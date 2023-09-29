История армянского Нагорного Карабаха окончена? Россия и Армения совсем рассорились?

Нагорный Карабах под контролем Азербайджана, власти непризнанной республики Арцах объявили о ее ликвидации, азербайджанские пограничники задерживают карабахских политиков и официальных лиц, которых считают сепаратистами, а Россия и Армения близки к тому, чтобы совсем рассориться. Как события последних недель изменят регион объясняет журналист, который много лет пишет о Кавказе, — Кирилл Кривошеев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

О том, из-за чего Карабах оказался в блокаде, как стороны почти смогли договориться и почему Азербайджан все же начал боевые действия, можно прочесть в предыдущих материалах «Холода» о Карабахском конфликте.

История армянского Нагорного Карабаха окончена? Что теперь будет с регионом?

Если называть «армянским Карабахом» некую политическую единицу, то да — ее совершенно точно не будет. Еще вчера президент непризнанной Республики Арцах Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске государственных органов с 1 января 2024 года. Но де-факто они прекратят существование намного раньше. Можно сказать, что сейчас у должностных лиц в Степанакерте одна задача — обеспечивать эвакуацию населения.

Из региона уже уехало подавляющее большинство населения — почти 90 тысяч человек. Армяне говорили о 120 тысячах жителей Арцаха, но это явно завышенные цифры. К тому же ощутимый отток был прямо перед перед «однодневной войной» (так сейчас называют события 19–20 сентября, когда Азербайджан начал боевые действия в Карабахе) в августе и начале сентября.

При этом четко ответить на вопрос о будущем региона пока нельзя. Шахраманян в своем указе призвал население «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой», чтобы самим решить, оставаться ли под новой властью. В свою очередь, Азербайджан в тот же день объявил о запуске электронной регистрации армянского населения. Желающие остаться должны зайти на сайт миграционной службы и заполнить специальную форму.

С большой вероятностью вернуться захотят очень немногие. Армяне боятся жить под властью Азербайджана и хотят свести контакты с ней к нулю. Однако по опыту других чрезвычайных ситуаций мы знаем, что некоторые люди остаются в своих домах, что бы ни случилось, обычно говоря про «могилы предков» или нежелание что-то менять «на старости лет».

Многое будет зависеть и от того, удастся ли Армении интегрировать такое количество людей. Да, можно вспомнить, что за прошлый год страна уже приняла больше 100 тысяч россиян. Но эти люди чаще всего зарабатывают дистанционно, а в Армении — только тратят. Карабахцы же в большинстве своем зарабатывают на жизнь «очной» работой: сельским хозяйством, услугами, торговлей. А такие рабочие места в Армении уже заняты — сейчас без проблем можно устроиться разве что курьером.

В Армении происходящее называют «этническими чистками». Это правда они?

Никол Пашинян назвал происходящее «актом этнической чистки». Прав он или нет — давайте рассуждать вместе. Определение этнической чистки опирается на насильственный характер выселения. А власти Азербайджана предпринимают очень большие усилия, чтобы никто не мог их обвинить в чем-то подобном. Например, журналисты государственных телеканалов Азербайджана последние дни постоянно дежурят в Лачинском коридоре и задают армянам только один вопрос — создавал ли им кто-то препятствия при выезде. Все отвечают, что нет, а некоторые даже говорят, что хотели бы вернуться. Еще один популярный в Азербайджане тезис — что на самом деле людей принуждают к отъезду сепаратистские власти.

Беженцы из Нагорно-Карабахского региона прибывают в приграничное армянское село Корнидзор, 26 сентября, 2023. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix

Официальные органы Азербайджана заявляют, что «нынешний отъезд армянских жителей из Карабахского региона Азербайджана — это их личное и индивидуальное решение и оно не имеет ничего общего с насильственным переселением», и призывают «армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана». Но это, разумеется, пропаганда, и на нее есть вполне разумные контраргументы.

Например, трудно как-либо объяснить, почему и регистрацией армянских жителей региона, и проработкой неких правил совместного проживания занялись только сейчас, а не сразу после войны 2020 года. Кстати, тем же самым можно было бы заняться и 10, и даже 15 лет назад — тогда у армян Карабаха могла бы сформироваться мысль о том, что Азербайджан может не хотеть им зла. Вместо этого Азербайджан выбрал путь милитаристской риторики и блокады. В последний раз Азербайджан обстреливал города и села Карабаха 19–20 сентября. Разумеется, были потери среди мирных жителей: армянские правозащитники сообщают, что погибли 18 человек. Все это едва ли можно назвать позитивным фоном для «реинтеграции». Вполне понятно желание людей уехать, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Можно ли называть такую ситуацию «этнической чисткой» — решать вам, но «личный выбор», о котором говорят в Баку, сделан на основе страха за свою жизнь. Как показывает опыт — вовсе не безосновательного.

