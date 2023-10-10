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В ООН заявили, что блокада сектора Газа нарушает международное право

15:58 • 10.10.2023

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что израильская блокада сектора Газа нарушает международное право. 

«Введение осады, которая ставит под угрозу жизнь мирных жителей и лишает их товаров, необходимых для их выживания, запрещено международным гуманитарным правом», — подчеркнул он. 

Тюрк сравнил происходящее в Израиле с «пороховой бочкой» и отметил, что обратился к лидерам государств, у которых есть влияние в регионе, с просьбой принять меры для разрядки ситуации. 

«Все стороны конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право. Они должны немедленно прекратить нападения на гражданское население и нападения, которые, как ожидается, приведут к непропорционально большому числу погибших и раненых гражданских лиц или повреждению гражданских объектов», — сказал Тюрк.

Он также призвал «палестинские вооруженные группировки» немедленно освободить всех захваченных ими гражданских лиц. «Захват заложников запрещен международным правом», — напомнил Тюрк. 

Кроме того, Тюрк заявил, что армия Израиля нанесла удары по жилым зданиям, школам и объектам ООН в секторе Газа, что привело к жертвам среди мирного населения. 

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