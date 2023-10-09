По меньшей мере один россиянин погиб в Израиле после нападения ХАМАС, сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на российское посольство. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести.

Ранее родственники россиянина Андрея Козлова рассказали, что не могут найти его после того, как боевики ХАМАС напали на посетителей музыкального фестиваля на границе Израиля и сектора Газа.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. В результате боевых действий погибли сотни человек, тысячи получили ранения. Подробно о происходящем в Израиле читайте в нашем онлайне.

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