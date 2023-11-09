Немой голос

Выборы президента Украины планировались на март 2024 года — одновременно с российской президентской кампанией. Однако политическое руководство Украины, вероятно, откажется от них из-за военного положения: Владимир Зеленский сперва допускал проведение выборов, но недавно отказался от собственных слов. Достойных противников у Зеленского сейчас нет либо они заняты отражением российского вторжения. Отказ от выборов, однако, даст повод российской пропаганде ставить под сомнение украинскую государственность. Новый вызов украинской демократии — в материале «Холода».

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Широкая дискуссия о необходимости выборов в Украине разгорелась после того, как депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что выборы президента пройдут в срок — 31 марта 2024 года. Дорогое и сложное в плане организации голосование, по его словам, необходимо, чтобы доказать легитимность Владимира Зеленского.

В ноябре СМИ сообщали, что офис президента хочет провести выборы, чтобы не дать аргументов российской пропаганде, которая воспользуется ситуацией, чтобы продвигать нарратив о «цепляющемся за власть» Зеленском. Да и сам президент несколько раз говорил об этом в своих интервью. Владимир Путин при этом, вероятно, уже решил идти на пятый президентский срок, хотя официально Кремль это не признает. В итоге слухи о выборах пришлось комментировать самому Зеленскому, который теперь настаивает, что для них не время.

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время информационных вбросов, которых от Украины ожидает только Россия. Я считаю, что сейчас не время для выборов», — заключил Зеленский.

За деньги — да

По закону Украины, выборы при военном положении в стране запрещены. Но сам Зеленский допускал, что закон можно изменить, и признавал, что Украина устроила бы выборы, если бы были деньги. Для этого США и западным партнерам нужно безвозмездно передать Киеву минимум пять миллиардов долларов. Зеленский подчеркивал, что он не станет брать кредит и не будет забирать деньги из оборонного бюджета ради выборов.

Провести голосование требуют некоторые западные политики. Например, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Украину организовать голосование, даже несмотря на российское вторжение. По его мнению, американскому народу важно видеть, что «Украина изменилась», ведь «в прошлом это была очень коррумпированная страна». Позже республиканец попросил союзников Украины оказать ей финансовую и техническую поддержку для проведения выборов.

«Расколоть поддержку США может несколько элементов. Один из них — это выборы. Были голоса в Республиканской партии, а потом американская пресса это поддержала, что США даже во время войны проводили выборы. Логика в том, что если защищаешь демократию, то во время войны ты должен об этой защите думать, а выборы — один из элементов защиты», — говорил украинский президент в августе 2023 года.

В то же время украинский истеблишмент не горит желанием проводить выборы. Власти уже отложили на неопределенный срок парламентские выборы, которые должны были пройти в конце октября. Сами краинцы, судя по опросам, тоже против выборов в военное время. Только 15% граждан положительно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине до завершения войны. Почти две трети опрошенных (64%) относятся к такой инициативе отрицательно. На сайте президента Украины даже появилась петиция с просьбой ввести уголовное наказание за призывы к выборам во время военного положения. Правда, пока подписалось чуть больше 400 человек.

Кто, если не Зеленский?

В начале октября Зеленский допускал возможность проведения выборов в Украине, и если голосование объявят, то он готов был выдвинуть свою кандидатуру. «В 2024 году, если будет продолжаться война и если выборы будут проходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции и я ее защищаю в любом случае», — говорил президент Украины. В случае если война к тому моменту закончится, Зеленский пообещал не выдвигать свою кандидатуру. Это соответствует его предвыборному обещанию — в 2019 году Зеленский заявлял, что останется у власти лишь на один срок.

Полномочия Зеленского должны продлиться легально и без выборов, так как законы Украины это позволяют. Украинцы вряд ли были бы против — у Зеленского высокие рейтинги: абсолютное большинство респондентов (86%) считают его достойным главнокомандующим. 82% граждан одобряют его политику на посту президента. Однако уровень одобрения постепенно снижается: в апреле 2022 года его работу одобряли 94% украинцев. В последнее время Зеленского стали больше критиковать. Украинцы припоминают ему обещания вернуть Крым за пять-семь месяцев, отсутствие значимых успехов во время контрнаступления, а также коррупцию в украинской армии, о которой часто пишут в СМИ.

«В любом случае ясно, что после окончания войны “эффект объединения вокруг флага” перестанет действовать, поэтому поддержка власти снизится и желание ее изменить усилится. С Верховной Радой и правительством это произойдет почти наверняка, а с президентом это зависит от цены победы», — пишет украинский социолог Владимир Паниотто.

Пока что в Украине есть лишь один оппозиционный кандидат. Бывший советник офиса президента Алексей Арестович объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборы президента, и даже опубликовал предвыборную программу. В частности, он предложил не отвоевывать оккупированные территории Украины взамен на присоединение страны к НАТО. Также Арестович решил не продолжать контрнаступление, а, наоборот, уйти в «стратегическую оборону». Весь бизнес, согласно предложениям Арестовича, должен перестроиться на военные рельсы.

Алексей Арестович, фото Офис Президента Украины.

«Это очень сырой продукт, и его сейчас в медийное поле не нужно было выпускать. Кто может повестись на это, трудно сказать», — так оценил программу Арестовича политолог Алексей Буряченко.

В марте 2022 года Арестович занимал второе место по популярности после Зеленского, но теперь он не попал даже в топ-25. На данный момент ему доверяют лишь 15% украинцев. Сейчас политик ушел в оппозицию и говорит, что конфликтует с администрацией Зеленского: по его словам, офис президента организовал прослушку в его доме и якобы отправил к нему домой «переодетых сотрудников СБУ».

