Главная проблема Кремля

Российские власти испугались жен мобилизованных: им запрещают публичные акции протеста, их обвиняют в связях с Алексеем Навальным и украинскими властями, клеймят провоенные пропагандисты, а полицейские намекают на возможные уголовные дела. Кремль рассматривает жен мобилизованных как главную проблему перед президентскими выборами 2024 года и призывает региональные власти «гасить проблему деньгами». Риторика жен мобилизованных от такого поведения властей становится радикальнее: если раньше они готовы были слушать обещания, то теперь считают Владимира Путина главным виновным в своих бедах. Репрессии против жен и родственников мобилизованных — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Прошедший 7 ноября под эгидой КПРФ митинг родственниц мобилизованных стал первой и последней их заметной акцией. С тех пор им не удалось согласовать ни один митинг: региональные власти в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске не удовлетворили их заявки на проведение акций в поддержку демобилизации, а в Челябинске и Новосибирске вместо митинга женщинам позволили за закрытыми дверями пообщаться с местными чиновниками.

По итогам этих встреч администраторы основного телеграм-канала «Путь домой» написали, что не имеют отношения к новосибирским админам, похвалили их за то, что те добились хотя бы такого результата, но все же попросили участниц с подозрением относиться к таким мероприятиям. Подобные жесты со стороны власти они назвали политикой умиротворения и предостерегли женщин, что таким образом их будут пытаться убеждать отказаться от своей деятельности и взглядов.

Помимо этого, к некоторым женам мобилизованных в Кемеровской области приходили силовики — рассказывали им о штрафах за участие в несанкционированных акциях и проверяли содержимое их телефонов. Родственницы мобилизованных в Краснодарском крае рассказывали журналистам, что им звонили из полиции, спрашивали, состоят ли они в местном телеграм-канале родственниц мобилизованных, и предупреждали об ответственности за экстремизм. В Якутии же суд и вовсе оштрафовал на пять тысяч рублей женщину за призыв провести в городе несанкционированный митинг. Поводом для административного протокола стал ее комментарий в одном из местных чатов. По версии полиции, женщина предлагала соратницам выйти на площадь Ленина в Якутске и поддержать планировавшиеся тогда в разных городах России акции за демобилизацию.

В ответ на это жены мобилизованных опубликовали в телеграм-канале «Путь домой» ряд обращений к властям, в которых раскритиковали Путина и политику в отношении мобилизованных и их семей. «Нас наебали, и вас наебут», — говорилось в обращениях. Женщины призывали власти перестать «пихать вонючие льготы и выплаты вместо возвращения любимых». Источники разных медиа в федеральных и региональных органах власти утверждали, что в администрации президента жен мобилизованных считают главной проблемой для президентских выборов 2024 года. Региональным властям советовали «купировать их протест» и «гасить их деньгами».

Лишившись возможности выходить на митинги, жены мобилизованных по всей стране стали организовывать альтернативные акции с целью привлечь внимание к своей проблеме. Например, в Москве они вышли на улицы в белых косынках — это символ движения за демобилизацию — и разговаривали с прохожими о судьбах мобилизованных. Участницы владимирского и самарского чатов «Путь домой» засыпают номер горячей линии с Владимиром Путиным вопросами о демобилизации (пресс-конференция состоится 14 декабря). Женщины, ожидающие мужей с фронта, также участвуют во всероссийском флешмобе — клеят наклейки с надписью «Vерните мужа! Я Zа#балась» на свои автомобили и отсылают фотографии в бот «Путь домой».

Фото: Путь домой / Telegram

Как минимум четырех жен мобилизованных из Ульяновска из-за этих стикеров вызвали в полицию. Также с ними провел беседу заместитель губернатора региона. Он потребовал удалить фотографии и видео со стикерами из регионального чата движения «Путь домой». Администраторы чата послушались и удалили их, но женщины снимать наклейки с автомобилей отказались. В итоге к двоим из них домой пришла полиция, а одной выдали повестку с предписанием прийти в отделение.

