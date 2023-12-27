ЕС разрабатывает новый план финансовой помощи Украине, не требующий согласия Венгрии — FT

Власти Евросоюза разрабатывают запасной план оказания финансовой помощи Украине, который не потребует согласия всех стран ЕС, в частности, Венгрии. Об этом пишет американская газета The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По их словам, речь идет о выделении Киеву 20 миллиардов евро. Издание пишет, что власти ЕС рассматривают два возможных варианта дальнейшей финансовой помощи Украине. Согласно первому, страны ЕС возьмут на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом. Это позволит Еврокомиссии занять на рынках капиталов сумму, необходимую для помощи Киеву.

Такой механизм оказания помощи не потребует гарантий со стороны всех стран Евросоюза. Он уже использовался во время пандемии коронавируса для выделения финансовой помощи странам ЕС.

Второй вариант оказания помощи Украине, не требующий согласия всех стран ЕС, — выделение дешевых краткосрочных кредитов. Ранее этот механизм уже использовался для предоставления Украине 18 миллиардов евро.

По словам источников FT, власти ЕС все еще надеются согласовать первоначальный план долгосрочной помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро, для которого потребуется согласие всех членов Евросоюза, включая Венгрию.

К «запасному» плану ЕС прибегнет, если Венгрия вновь воспользуется своим правом вето. Источники издания также отметили, что руководство Евросоюза пообещало предоставить помощь Украине в том или ином виде не позднее марта 2024 года.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической поддержки в размере 50 миллиардов евро.

В декабря американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что власти США и Евросоюза обсуждают возможность использования для финансовой помощи Украине замороженных российских активов на общую сумму в 300 миллиардов евро.

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