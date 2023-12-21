«За дискредитацию России»

В московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые»). Это так возмутило депутатов, общественников, Z-блогеров и РПЦ, что они требуют закрыть клуб и наказать гостей вечеринки, среди которых были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Anna Asti и Джиган.

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Минимум одежды

Вечеринка Насти Ивлеевой прошла в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код — Almost Naked («Почти голые»). Цены на билеты, как пишет «Осторожно, новости», якобы достигали миллиона рублей.

Организаторы позаботились не только о костюмах, но и об антураже. На потолок клуба вывели изображение обнаженных женщин. На танцполе стояла большая кровать, куда проецировали эротические кадры.

Хозяйка вечеринки Настя Ивлеева вышла в прозрачном черном коротком платье. На ее бедрах блестела цепочка с бриллиантами и изумрудом, которая, по словам самой Ивлеевой, стоит 23 миллиона рублей. «Ты когда-нибудь видела 23 миллиона рублей на попе?» — говорит Ивлеева на одном из опубликованных видео, поворачиваясь спиной к камере.

Филипп Киркоров пришел на вечеринку в свободном блестящем комбинезоне в сетку, из-под которого просвечивали татуировки (вероятно, не настоящие). Певица Лолита Милявская появилась в полупрозрачном белом обтягивающем комбинезоне, накидке и в черном белье, Джиган — просто с голой грудью, а Ксения Собчак — в полупрозрачном платье телесного цвета. Были и те, кто по меркам этой вечеринки был одет довольно скромно, например, Дима Билан. А вот рэпер Vaсio (Николай Васильев) пришел в кроссовках и одном белом носке, прикрывающем его член. Этот носок в какой-то момент стянул один из гостей. Представитель рэпера в комментарии телеграм-каналу Mash сказал, что наряд соответствовал дресс-коду.

Максимум хейта

Днем 21 декабря фотографии и видео с вечеринки Ивлеевой попали в сеть. Их опубликовали крупные российские медиа и даже некоторые украинские издания, например, «Инсайдер UA».



«И это эти люди обвиняют украинцев в разврате и нетрадиционных ценностях?» — подписали фотографии украинские журналисты.

Возмутились и российские поборники традиционных ценностей. Депутаты, общественники, военнослужащие и представители церкви наперебой заговорили о том, что гостей мероприятия следует наказать. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала к бойкоту звезд, которые были в списках гостей. По ее словам, вечеринка Ивлеевой вызвала «предсказуемое возмущение общества».

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. Такие тусовки — выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. Причем, самое страшное, что видимо организаторам непонятно, что не так. Все просто — не так все. Они живут в другом мире, отличном от того, в котором живет вся страна», — написала она в своем телеграм-канале (авторская пунктуация сохранена).

О том, что оценить вечеринку должны «соответствующие компетентные органы», заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Церковь, как и многие другие традиционные религиозные общины нашей страны, относится с непониманием к попыткам пропагандировать разврат, культ обнаженного человеческого тела и подрывать представление о приличиях в публичном пространстве», — сказал он.

Проверить мероприятие на предмет «ЛГБТ-пропаганды» прокуратуру, как пишет Baza, попросили представители консервативного движения «Сорок сороков». Так же поступила организация «Зов народа» и «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» главного доносчика страны Виталия Бородина.

«Это во время, когда Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности. <…> Среди гостей замечены целующиеся мужчины, не исключено присутствие несовершеннолетних и наркотических веществ», — говорится в обращении «Зова народа».

В провоенном телеграм-канале «Два майора» предложили судить участников по несуществующей статье «за дискредитацию России». «Сука, эти уроды так себя ведут, потому что война для них очень далеко. Они не получают сообщения о смертях и ранениях товарищей каждый божий день, они не получали слова прощания от наших из Изюма, когда наши отступали. <...> Они себя ведут так и делают это публичным — потому что могут. Потому что общество сожрет то, что ему впихнут из телевизора, люди пойдут на их концерты и посмотрят их социальные сети», — говорится в посте.

Пропагандист Владимир Соловьев тоже не остался в стороне: «В стране война идет, а вот эти твари, мрази устраивают вот это все. Скоты, которым плевать, что происходит».

Вести о вечеринке Насти Ивлеевой дошли даже до добровольцев, которые воюют на передовой. «Гибнут наши боевые товарищи, получают ранения, защищая интересы нашего государства. В это время представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики», — говорит человек в военной форме на видео, опубликованном телеграм-каналом Shot. Он также заявил, что поддерживает предложение «Зова народа» о проверке гостей мероприятия.

Сама Ивлеева прокомментировала реакцию на вечеринку голосовым сообщением в своем телеграм-канале. Она считает, что критики придерживаются двойных стандартов.

«Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: “Блин, они такие красивые, они такие классные”. Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: “Как так можно, эстрада опустилась”», — сказала Ивлеева. Позднее пост был удален.

Пришедший в одном носке рэпер Vaсio позже признался, что не ожидал такой бурной реакции на вечеринку и не обращал внимание на то, кто находится рядом с ним и какого пола.

«Я могу сказать одно. Я — простой русский парень и я люблю свою страну и знаю, что ей сейчас нелегко. Я просто хотел подарить всем хорошее настроение. <...> Да, многие считают меня эпатажным артистом — наверное, так и есть. Но в одном они не правы: ЛГБТ активизм — вообще не моя тема. Я — гетеросексуальный парень, соблюдаю законы РФ, и меня интересуют только девушки», — написал он в своем телеграм-канале.