Армяне могут свободно выехать? Азербайджан обещал отдать под суд «военных преступников» — кому это угрожает?

Тема мести армянам занимает большое место в азербайджанском политическом дискурсе, и это один из факторов, который мешал мирному процессу. Но следует сказать, что военные преступники — не просто пропагандистский штамп. Разумеется, стоит оговориться, что военные преступники есть и со стороны Азербайджана — например, очень широко обсуждалось недавнее видео с расстрелом военнопленных во время приграничных стычек после 2020 года. Генпрокуратура Азербайджана даже отреагировала на запись и начала расследование.

Что же касается армян, то военным преступлением однозначно можно назвать насильственную депортацию азербайджанцев из Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского, Губадлинского, Зангеланского, Джебраильского и Физулинского районов, которые составили так называемый пояс безопасности после Первой Карабахской войны (1992–1994 годы). Этот эпизод можно как раз без сомнений назвать «этнической чисткой», ведь отряды армян просто приходили в села и требовали от мирного населения уйти в течение 10—12 часов (тут можно посмотреть фотографии, как именно людям приходилось добираться до подконтрольных Азербайджану мест).

Можно вспомнить и эпизод с жителями Ходжалы — города с азербайджанским населением близ Степанакерта, где расположен единственный в регионе аэропорт. Сначала армянские войска держали его в блокаде, а когда пошли на штурм, остатки мирных жителей были вынуждены эвакуироваться пешком через лес. Часть из них просто замерзла (был конец февраля), а другая наткнулась на армянские посты. Бывший президент Армении Серж Саргсян, который в 1992 году командовал армией Карабаха, даже не особенно скрывал, что людей просто убили, оправдывая это тем, что у некоторых азербайджанцев тоже было оружие, а «среди этих ребят (армянских солдат, на которых они наткнулись. — Прим. “Холода”) были те, кто бежал из Баку, из Сумгаита».

О чем речь Армяне уезжали с территории Азербайджана после массовых погромов в 1988 году в Сумгаите и 1990-м — в Баку. По разным подсчетам, в столкновениях на национальной почве погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

«Палачи Ходжалы» — главная цель Баку, и в конце войны 2020 года им удалось задержать одного человека, подозреваемого в этом преступлении, — Джоника Тевосяна. Он был одним из последних армян, кто оставался в Шуше, и на тот момент ему было 83 года. После этого в азербайджанских СМИ появилось несколько заметок, что его готовятся передать под суд. А потом история просто затихла. Я делал запрос в Генпрокуратуру Азербайджана, чтобы узнать, жив ли этот человек, но не получил ответа.

В конце июля 2023 года азербайджанские пограничники задержали в Лачинском коридоре еще одного армянина, подозреваемого в убийстве мирных азербайджанцев — 68-летнего Вагифа Хачатряна. Все это давало основания верить, что, когда армяне будут уходить из региона массово, их будут подвергать жестким допросам и особенно сложно будет мужчинам — ведь почти все они служили в армии. Пророссийский блогер Мика Бадалян распространял слух про «специально построенную тюрьму на 10 тысяч человек». Но, к счастью, все это оказалось неправдой. Из почти 90 тысяч человек, которые пересекли азербайджанский пункт пропуска в Лачине, совершенно точно были и бывшие военнослужащие, и полицейские, и чиновники, которые теоретически могли бы оказаться на скамье подсудимых в Азербайджане. Но их не задерживают и, по рассказам, даже не особенно проверяют документы.

Военное снаряжение, захваченное Азербайджаном у сил Нагорного Карабаха, 23 сентября 2023 года. Фото: Emmanuel Dunand / AFP / Scanpix



Строго говоря, пока мы знаем только четверых задержанных: бывшего главу правительства Республики Арцах, российского миллиардера Рубена Варданяна, двух силовиков — Левона Мнацаканяна и Аршавира Гарамяна (это пока не подтвержденное официально сообщение СМИ) и советника президента Арцаха Давида Бабаяна — последний сдался азербайджанцам добровольно. А вот информация о задержании полевого командира Виталия Баласаняна не подтвердилась, хотя он рассказал армянскому порталу Tert.am, что находится в Аскеране, который контролируется азербайджанскими войсками. Возникает логичный вопрос: чего следует ждать нынешнему формальному руководителю Арцаха Самвелу Шахраманяну, его предшественнику Араику Арутюняну и другим известным политикам из региона. Ответа на этот вопрос мы пока не знаем. Можно предположить, что они просто не едут через Лачинский коридор, понимая, что будут задержаны.

