В ООН заявили, что блокада сектора Газа нарушает международное право

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что израильская блокада сектора Газа нарушает международное право.

«Введение осады, которая ставит под угрозу жизнь мирных жителей и лишает их товаров, необходимых для их выживания, запрещено международным гуманитарным правом», — подчеркнул он.

Тюрк сравнил происходящее в Израиле с «пороховой бочкой» и отметил, что обратился к лидерам государств, у которых есть влияние в регионе, с просьбой принять меры для разрядки ситуации.

«Все стороны конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право. Они должны немедленно прекратить нападения на гражданское население и нападения, которые, как ожидается, приведут к непропорционально большому числу погибших и раненых гражданских лиц или повреждению гражданских объектов», — сказал Тюрк.

Он также призвал «палестинские вооруженные группировки» немедленно освободить всех захваченных ими гражданских лиц. «Захват заложников запрещен международным правом», — напомнил Тюрк.

Кроме того, Тюрк заявил, что армия Израиля нанесла удары по жилым зданиям, школам и объектам ООН в секторе Газа, что привело к жертвам среди мирного населения.

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