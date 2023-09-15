Сторонники Путина набирают популярность в Германии

Нацистское прошлое Германии и коллективная вина, с которой живет не первое поколение немцев, не мешают расти рейтингам немецких правых популистов. Радикальная партия «Альтернатива для Германии» стала второй по популярности в стране, сравнявшись в рейтингах с партией канцлера Олафа Шольца. Немецких правых подозревают в сотрудничестве с Кремлем, они хотят выйти из ЕС, отправить всех мигрантов домой и прекратить помогать Украине в войне с Россией. Сейчас за них готово проголосовать рекордное число немцев. «Холод» рассказывает, чем современных немцев привлекла правая идеология.

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Сторонники «Альтернативы для Германии» («АдГ») регулярно устраивают митинги: например, в Гёрлице сочувствующие правым идеям немцы собираются каждый понедельник вот уже второй год подряд. Изначально к правым маршам присоединялись люди, недовольные ограничениями из-за COVID-19, но сейчас список их требований увеличился: от избытка мигрантов до экономической ситуации в Германии в целом. Сторонников «АдГ» становится все больше, но особенно популярны подобные настроения на востоке страны, где выше безработица и ниже зарплаты.

Позициям «АдГ» в глазах избирателей помогает общее недовольство правительством Олафа Шольца. «АдГ» — оппозиционная партия, однако ее критика выходит далеко за рамки недовольства действующим правительством. Ее представители также критикуют европейские демократические институты, начиная от судов и заканчивая СМИ. Согласно опросам, больше половины немцев не поддерживают курс левоцентристов у власти. Граждане жалуются, что власть их не слышит, и поэтому ищут поддержки у оппозиции.

Немцев мало интересует, какая именно программа у оппозиционных политиков. Растущая поддержка «АдГ» — это форма протеста уставшего от действующей власти населения, считает директор Института социальных исследований Forsa Торстен Тирхофф. «“Альтернатива для Германии” озвучивает то, чего другие не говорят», — говорит пришедший на один из митингов «АдГ» Вильфрид Вольфф, 73-летний немец, который служил офицером полиции в коммунистические времена. Сейчас он жалуется, что его пенсия не поспевает за темпами инфляции и он больше не может позволить себе отпуск и многие излюбленные продукты.

С ним солидарен другой участник правого шествия Маркус Вагнер — повар, работающий в больнице. В экономических проблемах Германии он винит мигрантов и Украину. По его мнению, те средства, которые выделяются на помощь украинцам и мигрантам-мусульманам, можно было бы направить на поддержание муниципалитетов — например, проспонсировать городской фестиваль в Гёрлице. «Мигранты должны вернуться туда, откуда они приехали», — говорит Марио Краузе, 60-летний безработный. Он дважды голосовал за «АдГ» на региональных выборах, потому что согласен с тем, что из-за Украины Германия отвлекается от внутренних экономических проблем.

Миграция — самая популярная тема для депутатов «АдГ». Сторонники партии сделали себе имя на критике миграционной политики Германии. Их страхи перед наплывом иностранцев небезосновательны: с июня 2022 года и по март 2023 года число просителей убежища в Германии увеличилось более чем вдвое и достигло 25 тысяч человек в месяц. Однако эта цифра все равно меньше, чем в 2016 году: тогда в месяц в страну приезжало около 90 тысяч беженцев.

По официальной статистике, сейчас в Германии находится 13 миллионов иностранцев — около 16% населения страны. Эта цифра стабильно растет с 2004 года, Германия уверенно занимает второе место в мире по приему мигрантов, уступая лишь США. Правые давят на то, что приехавшие иностранцы были подозреваемыми в 32% преступлений за прошлый год, однако они не упоминают о преступлениях, совершенных и против мигрантов самими немцами — особенно против мусульманок. Сравнивать уровень преступности между двумя группами сложно: статистику по преступлениям, мотивированным ксенофобией со стороны немцев, в Германии публикуют очень редко и лишь по запросу парламента.

