиц и держал небольшое хозяйство.

«Высунулся в окно и обомлел: вокруг дома стояли три полицейские машины, еще две машины стояли с торца, чуть дальше — машина МЧС и пожарная. Человек двенадцать — фээсбэшники и несколько полицейских вышли из машин и направились к нашему подъезду. У них была болгарка, — вспоминал он. — Я сразу понял, что это к нам».

Сначала Алексей решил не открывать дверь силовикам, но они начали пилить дверь — ему пришлось их впустить. Они показали судебное решение на обыск, а затем начали «доставать из шкафов вещи и бросали их на пол, топтали одежду, выдергивали шнуры, срывали картины со стен, переворачивали мебель», писало «ОВД-Инфо». Изъяли деньги (125 тысяч рублей и 3150 долларов) и технику — мобильные телефоны; сфотографировали тот самый рисунок Маши с надписью «Слава Украине».

После обыска Алексея Москалева отвезли на допрос в ФСБ, а Машу — в «социальное учреждение», приют. Алексей рассказывал, что на допросе его спрашивали: «Откуда у тебя доллары? Кто твой хозяин? На кого ты работаешь?»

Во время допроса в ФСБ Москалева били «головой об стену и об пол», а затем «закрыли в кабинете на два с половиной часа, включили на полную громкость гимн России и ушли». «После этого у меня схватило сердце. Они испугались, что я там помру, вызвали скорую. Врачи измерили давление, дали две таблетки, сделали укол и уехали», — вспоминал он. После этого сотрудники ФСБ, по словам Алексея, показывали комментарий Маши во «ВКонтакте». В комментарии к посту о том, что «наши ребята погибают, не жалея своей жизни», она написала: «А за какую сумму они там погибают — за двести тысяч в месяц или чуть больше?» Как оказалось, еще 27 декабря — за три дня до обыска — на Алексея завели уголовное дело за повторную «дискредитацию» войск. И снова из-за «Одноклассников», где Москалев якобы написал «дискредитирующий» пост. Какой именно пост стал поводом для заведения дела, неизвестно.

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Из ФСБ Алексея отпустили в девять вечера. На следующее утро он забрал дочь из приюта и отвез домой.

Арест Март 2023-го

После случившегося Москалевы решили уехать из Ефремова в город Узловая Тульской области. Как рассказала «Холоду» волонтер из общественной организации «Тульский областной народный совет» Елена Агафонова, которая помогала семье, они поселились неподалеку от ее дома. «У меня свое хозяйство. Алексей мне помогал. Ребенок ко мне привык. На лошадях мы ездили», — говорила Агафонова. Она многодетная мать — Маша в свою очередь помогала ей с детьми.

В начале февраля Москалевы и Агафонова с детьми вместе праздновали 13-летие Маши: «Не всегда такие вещи увидишь, когда папа воспитывает девочку [один]. [В тот день] мы ее даже не узнали: прическа у нее была очень красиво сделана, очень красиво была одета».

Утром 1 марта 2023 года в дом к Елене Агафоновой пришли двое незнакомых мужчин. «Один был в форме полиции, второй — в гражданском, причем оба маски еще напялили, — рассказывала она “Медиазоне”. — Сначала зашли, никак не представились, я попросила их предъявить документы — и они тут же ушли, а я закрыла за ними калитку и начала вести прямой эфир на ютубе. Мы требовали у них удостоверяющие личность документы, разрешение на обыск или постановление о розыске Алексея, но они ничего не предъявляли и начали просто в калитку ломиться». После этого Елена вызвала полицию — сотрудники приехали, но ничего не сделали. «В общей сложности их тут человек 20 было!» — вспоминала она. В тот день полицейские так и не показали ей ни одного документа, зато, как она узнала позже, они задержали Алексея Москалева.

«Мне Маша позвонила, говорит: “Приди ко мне, пожалуйста. Папу увезли. Я сижу одна, жду опеку”», — рассказывает Агафонова. 2 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области отправил Алексея Москалева под домашний арест до 27 марта по уголовному делу о повторной «дискредитации» российских военных.

Приют Март 2023-го

Когда Алексея Москалева задержали, 13-летнюю Машу забрали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С того момента — уже больше двух недель — с отцом она не виделась, несмотря на то что он не лишен родительских прав.

3 марта выяснилось, что комиссия по делам несовершеннолетних в Ефремове подала в суд иск об ограничении родительских прав Алексея Москалева. Это произошло еще в январе, до задержания мужчины, писало издание РБК со ссылкой на главу комиссии Светлану Давыдову. В иске речь идет об ограничении родительских прав и отца, и матери Маши Москалевой. Как говорит адвокат Москалева Владимир Билиенко, первое заседание по этому иску запланировано на 6 апреля. По словам Давыдовой, семья с мая 2022-го состоит на «профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении».

Волонтеры и независимые депутаты пытались увидеться с Машей, передавали ей телефон, но сотрудники центра его не отдавали — она так и не перезвонила. «Как бы ни говорили в этом приюте, что она замкнулась, что она ждет папу, что ни с кем не хочет разговаривать, — я в это не верю. В блокноте у нее были переписаны все телефоны, — говорит Елена Агафонова. — Маша мне сказала: “Тетя Лена, я вам обязательно позвоню”».

Адвокат Владимир Билиенко настаивает, что его подзащитный не лишен родительских прав и Маша может вернуться домой. Он написал обращение на имя генерального прокурора и уполномоченной по правам человека по поводу того, что девочку не возвращают отцу, но ответов пока не получил. Алексею Москалеву по статье о «дискредитации» армии грозит до трех лет лишения свободы, а его дочь могут отправить в детский дом.