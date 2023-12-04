Конфликт Зеленского и Залужного вышел на новый уровень

Президент Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми генералами в обход главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, утверждает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники. Последнее время в Украине часто обсуждают возможный раскол между офисом президента и ВСУ, но власти называют эти сообщения попыткой Кремля спровоцировать конфликт внутри украинского руководства. Вот что об этом известно.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
Когда Владимир Зеленский занялся фронтом, он привнес в иерархичную структуру ВСУ несвойственные для нее нормы, пишет «Украинская правда». Например, он начал напрямую общаться с командующими Сухопутных войск и Воздушных сил Александром Сырским и Николаем Олещуком. Это ускорило некоторые процессы, но в то же время затруднило работу главы ВСУ Валерия Залужного, отмечает издание.
«Порой есть впечатление, что у Зеленского есть два вида ВСУ: “хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — говорит собеседник издания, близкий к Залужному.
В августе Зеленский потребовал уволить всех областных военкомов из-за коррупционного скандала с военкомом в Одессе, что в результате создало проблемы с мобилизацией, добавляет «УП».
«Руководитель Государственного бюро расследований Сухачев пришел летом в Ставку и начал докладывать, как классно уволили военкомов. И после него слово дали Залужному, который прямо изысканно его макнул: “Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации”. А там резкое падение по всем областям», — рассказал «Украинской правде» один из участников заседания.
Тупик
Слухи о конфликте между Залужным и Зеленским усилились после того, как 1 ноября в Economist вышла колонка Залужного, в которой он заявил: война зашла в тупик. В интервью тому же изданию он сказал, что длительная война будет означать победу России, так как ее население более чем в три раза превышает население Украины, а экономика превосходит украинскую в 10 раз.
Тогда же Залужный заявил, что ВСУ не смогли достичь поставленных целей при контрнаступлении. По его словам, украинские военные застряли на российских минных полях и были остановлены атаками с воздуха.
«Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — написал Залужный, добавив, что помочь совершить прорыв на фронте могут западные технологии.
Источник в офисе президента рассказал Kyiv Post, что колонка Залужного стала для Зеленского сюрпризом. По словам собеседника издания, президенту хотелось бы заранее знать о том, что текст с таким содержанием будет опубликован от имени главнокомандующего ВСУ.
«Зеленский сказал Залужному, что надо было поговорить с ним о колонке. После этого Залужный извинился», — сказал источник Kyiv Post. По его словам, в офисе президента опасались, что западные партнеры откажутся от дальнейшего финансирования ВСУ после заявлений о тупике в войне, но на следующий день после выхода статьи председатель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что этот текст только подчеркивает, насколько важно Западу поддерживать Украину.
В конце ноября в разговоре с британским таблоидом The Sun Зеленский упрекнул неназванных военачальников в попытках участвовать в политике. «Если вы занимаетесь войной, зная, что завтра вы будете заниматься политикой или участием в выборах, тогда и на словах и на линии фронта вы будете вести себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка», — сказал президент.
«При всем уважении к господину Залужному и всем военачальникам, которые находятся на поле боя, у нас есть иерархия и нас не может быть двое, трое, четверо или пятеро», — добавил Зеленский.
Залужный эти заявления публично не комментировал.
Рейтинги Залужного растут
Зеленский проник в военную сферу Залужного, а Залужный — на политическое поле Зеленского, пишет «Украинская правда». Главнокомандующий ВСУ не делает никаких политических заявлений, не имеет своей партии, однако, судя по опросам, его рейтинг стабильно растет.
2 декабря телеграм-канал «Вертикаль» опубликовал результаты опроса, проведенного группой «Рейтинг». Судя по этим данным, если бы президентские выборы состоялись прямо сейчас, то большинство избирателей проголосовали бы за Владимира Зеленского. Валерий Залужный — на втором месте.
«Украинская правда» пишет, что это неполные данные опроса. Журналисты утверждают, что они ознакомились с другой, неопубликованной частью этого исследования, в которой речь идет о втором туре выборов, в которых участвуют Зеленский и Залужный. По информации «УП», опрос показал, что действующий украинский президент может не выиграть второй тур.
Поиски российского следа
Комментируя возможный разлад между Зеленским и Залужным, министр обороны Украины Рустам Умеров сказал Kyiv Post, что конфликта между сторонами нет, назвав это «вымышленной историей».
Представитель украинской разведки Андрей Юсов утверждает, что информация о конфликте распространяется Кремлем с целью добиться отставки Зеленского. По его словам, Россия подготовила масштабную пропагандистскую кампанию на ноябрь-декабрь 2023 года. Параллельно с информационными атаками Москва атакует Киев рекордным количеством дронов. В Кремле надеются, что из-за этого украинцы будут недовольны своим правительством, сказал Юсов.
В середине ноября Зеленский тоже говорил о подготовке Россией плана по дестабилизации ситуации в Украине под названием «Майдан-3». Эти действия, по его словам, должны привести к смещению президента.