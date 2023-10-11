В Израиле во время нападения боевиков ХАМАС погиб советский физик-теоретик Сергей Гредескул

В Израиле во время нападения боевиков ХАМАС погиб 81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга. Об этом в телеграм-канале сообщил академик Российской академии наук Алексей Хохлов.

По его словам, Гредескула и его жену боевики убили в их доме в городе Офаким. «Сергей Андреевич работал профессором в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве, несколько лет назад вышел на пенсию», — написал Хохлов.

Гредескул был учеником известного советского физика Евгения Лифшица. До развала СССР он работал в Харькове, а в 1991 году переехал в Израиль, где преподавал на кафедре физики Негевского университета имени Бен-Гуриона.

Боевики ХАМАСа вторглись в приграничные районы Израиля рано утром 7 октября. По последним данным, в ходе атак погибли по меньшей мере 1200 мирных жителей, тысячи пострадали.

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