Сторонники «АдГ» с плакатом: «Остановите миграционную политику. Защитите наших детей». Фото: Ralf Zwiebler / dpa / Scanpix

Не все прибывшие в Германию иностранцы довольны жизнью в стране и хотят здесь остаться, чего так боятся немецкие консерваторы. 38-летняя Сакина Мохаммеди, приехавшая в Гёрлиц из Афганистана в 2015 году, не жаловалась на отношение к себе среди местных до того момента, как в городе стали проходить марши соратников «АдГ». Она рассказывает, что участники митингов смеялись над ней и ее хиджабом и говорили ей возвращаться на родину. Она приехала в Германию в составе большой группы из 50 семей беженцев, но большинство бежавших с ней соотечественников уже не живут в Германии — кто-то не смог найти работу, а кто-то испугался открытой исламофобии. Сама Сакина, работавшая в Афганистане учительницей математики, лишь недавно смогла найти в Гёрлице работу уборщицы.

Радикальная позиция по поводу чувствительных тем для европейского общества и открытая критика действующего правительства привлекательна для тех слоев населения, которые ощущают себя обделенными при нынешнем режиме. «АдГ» набирает голоса в тех районах, где более высокие показатели безработицы, меньшая доля иностранцев и также меньше людей с высшим образованием. Правые также играют на страхе простого человека, убеждая его, что жизнь в Германии станет еще хуже, если продолжать пускать в страну чужеземцев.

«Это очень похоже на то, что мы делали в этой стране в прошлом, — говорит Кай Арцхаймер, политолог из Университета Майнца. — Можно сказать, что это момент истины, потому что теперь у нас есть партия в национальном парламенте, открытая для работы с теми, кто хочет отменить демократию».

Немецкие правые с этим не согласны. Критику своей идеологии они считают антидемократичной. Любые обвинения в нацизме и фашизме они также отвергают. Себастьян Виппель, лидер «АдГ» в Гёрлице, считает, что в медиа намеренно изображают его партию в дурном свете. По его мнению, это связано с опасениями политических оппонентов, так как идеи партии широко распространяются по всей Германии. Виппель уверяет, что все сторонники нацизма были исключены из «АдГ».

«Считаете ли вы, что призыв к ограничению иммиграции является экстремистским? Считаете ли вы, что призыв к депортации нелегальных мигрантов является экстремистским? Считаете ли вы, что введение более жестких условий получения гражданства является экстремизмом?» — такие вопросы задает одна из рекламных кампаний партии.

Понимать Путина за деньги

«АдГ» больше других немецких партий проявляет солидарность с идеями Владимира Путина. В Германии даже существует специальный термин, который описывает политиков, поддерживающих взгляды российского президента: их называют путинферштеерами. Это слово буквально означает «тот, кто понимает Путина». Так можно назвать и депутатов из «АдГ». Сопредседатель партии Александр Гауланд еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину выступал против антироссийских санкций и признавал Крым исконно русской территорией. Сторонники партии среди простых немцев видят в Путине защитника традиционных ценностей и сильного лидера, способного противостоять США.

Рьяная поддержка Путина среди немецких правых не случайна. В августе 2023 года издания The Insider и Der Spiegel узнали, что Кремль прямо отправлял инструкции членам «АдГ» через политолога Владимира Сергиенко, уроженца Украины и частого гостя пропагандистских шоу на федеральных каналах в России. Сергиенко, проживающий в Берлине, получал прямое финансирование из Москвы, передавал депутатам «АдГ» заранее заготовленные речи для лоббирования позиции России в парламенте, а также лоббировал антиукраинские инициативы.

Так, Сергиенко удалось договориться с депутатами «АдГ» опротестовать поставки немецкого оружия Украине. В июле депутаты правой фракции подали иск в Федеральный конституционный суд под предлогом того, что поставки оружия не были согласованы с бундестагом. Примечательно, что немецкие законы такого согласования даже не предполагают. Судя по всему, действительного рассмотрения иска не требовалось, важно было показать в медиа, что на Западе есть силы, которые не хотят помогать Украине. Из взломанной переписки Сергиенко с куратором из Москвы выясняется, что оформление такого иска стоило 25 тысяч евро в месяц, не считая «дополнительных расходов кураторства и представительских расходов» еще на 10 тысяч. Часть денег за помощь была переведена из Москвы на счета немецкого НКО, а часть ввозилась наличными.

