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Участвовавший в «голой» вечеринке Ивлеевой рэпер Vacio сообщил о своем аресте 

16:01 • 22.12.2023

Рэпера Vacio арестовали на 15 суток. Сообщение об этом появилось в его телеграм-канале. Ранее он пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой в одном носке. 

«15 суток угу пока. Похуй спортом позанимаюсь книги почитаю хахах всем пис», — написал Vacio. (орфография и пунктуация автора сохранена) 

По какой статье его арестовали, Vacio не сообщил. Телеграм-канал Shot утверждает, что на рэпера составили протокол по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Baza добавляет, что Vacio также признали виновным в «ЛГБТ-пропаганде» и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Vacio (Николай Васильев) был в числе гостей закрытой вечеринки блогера Насти Ивлеевой с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые»). В клуб «Мутабор» рэпер пришел в кроссовках и одном белом носке, который прикрывал его член. 

Фотографии и видео с вечеринки возмутили депутатов, общественников,  представителей РПЦ, z-блогеров и военнослужащих на фронте. На участников и организаторов мероприятия написали доносы в прокуратуру, в том числе по статье о «ЛГБТ-пропаганде». 

«Штрафовать людей, простите, за то, что они куда-то с голой жопой пришли. Ну, в конце концов, это их личное дело и их личная жопа. Это было всегда и во все времена. Мир очень разный. В одной его части люди умирают с голоду, в другой режут друг друга. В третьей летят бомбы, а в четвертой люди в красивых платьях получают премию "Оскар". И все это происходит в один момент. Да, и где-то в этой вселенной происходит тусовка Насти Ивлеевой», — прокомментировала доносы участница «голой» вечеринки Ксения Собчак. 

На второй день вечеринки, в ночь с 21 на 22 декабря, в клуб «Мутабор» приехали силовики. Они, как сообщалось, изъяли записи камер видеонаблюдения. Из-за этого вечеринка началась с опозданием. 

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