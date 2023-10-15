Израиль возобновил водоснабжение на юге сектора Газа, сообщил CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, он получил эту информацию от израильских коллег.

Издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников отмечает, что власти Израиля приняли такое решение после оказанного давления со стороны администрации Джо Байдена.

9 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о блокаде сектора Газа. «Я отдал приказ полностью блокировать Газу. Там больше не будет электричества, еды и топлива. Все поставки прекращены [...] Мы воюем с человекоподобными животными и действуем соответственно», — сказал Галант.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац говорил, что страна не будет поставлять в сектор Газа электричество, воду и топливо до тех пор, пока ХАМАС не освободит заложников.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявлял, что израильская блокада сектора Газа нарушает международное право.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.