В апреле депутат бундестага от «АдГ» и член ПАСЕ Харальд Вайель, выступая на сессии в Парламентской ассамблее, призвал прекратить гонения (якобы существующие) на православных верующих в Украине. Его выступление, полностью соответствующее позиции Москвы по этому вопросу, растиражировали российские государственные медиа. Позже Сергиенко послал видео выступления Вайеля своему московскому куратору в качестве подтверждения выполненной работы, на что тот ему ответил: «Принял, здорово» — и спросил, будет ли подобное выступление по поводу политики Польши, недружественной для России страны.

Позиция «АдГ» по войне в Украине идентична официальным заявлениям Кремля. Сопредседатель партии Тино Хрупалла, которого назвали «полезным путинским идиотом», сравнивал Украину с Третьим рейхом, говорил, что единственными победителями из российско-украинского конфликта выйдут США, и призывал прекратить вводить санкции против России. The Washington Post писала, что Кремль действительно пытается создать в Германии коалицию, которая поддерживала бы инициативы Москвы и останавливала военную помощь Украине. Помимо очевидных сочувствующих из «АдГ», к работе хотели привлечь и крайне левых немецких политиков. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко предлагал, чтобы Германия стала «центром» усилий Москвы по подрыву поддержки Украины в Европе.

Перспективы захватить власть

Опросы общественного мнения показывают, что «Альтернатива для Германии» уже сравнялась по популярности с правящими социал-демократами, своими идейными противниками с левого фланга и партией канцлера Олафа Шольца. За правых на выборах готовы проголосовать около 20% немцев — рекорд для фракции, которая была основана 10 лет назад.

23 августа 2023, Ханнес Лот, первый мэр от «АдГ» в немецком Рагун-Йеснице. Photo: Hendrik Schmidt / dpa / Scanpix

Сейчас «АдГ держит 78 депутатских кресел в бундестаге (всего в однопалатном парламенте Германии 736 мест). В ландтагах (земельные парламенты) правые занимают 223 места из 1900 возможных. Девять представителей «АдГ» также имеют голос и в Европарламенте. В июне кандидат от «Альтернативы для Германии» впервые получил руководящую должность на окружном уровне: Роберт Сессельманн от «АдГ» одержал победу на выборах над действующим главой округа Зоннеберг Юргеном Кёппером из партии Христианско-демократический союз (ХДС). Для правых сил эта победа стала прорывом. Также в 2023 году кандидат от «АдГ» впервые занял пост мэра в небольшом городке Рагун-Йесниц с населением около девяти тысяч человек.

Немецкий политолог Ханс Форлендер считает, что успешные результаты «АдГ» на окружных выборах показывают, что доверие к действующей власти в Германии «находится почти на историческом минимуме». По его мнению, в следующем году правые могут триумфально получить большое количество голосов в восточногерманских землях. На выборах на национальном уровне «АдГ», по мнению политолога, может рассчитывать на поддержку в 25% голосов.

Нарастающая сила «АдГ» пугает более умеренных политиков. Депутат бундестага Кнут Абрахам заявил, что с «АдГ» невозможно работать из-за их антиевропейских и ксенофобских взглядов. Он предполагает, что настроенной настолько радикально партии можно противостоять, только объединив усилия несогласных с ней в одну коалицию. «Это, конечно, будет непросто и для нас, потому что это означало бы сотрудничество с крайне левыми. Учитывая ужасные годы нацистской диктатуры в прошлом веке, мы, немцы, несем особую ответственность за то, чтобы не позволять подобным политическим идеям набирать популярность», — заключил немецкий политик.

Германия — в политическом тренде единой Европы, где правые идеи переживают свое возрождение. Правые политики-популисты все чаще могут занять высшие посты в европейских правительствах. Такое уже случилось в Италии, где премьером стала Джорджа Мелони, противница гей-браков и «бюрократов Брюсселя». На парламентских выборах 2023 года в Финляндии победила правоцентристская Национальная коалиция, или Kokoomus. В Эдускунте (финский парламент) заседают 48 депутатов из Kokoomus. Чуть меньше представителей в парламенте (а именно 46) у другой правой партии — «Истинные финны» (всего в Эдускунте 200 мест).

Правые и популистские правительства уже сформированы в Греции и Венгрии. Есть опасения, что к ним присоединится и Словакия, где, скорее всего, победит партия Роберта Фицо — противника демократических ценностей и военной поддержки Украины. Тренд последних лет очевиден: в ответ на вызовы времени — миграционный кризис, повышение цен и войну в Украине — политики по всей Европе неуклонно начали склоняться в правую сторону.