Это позволяет сделать вывод — риск ареста касается очень узкого круга людей. Но насколько они попадают под определение «военного преступника», все равно нужно разбираться в каждом отдельном случае.

А что будет с отношениями России и Армении? Они испорчены окончательно?

Как мы знаем, главный раздражающий фактор в армяно-российских отношениях — это желание Еревана ратифицировать Римский статут. И это нужно вовсе не для того, чтобы арестовать Владимира Путина, на которого выдан ордер Международного уголовного суда (МУС), а чтобы привлечь к ответственности Азербайджан и отдельных азербайджанцев, совершивших преступления против армян.

Читать еще Власти Армении не будут арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда

Уже после «однодневной войны» Ереван сделал очередной шаг в этом направлении — вопрос о ратификации документа внесли в повестку очередной парламентской сессии, которая начнется 3 октября. Чтобы снять напряжение, армянские дипломаты предложили Москве подписать специальное соглашение, в котором, видимо, будут даны гарантии неприкосновенности президенту России. Но МИД РФ это не устроило — там все равно настаивают на неприемлемости ратификации статута. «Продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности. Как минимум трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту В. В. Путина по запросу гаагской “фемиды”», — заявили в Москве.

Что примечательно — ратификация Римского статута вовсе не гарантирует Еревану какой-то масштабной дипломатической победы. Международный уголовный суд — сложная, бюрократизированная структура. Чтобы предположить, можно ли добиться в нем успеха, нужно сначала понять, какой иск будет подан армянской стороной, а мы этого не знаем. Еревану предстоит просчитать риски и принять решение — стоит ли теоретическая возможность добиться правды в МУС еще сильнее испорченных отношений с Москвой.

Они и так сейчас напряженные. После «однодневной войны» армянские и российские политики наговорили много неприятных друг другу слов. Никол Пашинян заявил: «Союзники, на которых мы надеялись на протяжении многих лет, поставили перед собой задачу выставить напоказ нашу уязвимость и обосновать невозможность армянского народа иметь независимое государство». А МИД РФ — что в сложившейся ситуации виновато армянское руководство, которое «ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахания и бегание на Запад». Даже глава МВД России Колокольцев, приехавший в Ереван с плановым визитом, не избежал едкого комментария: «Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, чтобы выдавить Россию из Южного Кавказа, разрушить российско-армянскую связку».

Еревану явно демонстрируют неуважение, но Москва тоже несет урон от такого подхода. Можно с уверенностью сказать, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет подписан на западной площадке. Подготовительная встреча между Алиевым и Пашиняном планируется в Гранаде 5 октября.

Отношения России и Армении стоят у опасной черты, после которой они могут начать развиваться по грузинскому сценарию. Кто-то может считать, что это хорошо — якобы выход из-под влияния Кремля приведет к демократизации. Но, во-первых, Кремль просто так никого не отпускает. А во-вторых — именно от посредничества России будет зависеть, насколько будут учитываться пожелания Еревана при запуске «Зангезурского коридора» — дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью — куском азербайджанской территории, отрезанным от остальной страны армянской областью.

Азербайджан хочет новой войны?

В армянском экспертном сообществе популярна точка зрения, что следующая цель Азербайджана и Турции — Зангезур или Сюникская область Армении. Причины думать так есть — сразу после победы в «однодневной войне» Алиев отправился в Нахичевань, где встретился с «лучшим другом» — президентом Турции Реджепом Эрдоганом. То, что оба политика сошлись во мнении, что транспортный маршрут через Армению должен быть налажен как можно скорее, неудивительно — такая риторика была давно. А вот фраза Ильхама Алиева о том, что Зангезур в состав Армении несправедливо передали советские власти, — опасна. Азербайджан выдвигает территориальные претензии на основе «исторической справедливости».

Президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на встрече в Нахчывани. Фото: Mustafa Kamaci / Anadolu / ddp / Vida Press

Чтобы избежать этих обвинений, и в Баку, и в Анкаре оговариваются — войны не будет. «Наше желание — открыть эти пути, превратив их в коридоры мира. Невозможно представить себе коридор, в котором все еще доминирует война. Поэтому, если мы хотим рассматривать и Зангезурский, и Лачинский маршруты как коридоры мира, нам необходимо решить этот вопрос без каких-либо конфликтов и шума», — заявил Эрдоган.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в интервью агентству Reuters тоже заверил: «Никто не собирается ничего открывать силой. Это противоречит цели».

Но после военного обострения в сентябре веры Баку стало меньше. Превращаться в глазах Запада во второго Путина Алиев не хочет. Но на Западе осознают, что имеют дело с мастером политических манипуляций. Неслучайно британский исследователь региона Томас де Ваал озаглавил свою последнюю колонку так: «Евросоюз и Азербайджан: время говорить жестче».