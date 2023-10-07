«Мы находимся в состоянии войны»

ХАМАС выпустил тысячи ракет и начал сухопутное вторжение на территорию страны, сообщили власти Израиля. Сообщается о захвате нескольких населенных пунктов вблизи сектора Газа, сотнях раненых и десятках плененных. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль теперь находится в состоянии войны.

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15:27

В Тель-Авиве начались проблемы с интернетом. В сети появились видео с опустевшими улицами города.

15:22

40 человек погибли, еще 740 получили ранения после обстрелов Израиля. Об этом со ссылкой на медиков сообщает Times of Israel.

15:19

Во время ракетного удара пострадала крупнейшая в Израиле электростанция «Рутенберг»

Там начался пожар, сообщает израильское издание Haaretz. Электростанция расположена рядом с границей сектора Газа. Отмечается, что на нее приходится около 20% установленной мощности Израиля.

15:10

Израиль закрыл аэропорты на юге и в центре страны

Об этом сообщает издание Ynet. При этом международный аэропорт Бен-Гурион, который находится рядом с Тель-Авивом, продолжает работу. Однако на сайте аэропорта сообщается о задержках рейсов. Сейчас это касается самолетов авиакомпаний Turkish Airlines, Flydubai и Emirates.

14:47

Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь и отказаться от насилия.

«Палестино-израильский конфликт не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в заявлении российского МИДа.

14:30

Боевики ХАМАС утверждают, что им удалось захватить в плен более 35 израильских солдат и граждан. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath. В свою очередь, израильские военные, как передает Reuters, отказались комментировать эти сообщения.

14:07

Министр нацбезопасности Израиля объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. Об этом сообщает Haaretz.

13:45

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Савафи поддержал нападение ХАМАС на Израиль, пишет Jerusalem Post.

«Мы поздравляем палестинских бойцов и будем поддерживать их до полного освобождения Палестины и Иерусалима», — заявил он.

13:39

Европейские государства выразили поддержку Израилю и осудили ХАМАС, пишет Times of Israel.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок возложила ответственность за «интенсификацию насилия» на ХАМАС и заявила о полной солидарности с Израилем, который, по ее словам, «имеет гарантированное международным законодательством право защищать себя от террористов».

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон «жестко осудил» нападение на Израиль и выразил «полную солидарность с жертвами атаки».

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли осудил «ужасное нападение» и подчеркнул право Израиля на самооборону.

«Террористическая организация ХАМАС развернула беспрецедентную атаку на государство Израиль. Насилие должно прекратиться. Израиль имеет полное право защищать себя», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте.

13:28

13:23

13:18

Times of Israel сообщает о 22 погибших израильтянах.

13:11

РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ сообщает о 545 пострадавших в результате нападения ХАМАСа на Израиль.

13:05

Авиарейсы из России в Израиль осуществляются в штатном режиме. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в авиакомпании Red Wings.

12:58

«Палестинский народ имеет полное право на самооборону от атак Израиля и террористических вылазок еврейских поселенцев». Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

12:30

Нетаньяху обратился к нации. «Мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация — это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов», — заявил он.

Ранее, как сообщал Jerusalem Post, министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о начале военной операции «Железные мечи» в секторе Газа. «Десятки истребителей ВВС сейчас атакуют цели террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении армии Израиля (ЦАХАЛ).

Al-Arabiya со ссылкой на источник сообщает, что боевикам ХАМАС удалось захватить в плен пятерых израильских военных. Times of Israel пишет о по меньшей мере 200 раненых и шести убитых израильтянах.

Палестинское агентство WAFA пишет о по меньшей мере пяти погибших в секторе Газа в результате израильских ударов. ТАСС со ссылкой на палестинских медиков, в свою очередь, сообщает об уже 20 погибших.