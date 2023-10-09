Нападение ХАМАС застало израильскую разведку врасплох — NYT

Израильская разведка не знала о готовящемся нападении ХАМАС и оно застало ее врасплох. Об этом со ссылкой на американских и израильских чиновников пишет газета The New York Times.

Представители американской администрации заявили изданию, что нападение ХАМАС стало «полной тактической неожиданностью». Данных о его подготовке не было ни у западных, ни у израильских спецслужб, которые тщательно отслеживают деятельность ХАМАС.

Неназванный представитель Минобороны Израиля в разговоре с журналистами допустил, что нынешний провал израильской разведки может привести к изменениям в стратегии и методах ее работы в будущем.

Также NYT отмечает, что израильская система противоракетной обороны «Железный купол» не справилась с отражением ракетной атаки ХАМАС. По разным данным, палестинские боевики выпустили по территории Израиля от 2200 до пяти тысяч ракет, что привело к перегрузке «Железного купола» и нехватке противоракет, о дополнительной поставке которых Израиль попросил США.

Кроме того, в ходе нападения ХАМАС применил беспилотники самолетного и вертолетного типа, к атакам которых израильская оборона также оказалась не готова.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. В результате боевых действий погибли сотни человек, тысячи получили ранения. Подробно о происходящем в Израиле читайте в нашем онлайне.

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