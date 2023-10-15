Минобороны Сирии обвинило Израиль в нанесении удара по аэропорту Алеппо в ночь на 15 октября.

«Израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Средиземного моря, к западу от Латакии, на международный аэропорт Алеппо, в результате чего аэропорту был нанесен материальный ущерб, и он был выведен из строя», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Reuters, этот аэропорт возобновил работу в субботу 14 октября после того, как в четверг в результате израильских ракетных ударов по Дамаску и Алеппо были повреждены его взлетно-посадочные полосы. Аэропорт в Дамаске до сих пор не работает. Агентство со ссылкой на источники сообщает, что удары по сирийским аэропортам направлены на то, чтобы нарушить иранские каналы поставок в Сирию.

Армия обороны Израиля не комментировала удары по аэропорту Алеппо. Вечером 14 октября представители ведомства заявили, что с территории Сирии по Израилю были запущены две ракеты, и что ЦАХАЛ нанес «по источнику стрельбы в Сирии» ответные удары.

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