Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетных ударах по лагерям наемников в тылу и фактически объявил о начале вооруженного мятежа против руководства российской армии. «Вагнеровцы» взяли под контроль Ростов-на-Дону и пытались продвинуться в сторону Москвы через Липецкую область. Остановить Пригожина сумел президент Белоруссии Александр Лукашенко — к вечеру 24 июня Пригожин объявил, что разворачивает колонну. «Холод» изучил материалы американских и европейских изданий и рассказывает, как на Западе отреагировали на то, что происходило в России.

The Wall Street Journal, США

Главный материал на сайте американского издания The Wall Street Journal вышел с заголовком: «Путин приказал военным подавить мятеж “Вагнера”, назвав это государственной изменой». Восстание Пригожина — «самый серьезный вызов 23-летнему правлению Путина» и «прямое следствие войны, которую он развязал против Украины». Высокопоставленный сотрудник разведки одной из стран Восточной Европы сказал изданию: «Чем дольше это будет продолжаться, тем труднее ему [Путину] будет вернуть контроль».

Пригожин использовал войну в Украине, чтобы стать одной из самых влиятельных и популярных личностей в России: он завоевал широкую аудиторию благодаря своей яростной популистской риторике, направленной против российских элит, пишет издание.

Financial Times, Великобритания

«Путин обещает подавить надвигающееся на Москву восстание Пригожина», — так звучит заголовок главного материала на сайте британского издания Financial Times. Мятеж Пригожина FT называет «первой за три десятилетия попыткой государственного переворота в России». «Восстание — серьезная угроза для двадцатилетнего правления Путина в России, стране, мобилизованной для вторжения в Украину, которое поставило экономику под угрозу, унесло десятки тысяч жизней и создало опасное сплетение конкурирующих военизированных подразделений и сил безопасности», — говорится в материале.

«Гамбит Пригожина, похоже, ознаменовал крах гибридной системы, в которой конкурирующие силы безопасности сражались на стороне России в Украине, часто автономно. Хаос последовал за месяцами публичных разборок между ЧВК “Вагнер” и армией, поскольку полномасштабное вторжение России в Украину продолжает буксовать», — пишет FT.

Le Monde, Франция

Леволиберальная французская ежедневная газета Le Monde разместила среди главных публикаций на сайте материалы о мятеже Пригожина. Московский корреспондент издания Бенуа Виткин пишет, что в России есть лагерь «лоялистов» и «бунтарей» (вероятно — антивоенно настроенных граждан), а сейчас к ним добавился еще один — лагерь «мятежников» под предводительством Евгения Пригожина, который погружает Россию «в огромную черную дыру».

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В материале, подписанном «от редакции», говорится о том, что 16-месячная война привела к смертельной конкуренции группировок. «Каким бы ни был эпилог, этот захват власти имеет эффект лакмусовой бумажки, которая отражает состояние того, что мы более, чем когда-либо, колеблемся называть институтами России. Разителен контраст с национальным сплочением во время испытаний, которое мы каждый день наблюдаем в Украине», — пишет издание. Слова Пригожина кажутся французам поразительными, потому что бросают вызов нарративу, который все это время конструировал Путин. Мятеж Пригожина действительно нацелен на “хозяина Кремля”, считает Le Monde. Издание пишет, что граничащим с Россией странам стоит использовать свое влияние для скорейшего завершения войны. Эти страны ничего не выиграют от того, что Россия все сильнее погружается в неопределенность, считают в редакции.

El País, Испания

Ведущая испанская газета опубликовала материал о том, кто такой Евгений Пригожин, с заголовком «От торговли хот-догами в Санкт-Петербурге до восстания против Путина», в котором описывается трансформация «петербургского мелкого уголовника» в «оружейного барона».

Новости о мятеже в России — радостный повод для Украины, которая «празднует происходящий в России хаос и интерпретирует его как не что иное, чем признак слабости Путина», пишет El País. В одной из колонок говорится, что какой бы катастрофой ни обернулась попытка Пригожина устроить в России переворот, она положила начало концу путинского режима и войне в Украине.

