Убийство Пригожина организовал секретарь Совбеза Патрушев — WSJ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупреждал Владимира Путина о растущей угрозе со стороны основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а когда последний поднял мятеж, организовал его убийство. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в российской и западных разведках.

По словам собеседников издания, о том, что Пригожин представляет угрозу, Патрушев докладывал Путину еще летом 2022 года. Однако, тогда Путин не прислушался к этим сообщениям, так как наемники Пригожина успешно действовали на фронте в Украине.

Как рассказал WSJ бывший российский разведчик, отношение Путина к Пригожину изменилось осенью 2022 года, когда последний позвонил и в грубой форме пожаловался на нехватку боеприпасов, которая стала причиной больших потерь в рядах бойцов ЧВК. По словам источника, Патрушев был свидетелем этого разговора и посчитал, что Пригожин больше не уважает верховную власть и стал опасен для Кремля.

Развернувшийся позже публичный конфликт между Пригожиным и высшим российским военным командованием, в частности, министром обороны Сергеем Шойгу, Путин, как пишет издание, игнорировал, а на звонки хозяина ЧВК не отвечал.

После того как в июне 2023 года Пригожин поднял вооруженный мятеж, Патрушев, как утверждает WSJ, «взял управление на себя». Сначала он занимался урегулированием конфликта и искал посредников для переговоров с Пригожиным среди симпатизирующих ему старших офицеров российской армии и лидеров иностранных государств. В итоге посредником выступил Александр Лукашенко, но Патрушев также обращался за помощью к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Секретарь Совбеза просил его оказать военную помощь в случае, если наемники Пригожина прорвутся к Москве, но Токаев отказал.

После окончания мятежа Патрушев приступил к планированию ликвидации Пригожина. Как утверждают источники WSJ в западных спецслужбах, Путин был в курсе этих планов и не возражал.

23 августа 2023 года, когда частный самолет Пригожина ожидал вылета в московском аэропорту Шереметьево, под его крыло заложили небольшую бомбу, сообщили источники издания. Она сработала примерно через полчаса после вылета, когда самолет находился на высоте около 8500 метров.

В результате крушения частного самолета Пригожина в Тверской области погибли все десять человек, находившихся на борту. Кроме членов экипажа и самого Пригожина, среди них было еще несколько руководителей ЧВК, включая ее командира Дмитрия «Вагнера» Уткина. Расследование причин крушения по-прежнему не завершено. Кремль отрицает свою причастность к катастрофе, а Путин публично заявлял, что в телах погибших были обнаружены осколки ручных гранат, а в офисе ЧВК Вагнера — кокаин. Он также посетовал, что Следственный комитет не исследовал тела на предмет алкоголя и наркотиков.

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