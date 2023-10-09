Россиянин пропал на музыкальном фестивале в Израиле, который атаковали боевики ХАМАС

В Израиле в ходе нападения боевиков ХАМАС пропал россиянин Андрей Козлов. Об этом сообщила его тетя Анна Ямпольская.

«Это Андрей Козлов. Был на фестивале в РАИМ. Пропал. Последний раз выходил на связь вчера в 9 утра. Помогите найти», — написала она в своих соцсетях, прикрепив фотографию пропавшего.

В интервью телеграм-каналу «Можем объяснить» родственница Козлова заявила, что не намерена просить помощи в его поисках у российских властей. «Извините, но властям России я не верю сегодня. По большому счету они ничем не отличаются сегодня от ХАМАСа», — сказала она.

Как пишет издание «Ротонда», Андрей Козлов учился в петербургском Политехе, а в августе 2022-го переехал в Израиль. Он жил в Тель-Авиве и работал в ресторане. На фестивале он подрабатывал охранником.

Утром 9 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что не располагает информацией о россиянах, погибших или пропавших в ходе боевых действий.

7 октября вскоре после начала нападения ХАМАС на Израиль палестинские боевики атаковали фестиваль электронной музыки, который проходил в кибуце Раим вблизи границы с сектором Газа. Позже израильские СМИ написали, что там были обнаружены тела 260 участников мероприятия.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. В результате боевых действий погибли сотни человек, тысячи получили ранения. Подробно о происходящем в Израиле читайте в нашем онлайне.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.