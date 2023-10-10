Журналисты сообщают о десятках жертв боевиков ХАМАС в приграничном поселении Кфар-Аза. По их словам, среди этих тел — детские, некоторые из них обезглавлены

В израильском поселении Кфар-Аза, которое находится менее чем в трех километрах от границы с Газой, израильские военные обнаружили тела десятков мирных жителей, убитых боевиками ХАМАС. Среди погибших в том числе дети и младенцы, некоторые из которых обезглавлены, сообщает корреспондент израильского телеканала i24NEWS с места событий, а также французская журналистка издания LCI Марго Хаддад. Это подтверждают и израильские военные.

По данным телеканала, 7 октября поселение атаковали около 70 боевиков ХАМАС. Общее число жертв в этом поселении по-прежнему неизвестно. Военные, вернувшие контроль над населенным пунктом, продолжают находить тела убитых жителей.

«Это не война, это не поле битвы. Вы видите младенцев, матерей, отцов, которых террористы убили в их спальнях или в убежищах. Это резня», — описал происходящее в общине генерал-майор ЦАХАЛа Итай Верув. i24NEWS уточняет, что речь идет о 40 убитых детях и младенцах.

Как сообщают журналисты, во время нападения боевики ХАМАС сожгли автомобили жителей поселения, сожженными оказались и тела некоторых жертв. Кроме того, нападавшие подожгли некоторые дома, вероятно, чтобы вынудить укрывшихся там людей покинуть их.

«Для тех, кто спрашивает источник. Их множество: израильская армия, разведка и ужасающие изображения, которые дошли до меня и которые я смогла проверить. Но лучшим источником остаются отважные журналисты зарубежной прессы, которые смогли увидеть, согласились увидеть собственными глазами тела в Кфар-Азе», — пишет французская журналистка Марго Хаддад.

На данный момент бойцы ЦАХАЛ проводят разминирование поселения. По их словам, боевики ХАМАС оставили там множество мин-ловушек.

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