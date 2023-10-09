Израильская армия заявила о восстановлении контроля над захваченными поселениями

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось восстановить контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, которые ранее были захвачены боевиками ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По его словам, бои прекратились во всех поселениях. В то же время он оговорился, что там еще могут скрываться отдельные боевики.

Кроме того, Хагари заявил, что израильская авиация начала новую волну авиаударов по объектам в секторе Газа. По его словам, целями израильских военных станет все политическое и военное командование ХАМАС, а также принадлежащие организации ресурсы и инфраструктура. «Они обречены», — заявил Хагари. «Яхиа Синвар является командующим вторжением ХАМАС и он мертвец», — пообещал он. Хагари также сообщил, что за 48 часов с начала нападения ХАМАС израильская армия мобилизовала 300 тысяч резервистов.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. В результате боевых действий погибли сотни человек, тысячи получили ранения. Подробно о происходящем в Израиле читайте в нашем онлайне.

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