«Прекрасно понимаю негодование»

26 декабря несколько звезд российского шоу-бизнеса опубликовали обращения по поводу своего участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Некоторые из них извинялись и говорили, что заехали на мероприятие совсем ненадолго, другие же рассказали, что уже столкнулись с последствиями этого визита.

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«Осознаю совершенную мной ошибку»

Певец Филипп Киркоров назвал посещение «голой» вечеринки ошибкой. Он сказал, что «заглянул» на мероприятие Ивлеевой «на пять минут», после чего его имя, «как обычно, громче других прогремело в небезызвестной всем истории».

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — сказал Киркоров. Он добавил, что оправдываться — «не очень по-мужски», поэтому он «ответит всем и сразу».

«Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России», — заявил он. «Люблю родину, и никто не запретит мне это делать», — подытожил Киркоров.

Телеграм-канал Baza утверждает, что руководство НТВ потребовало вырезать Киркорова из новогоднего шоу «Маска», которое должны транслировать 31 декабря. Поводом стало его участие в «голой» вечеринке. Впрочем, как отмечает Baza, это распоряжение вышло еще до того, как артист записал видео с оправданиями, поэтому, «возможно, все еще отыграют назад».

«Мой заезд был краткосрочный и джентльменский»

Дима Билан в своем обращении сказал, что приехал на «арт-выставку» Ивлеевой только для того, чтобы поздороваться с присутствующими.

«Это мероприятие было как окно между другими моими работами, и мой заезд на него был просто краткосрочный и джентльменский. О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки. Посещение мероприятий — это часть моей профессии», — сказал певец. Он добавил, что по приезде на вечеринку «сразу понял, где и в какой обстановке находится», поэтому не опубликовал ни одного фото или видео с мероприятия.

«Я прекрасно понимаю негодование наших людей и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. <…> Я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну общую гребенку. <…> Это мероприятие не мое отражение. И меня уличить в безучастности невозможно. Я помогаю и помогал, всегда горой стоял за свою страну. <…> К слову, крайний концерт для семей СВО я дал 5 декабря и выступлю и помогу еще не раз», — заверил певец.

«Людьми нужно оставаться в любом случае»

Видеообращение на тему вечеринки Ивлеевой также опубликовала Лолита Милявская. Она, как и Билан, подчеркнула, что шла на «арт-выставку». По словам Милявской, на фоне накопленной за год усталости ей «хотелось оторваться».

Она рассказала, что после участия в мероприятии многие люди потребовали отменить ее выступления. «Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей… что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач... И, наверное, справедливо. А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять ее», — сказала Лолита.

«Знаете, я так не люблю, когда как в детском саду звучит: “Я в последний раз, я больше не буду”. Никто не знает, что будет. <…> Только людьми нужно оставаться в любом случае. <…> Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезней. Давайте попробуем как-то вместе. <…> И новогоднее настроение сохранить», — подытожила певица.

Позднее Лолита сообщила РБК, что ее «вырезают из эфиров» и отменяют концерты. «Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала Лолита. Какие именно концерты были отменены и из каких передач ее «вырезали», певица не уточнила.

«Пошлость на пошлости»

Ксения Собчак сообщила, что решила записать видео после того, как это сделали Ивлеева, Киркоров и Билан. Она извинилась перед теми, кого задел ее внешний вид.

«Два года назад Настя сделала очень красивое мероприятие в Праге, и у меня была уверенность, когда я получила приглашение на эту вечеринку, что здесь будет так же. Но на это мероприятие пришли другие люди, и их чувство прекрасного не всегда совпадало с моим. Проснувшись и увидев фото в открытом доступе, я тоже посчитала демонстрацию вечеринки на весь мир неуместной, потому что при всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое — под них всегда стоит аккуратно выбирать время, сейчас не оно. Второе — это был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица», — сказала Собчак.

В то же время журналистка подчеркнула, что мероприятие было закрытым. Она выразила поддержку Насте Ивлеевой и назвала глупостью «отмену» артистов, посетивших вечеринку. «Делать из идиотских фотографий высказывание, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости», — сказала она. Также Собчак извинилась перед теми, кого задел ее внешний вид.

«Я люблю свою страну. Я журналист, который работает в России, и хочу, чтобы все знали, что я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за вот такой глупой случайности», — добавила она.

Ранее видеообращение по поводу вечеринки записала сама Настя Ивлеева. Она заявила, что никто не приглашал звезд шоу-бизнеса появляться полуобнаженными, а также извинилась за публикацию видео с мероприятия. Ивлеева добавила, что направит все средства, полученные со второго дня вечеринки, на благотворительность.

Мероприятие с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые») состоялось в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей, кроме Киркорова, Билана, Лолиты и Собчак, там присутствовали Anna Asti, Джиган и другие звезды.

Киркоров пришел на вечеринку в свободном блестящем комбинезоне в сетку, из-под которого просвечивали татуировки. Лолита Милявская появилась в полупрозрачном белом обтягивающем комбинезоне, накидке и черном белье. Билан на фоне остальных выглядел скромно. А рэпер Vaсio (Николай Васильев) пришел в кроссовках и одном белом носке, прикрывающем его член. Этот носок в какой-то момент стянул один из гостей.

Фотографии и видео с вечеринки возмутили депутатов, общественников, представителей РПЦ, провоенных блогеров и военнослужащих на фронте. На участников и организаторов мероприятия написали доносы в прокуратуру, в том числе по статье о «ЛГБТ-пропаганде». 22 декабря рэпера Vacio арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве. Телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщали, что его также оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ».

Есть и другие последствия

На фоне этих обращений из инстаграма Ивлеевой пропали антивоенные посты, опубликованные в 2022 году, обратила внимание Русская служба Би-би-си. Один из них — черный квадрат с подписью «НЕТ ВОЙНЕ». Второй — изображение голубя и призыв к мирным переговорам.

Этим юридические последствия, видимо, не закончились: 26 декабря телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката Владислава Ватаманюка сообщил, что в Хамовнический районный суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой на сумму в один миллиард рублей.

Инициатором иска выступил продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков, пишет телеграм-канал. Он и еще 22 человека потребовали, чтобы Ивлеева перевела миллиард рублей в Государственный фонд поддержки участников войны в Украине «Защитники Отечества». Пока она этого не сделала, истцы предлагают арестовать имущество блогерки и запретить ей вести соцсети, сниматься в рекламе и проводить мероприятия в России.

Ивлеева пока не комментировала этот иск.