Армия Израиля атаковала дом командующего военного крыла ХАМАС

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала дом командующего военного крыла ХАМАС «Аль-Кассам» Мухаммеда Дейфа. В результате атаки погибли его родственники — отец, брат и дети, сообщает издание Haaretz.

The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ добавляет, что под завалами разрушенного дома могут находиться и другие члены семьи Дейфа. При этом о судьбе самого командующего ничего неизвестно.

Дейф командует военным крылом ХАМАС с 1996 года. Как пишет РИА «Новости», Израиль считает его одним из главных террористов, а в Палестине Дейфа называют борцом за свободу народа. Считается, что израильские спецслужбы несколько раз пытались его убить, он потерял руку и глаз, но выжил.

Всего в ночь на 11 октября Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 целям в секторе Газа. В прибрежном районе Аль-Фуркане, который ЦАХАЛ считает «гнездом террора» боевиков ХАМАС, были уничтожены более 200 целей. Кроме того, израильские военные нанесли удары по военно-морским целям, а также убили водолаза ХАМАС, который пытался проникнуть в Израиль с воды.

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