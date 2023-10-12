Израильские военные утверждают, что обнаружили обезглавленные детские тела в еще одном поселении, атакованном ХАМАС

В Армии Израиля (ЦАХАЛ) утверждают, что боевики ХАМАС обезглавили младенцев во время нападения на поселение Беэри 7 октября. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Мы получили очень тревожные сообщения с мест о том, что были обезглавлены младенцы. И я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы действительно понять и проверить эти сообщения. Было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт. Но после того, как выступили очевидцы и судмедэксперт, который в интервью CBS сказал: “Да, я видел тела обезглавленных младенцев”, я думаю, что теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что это действительно произошло в Беэри. Это то, что ХАМАС сделал с гражданами Израиля», — сказал Конрикус. Издание The Guardian отмечает, что им не удалось независимо проверить эту информацию.

Кроме того, по словам Конрикуса, из тысячи израильтян, проживавших в Беэри, боевики ХАМАС убили каждого десятого.

Ранее СМИ со ссылкой на израильских военных сообщали, что обезглавленные тела детей нашли в поселении Кфар-Аза, которое находится менее чем в трех километрах от границы с сектором Газа. 11 октября эту информацию подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Таль Генри, пишет CNN, подчеркивая, что им также не удалось независимо проверить информацию.

В свою очередь, представители ХАМАС отрицают, что боевики группировки обезглавливали детей во время атаки на израильские поселения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.