Шансы Арестовича на президентское кресло малы, и виноват в этом преимущественно сам Арестович. Комментируя удар по жилому дому в Днепре в январе 2023 года, он возложил вину на украинские силы ПВО, хотя эксперты опровергли его заявление. Зато слова помощника президента растиражировала российская пропаганда, а самому политику пришлось подать в отставку.

После отставки Арестович резко поменял свои взгляды. Своего бывшего начальника, Владимира Зеленского, политик сравнил с «оставленным всеми диктатором, бродящим по закоулкам бункера», который выбирает стагнацию вместо развития и плодит коррупцию. Он также публично высказал сомнения в том, что Украина выиграет войну. Сейчас Арестович находится за пределами Украины.

Побороться за пост президента может главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Подобные слухи распространяются не первый год, однако пока они ничем не подтверждаются. Судя по сентябрьскому опросу, украинцы доверяют ВСУ даже больше, чем президенту (93,1% против 71,7% соответственно). Высокую планку доверия ВСУ держали и в феврале-марте 2023 года, спустя год войны. Тогда 96% граждан сказали, что доверяют украинской армии, Зеленскому же высказали поддержку 83% опрошенных. В феврале 2023 года Залужный занимал четвертое место в рейтинге самых популярных политиков Украины. Первое место тогда досталось Зеленскому. В сентябре Зеленский сохранил лидерство, а Залужный занял лишь 13-ю строчку.

Валерий Залужный, фото Офис Президента Украины.

В последнее время риторика Залужного отличается от позиции президента Украины, а западные СМИ говорят об их открытом конфликте. Например, они публично поспорили о ходе украинского контрнаступления. Главнокомандующий украинской армии назвал ситуацию на фронте тупиковой. Зеленский не согласился с оценкой генерала и напомнил, что Украина была и в более патовых ситуациях. «Россия контролирует небо. Мы бережем своих военных. Бросать людей как мясо, как это делает Россия, никто не хочет», — сказал тогда Зеленский.

Еще один возможный кандидат из военных — начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. В числе явных кандидатов на пост главы государства Буданова видит даже президент Беларуси Александр Лукашенко: «Если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных, Буданов или еще кто-то станет президентом», — сказал он.

На выборах могут выдвинуться и менее ожидаемые кандидаты — например, актер Сергей Притула. Сейчас он проходит такой же путь, как когда-то проходил Зеленский: в политику Притула пришел из шоу-бизнеса. До 2019 года он был телеведущим и комиком, в 2020 году занял третье место на выборах мэра Киева, а сейчас управляет благотворительным фондом, который помогает солдатам ВСУ. По опросам, Притула стабильно входит в топ-3 политиков, которым доверяют украинцы. Однако маловероятно, что он захочет принимать участие в выборах сейчас: по его словам, сначала нужно одержать победу в войне.

«Любые выборы, если они состоятся, будут референдумом по Зеленскому. Кроме Залужного, который занят войной, явных конкурентов у него сейчас нет. Команда Зеленского понимает, что это может измениться», — считает политолог Владимир Фесенко.

Демократия в окопах

Даже если выборы в Украине назначат, провести их будет непросто. На подготовку процедуры голосования после завершения войны потребуется минимум год, считает член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Гевко. В военное время перед Украиной стоит целый ряд нерешенных вопросов: нехватка финансирования, наблюдение за процедурами в условиях военного конфликта и равный доступ к выборам для всех.

«Выборы же, проведенные в условиях военного положения — без свободы политической конкуренции, без свободы средств массовой информации, — будут иметь низкий уровень легитимности и демократичности, усилят критику со стороны РФ “о незаконном захвате власти в Украине”», — считают в Украинском институте политики.

Окопы ВСУ в Донецкой области, фото: Олег Петрасюк / EPA / Scanpix

Первоочередный вопрос организации выборов — деньги. ЦИК Украины подсчитал: на организацию полного выборочного цикла внутри страны (президент, Верховная Рада, органы местного самоуправления) уйдет почти 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов). Также непонятно, как устраивать голосование на оккупированных территориях.

Зеленский вполне серьезно предложил устроить голосование в окопах. И туда же, по словам президента, следует отправить наблюдателей. Правда, неясно, как безопасно организовать такую процедуру. Зеленский подчеркнул, что военные ВСУ должны принимать участие в выборах, иначе «они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать».

Миллионы украинских избирателей сейчас находятся за границей. По данным ООН, более шести миллионов украинцев покинули страну с начала войны. Михаил Подоляк добавляет: те, кто не уехал в Европу, передвигаются по стране, то есть речь идет о 14 миллионах человек, которые не находятся по месту жительства. «Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?» — задаются вопросом в офисе президента Украины.

«Запланированные выборы не являются необходимыми для нашей демократии», — считает директор украинской группы по наблюдению за выборами «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

По ее словам, сейчас у беженцев, фронтовиков и жителей оккупированных территорий нет возможности голосовать. Помимо всего прочего, у потенциальных избирателей нет равного доступа к медиа. Отсутствие выборов в 2024 году не подорвет легитимность Владимира Зеленского, настаивает замглавы ЦИК Украины Сергей Дубовик: украинский президент занимает свой пост в соответствии с действующим законодательством.

Однако даже в случае проведения выборов достойных соперников у Зеленского в настоящий момент просто нет — оппозиция не сформировалась. Военные же заняты отражением российского вторжения и отказаться от своих обязанностей в пользу президентских амбиций для них равносильно политическому самоубийству. Российской пропаганде же отказ Украины от выборов даст очередную возможность ставить под сомнение легитимность украинской власти, как, впрочем, и все остальные варианты.