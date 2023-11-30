«Как минимум запретят радужный флаг». Юрист — о рисках, которые могут последовать после признания «движения ЛГБТ» экстремистским

30 ноября Верховный суд рассмотрит иск Минюста о признании несуществующего «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским. Если суд примет иск, то у ЛГБТ-персон и активистов будет чуть больше месяца на то, чтобы «зачистить» свои соцсети от радуги и другой ЛГБТ-символики, считает юрист ЛГБТК+ группы «Выход» Ксения Михайлова.

По ее словам, прежде всего риски будут касаться именно использования ЛГБТ-символики — их распространения и демонстрации. При этом не ясно, что именно будет признано такой символикой.

«Поскольку дело будет рассматриваться в закрытом режиме, то судебный акт скорее всего также не будет опубликован. Таким образом, широкий круг лиц не узнает, какая символика указана в качестве экстремистской в решении суда. Надо полагать, что как минимум запретят радужный флаг», — говорит Михайлова.

Если Верховный суд одобрит иск Минюста, то у ЛГБТ-сообщества и всех причастных будет чуть больше месяца на то, чтобы оценить риски и решить что делать с запрещенным контентом.

«Чтобы избежать привлечения сначала к административной ответственности, необходимо, чтобы человек проанализировал свои социальные сети, посты и убрал оттуда всю ЛГБТ-символику. Прежде всего какие-то радужные флаги. Это правонарушение имеет длящийся характер. Даже если какое-то сообщение, пост, комментарий были размещены до вступления решения суда в силу, то если он сохраняется, это признается правонарушением», — поясняет Михайлова.

Если первый раз за использование ЛГБТ-символики можно будет получить штраф или до 15 суток ареста, то за повторное нарушение уже может грозить уголовная ответственность.

«Кроме того, если Верховный суд удовлетворит иск Минюста, то экстремистскими могут быть признаны и различные материалы. Но они должны быть признаны таковыми отдельным решением суда и внесены в список запрещенных материалов, который является публичным. Есть смысл подумать о том, какие материалы репостить, передавать, предлагать или показывать кому бы то ни было. Хранение для собственного пользования не запрещено, но как только начинается что-то похожее на распространение или то, что можно связать с распространением, то возникают риски», — подчеркивает Михайлова.

Репост ЛГБТ-организации или НКО силовики также могут расценить как участие в «экстремистской организации». Сообщение о донатах — как финансирование. «Если, например, вы размещаете у себя на странице предложение донатить ЛГБТ-организации, то это само по себе образует состав тяжкого преступления. Поэтому довольно рискованно делать в принципе репосты сообщений ЛГБТ-организаций», — отмечает она.

Преступлением в таком случае становится и вовлечение в деятельность «экстремистской организации». «То есть предлагать стать кому-то волонтером, сотрудником — значит тоже оказаться в зоне риска», — подытожила Михайлова.

Медиа-координатор «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Алексей Назаров считает, что в случае положительного решения Верховного суда обезопасить себя, оставаясь в России, не получится.

«При необходимости силовики найдут то, что хотят, у любого. А если не найдут, то подбросят. К сожалению, у меня нет универсального совета, как обезопасить себя в России от произвола властей. В любом случае остается ждать решения Верховного суда. Если оно будет принято, то до вступления его в силу будет еще месяц. И это будет сложный месяц, чтобы попытаться приспособиться к новым условиям жизни. Под запретом может оказаться очень многое, но ЛГБТ-персоны были, есть и будут», — говорит Назаров.

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