«Украинский след»

Однако не только полицейские пытаются оказать давление на родственниц мобилизованных. Дискредитировать их движение регулярно пытается Владимир Соловьев. В своем телеграм-канале он писал, что деятельность родственниц мобилизованных курируется украинскими спецслужбами, и делал репосты сообщений с критикой их движения. Например, он делился сообщением из канала «Вольфрам», в котором «Путь домой» был внесен в список антивоенных информационных ресурсов, и репостил сообщение юриста Ильи Ремесло, который регулярно критикует Алексея Навального и его сторонников, а проект «Путь домой» называет продуктом иностранных медиа-специалистов. Ремесло впоследствии рассказал, что именно его жалобы привели к тому, что у канала «Путь домой» появилась плашка «Fake». Он жаловался администраторам мессенджера на то, что жены мобилизованных украли название канала у одноименного движения российских репатриантов.

Соловьев также выкладывал обращение патриотического движения «Катюша» к женам мобилизованных. В этом видео лояльные власти родственницы военнослужащих, называющие себя «Катюшами», говорят, что «пособники натовцев в сети пытаются упаковать боль и страдания мобилизованных в товар и продать его их близким, толкая их на предательство». Сами «Катюши» известны тем, что снимают пропагандистские документальные фильмы, видеообращения в поддержку российских военных, а также рисуют граффити с изображением «современных российских воинов» на фасадах домов. Помимо этого, участницы движения подарили школе в Мариуполе витраж из найденного в разбомбленном городе стекла и отправляли европейским лидерам сделанные из снарядов медали «за возвращение фашизма».

Показать, что позиция участниц движения «Путь домой» — маргинальная, власти пытаются с помощью и других патриотических движений матерей, сестер и жен военных. К недавно прошедшему дню матери «Комитет семей воинов Отечества» выпустил пропагандистский клип, в котором родственницы военнослужащих исполнили «Песню женщины» на стихи Роберта Рождественского. В клипе женщины просят родных «дотерпеть и довоевать» и не требуют демобилизации. Как позднее выяснили журналисты, женщины, снявшиеся в клипе, на самом деле не были родственницами фронтовиков.

Фото: Путь домой / Telegram

Анонимные участницы движения «Солдатские вдовы России», которые ранее просили Путина объявить «масштабную мобилизацию» и предлагали выслеживать и сдавать в военкоматы уклонистов, в своем телеграм-канале написали, что «бунты жен мобилизованных — это прямая измена Президенту», и попросили мобилизованных «привести к порядку» своих «склонных к предательству» и организации «майданов» жен. В своем обращении «солдатские вдовы» также обозвали оппоненток «шлюхами».

Также с критикой движения жен мобилизованных выступали многие провластные блогеры, некоторые из них даже вступали в открытый конфликт с родственницами мобилизованных. Другие публиковали видео добровольцев, в которых те призывали недовольных жен «закрыть свои очаровательные ротики» и объясняли, что когда ведется война на уничтожение — это не время для ротации. Также блогеры намекали на связь участниц движения за демобилизацию с ФБК. Помимо этого, администраторы региональных чатов «Путь домой» жаловались на атаки ботов и говорили, что их могли организовать Z-блогеры.

Жены мобилизованных, в свою очередь, не оставляют выпады провластных блогеров без внимания. В основном канале регулярно появляются ответы Владимиру Соловьеву и другим критикам. А вскоре после того, как участницы движения «Катюша» посвятили им видео, жены мобилизованных опубликовали очерки с разоблачением некоторых фигурирующих в видео женщин. По информации жен мобилизованных, их оппонентки, вопреки собственным утверждениям, никогда не были замужем за военными.