The Atlantic, США

Материал о «военном перевороте» в России размещен на главной странице сайта американского издания The Atlantic. «В России гражданская война. Неужели Путин сейчас в том же положении, как царь Николай II?» — таким вопросом задается колумнистка журнала Энн Эплбаум.

За день до мятежа Пригожина в издании вышел материал под заголовком «В России кризис». В нем автор Том Николс предлагал читателям воспринимать происходящее в России как «войну мафиозных кланов или пары гангстеров». Николс написал, что пока внутренний конфликт в России не имеет прямого влияния на американцев, но Украине он позволит «выдохнуть».

The Guardian, Великобритания

«Бойцы ЧВК “Вагнер” держат путь на Москву, пока все спорят, где находится Путин», «Даже если вагнеровское восстание провалится, Путин никогда еще не выглядел насколько слабым», «Ростов-на-Дону. Почему именно этот город стал мишенью бойцов ЧВК “Вагнер”?», «Пригожин и “Вагнер” не могут соревноваться с Путиным, но они доказали, что его хватка ослабевает» — материалы с такими заголовками вышли на главной странице сайта британской лево-либеральной газеты The Guardian.

«Вражда между Пригожиным и Шойгу никогда не казалась шуточной. Но в непрозрачной путинской системе, больше похожей на двор турецкого султана, чем на правительство западного образца, трудно было оценить масштаб конфликта. На протяжении более чем двух десятилетий Путин играл роль верховного арбитра, противопоставляя одну кремлевскую башню другой. Это была старая тактика "разделяй и властвуй"», — пишет в своей колонке иностранный корреспондент газеты Люк Хардинг.

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Он уверен, что каким бы ни был исход мятежа, его последствия еще долго будут источником политической нестабильности в России. «В усеянной трупами шекспировской пьесе о долгом президентстве Путина, похожего на Макбета, мы находимся в пятом акте» — пишет Хардинг. Он считает, что события в России играют на руку Украине, войска которой, по его информации, уже отвоевали несколько улиц в Бахмуте у российской армии. Сопротивляться украинскому контрнаступлению без бойцов ЧВК «Вагнер», которые, несмотря на свое криминальное прошлое, зарекомендовали себя как самое дисциплинированное и эффективное подразделение российской армии, вооруженным силам России будет очень трудно, пишет журналист.

Le Figaro, Франция

Главная страница сайта старейшей французской ежедневной газеты, которая отражает точку зрения умеренно правых партий, тоже посвящена мятежу Евгения Пригожина. Издание пишет, что из-за восстания ЧВК продвинется украинское контрнаступление. В другом материале мятеж Пригожина называют «безумным».

В обзоре мнений экспертов по России говорится, что Пригожин — одна из ошибок Кремля. Доктор исторических наук, специалист по российской армии Дмитрий Миник иронизирует, что ЧВК «Вагнер» задумывалась для подрыва иностранных государств, а в итоге устраивает переворот в России.

Исследовательница Анна Колин Лебедев считает, что пригожинская кавалькада — признак ослабления монополии на насилие в России. «Монополия легитимного насилия — это способность государства убеждать, что именно оно регулирует правила, использует силу и наказывает силой. Действия ЧВК «Вагнер», нерегулярного подразделения армии, были силой на фронте, но явной уязвимостью государства», — комментирует она.

Основатель американского аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович предполагает, что российская власть договорится с Пригожиным, как это когда-то было с семьей Кадыровых, которые были по другую сторону баррикад во время Чеченской войны. Другой эксперт, Сергей Радченко, говорит, что такой угрозы в России не было с 1991 года.

«Ночь длинных ножей для Вагнера?» — задается вопросом один из экспертов, глава франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен, отсылая читателей к расправе Адольфа Гитлера с нелояльными штурмовиками СА 30 июня 1934 года.