В одном из последних сообщений в канале «Путь домой» родственницы мобилизованных и вовсе призывают власти «отозвать своих блохастых шавок к ноге». «Достали лаять с пеной у рта о патриотизме и ЦИПСО, а сами даже автомат в руках не держали, — пишут администраторы чата. — Если вы не отдадите нам наших мужчин по-хорошему, то мы их отберем! Хватит с нас цинковых гробов. Наше терпение кончается с каждым отказом!»

Что известно о движении «Путь домой»?

«Путь домой» — телеграм-канал, который позиционирует себя как сообщество жен мобилизованных, выступающих за демобилизацию и возвращение родных с фронта. Первая публикация в канале появилась 2 сентября, и поначалу его администраторы призывали участников писать обращения депутатам Госдумы с требованиями заменить мобилизованных и внести правки в закон о мобилизации — установить точные сроки службы мобилизованных граждан. Однако к ноябрю риторика в канале стала жестче: администраторы стали призывать участниц выходить на митинги и требовать полной демобилизации.

К тому моменту у основного канала уже было несколько десятков тысяч подписчиков, а митинги на местах стали пытаться согласовывать и в региональных чатах «Путь домой». В ноябре в основном канале было опубликовано 29 ссылок на региональные чаты сообщества, некоторые из них, однако, были пустыми.

Читать еще Кто и как спровоцировал штурм аэропорта в Дагестане Слухи привели к крупнейшим антисемитским выступлениям за последние 60 лет

1 декабря канал получил пометку «Fake» в телеграме, а в его описании появилось предупреждение о том, что «многие жаловались, что этот канал выдают за официальный». Такие же плашки получили и региональные чаты движения по Крыму, Калиниграду, Новосибирску, Омску, Саратову, Ярославлю и Ростову-на-Дону. Администраторы основного чата тогда написали, что считают эту метку «знаком качества», но впоследствии опубликовали обращение к Павлу Дурову с просьбой снять с их канала плашку «Fake» и «присвоить ему галочку верифицированного аккаунта». Доказательства подлинности канала, по словам администраторов, они отправили в техподдержку телеграма.

Кто ведет канал, неизвестно: его администраторы сохраняют анонимность из соображений, что из-за их несогласия с властями могут пострадать их родственники на фронте. Известно лишь, что красноярский чат недолгое время администрировала Валентина Воронцова — помощница депутата красноярского Заксобрания. Администраторам основного канала об этом стало известно после того, как Воронцова удалила чат. Администраторы канала написали, что, по сути, произошел «угон группы» представителями власти, и выступили против того, чтобы административные функции в региональных каналах передавались депутатам. По их словам, предыдущая администратор чата передала управление группой Воронцовой, также бывшей участницей чата, после того, как по личным причинам не смогла больше им управлять. О том, что Воронцова — помощник депутата, она не знала.

4 декабря в основном канале «Путь домой» администратор опубликовала пост, в котором рассказала, что ее в последнее время часто спрашивают: «А кто эти админы?» — и поделилась своей историей. «У меня на фронте муж, брат, друзья. Их всех забрали за месяц. Мне 26 лет. По специальности я — экономист. Живу не в Москве», — написала она, так и не представившись. В посте также сказано, что «все родные мобилизованных и есть администраторы канала “Путь домой”».

Более ранние посты в канале были написаны от лица неких Кристины и Анастасии. Кристина рассказывала, что у нее на фронте находится муж, а ей приходится в одиночку растить двухлетнего сына, который «с болью в глазах смотрит на других детей с отцами, пока его отец на фронте защищает их всех». Анастасия писала, что ее мужа «призвали в армию 22 сентября, и она осталась в доме с двухмесячным ребенком на руках».

Независимые журналисты также связывали движение со сторонником Евгения Пригожина Владимиром Власовым, провластными депутатами Дмитрием Кузнецовым и Сергеем Москальковым и основательницей другого новосибирского движения за права мобилизованных «Вернем ребят» Ольгой Кац. Однако связь канала с этими людьми не была доказана.