El Mundo, Испания

Популярная испанская газета El Mundo тоже опубликовала материалы о мятеже на главной странице сайта. В материале под заголовком «Россия находится на грани гражданской войны: “вагнеровцы” продвигаются к Москве, а Путин бежит из Кремля» говорится, что Пригожину очень важно заручиться поддержкой недовольных своим начальством военных в ближайшие часы, которые станут для него решающими. Автор текста считает, что каким бы скорым ни было подавление мятежа, он уже нанес непоправимый урон Путину, который «никогда не отходил ко сну, будучи в таком бедственном положении, как вчера ночью [23 июня]».

The New York Times, США

Американское издание The New York Times опубликовало колонку главы московского бюро газеты Антона Трояновского с заголовком: «Путин потворствовал хаосу, но теперь тот расшатывает его власть».

На протяжении последних месяцев, когда Евгений Пригожин все больше враждовал с военным руководством России, Владимир Путин публично не реагировал на это, пишет NYT. Молчание способствовало той политической двусмысленности, которая долгое время была визитной карточкой правления Путина, но теперь этот подход дал обратный эффект: когда Пригожин захватил военные объекты в Ростове-на-Дону, режим Путина столкнулся с самым драматичным вызовом, начиная с декабря 1999 года, когда тот был назначен исполняющим обязанности президента России.

Вероятно, Путин колебался, поддерживать ли Пригожина, пишет NYT. В мае он поздравил ЧВК «Вагнер» с захватом украинского Бахмута, но спустя несколько недель поддержал требование Минобороны, чтобы все добровольческие формирования подписали контракт с военным ведомством — это требование разозлило Пригожина. Теперь, когда Путин пытается подавить мятеж, который может привести к «анархии и братоубийству», Пригожин выглядит как творение самого российского президента, говорится в колонке.

Как сказал NYT политолог Марк Галеотти, у Пригожина «не было никакой реальной независимой власти, кроме благосклонности президента». «Как бы то ни было, это подрывает доверие к Путину и его легитимность», — считает он.

La Stampa, Италия

Редакция крупнейшей ежедневной газеты Италии опубликовала онлайн с заголовком: «Это ”гражданская война”. “Вагнер” входит в Ростов и находится в 500 километрах от Москвы, перестрелки: “Мы не сдадимся”. Путин: “Всадили нож в спину, мы устраним предателей”. Киев: “Для России это только начало”. Страхи Европы». Газета называет мятеж Пригожина «великим маршем наемников, восставших против царя».

Аналитики La Stampa пишут, что у «бывшего повара царя есть 24 часа, чтобы взять страну под контроль» и что Пригожин сказал то, о чем многие думали в Москве, но не осмеливались произнести — что вторжение в Украину 24 февраля 2022 года было ошибкой. В интервью на главной странице сайта президент центра международных исследований CeSI, советник министра обороны Италии Андреа Марджелетти называет Пригожина путинским Франкенштейном и напоминает, что Пригожин — не «человек в бархатных перчатках», а глава ЧВК «Вагнер», который упрекал Путина именно в слабости и ему может достаться в случае победы управление ядерным арсеналом России.

La Repubblica, Италия

По сравнению с La Stampa другая популярная итальянская газета La Repubblica отреагировала на происходящее в России более сдержанно: Путина она называет не царем, а российским лидером, а Пригожина не зовет «поваром Путина» или повстанцем, а пишет о нем как о протагонисте конфликта.

Один из материалов называется «Рубикон наемника разделяет военных: быть с ним [Пригожиным] или с Путиным?». В другом говорится, что правительство Италии предупреждено о «хаосе» в России, но повода для эвакуации итальянцев (в России находятся 5600 итальянских граждан) нет. Председательница Совета министров Италии и лидер консервативной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони называет мятеж Пригожина «зеркалом хаоса внутренней политики России».