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ХАМАС смог вторгнуться на территорию Израиля из-за «множества нарушений безопасности» — The New York Times

13:18 • 11.10.2023

ХАМАС смог вторгнуться на территорию Израиля из-за «множества нарушений безопасности», которые допустили израильские спецслужбы и военные. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на несколько высокопоставленных израильских сотрудников службы безопасности.

Так, два источника издания утверждают, что утром 7 октября, незадолго до вторжения боевиков, израильская разведка зафиксировала «всплеск активности» в некоторых палестинских каналах и оповестила об этом пограничников. Однако они, как пишет NYT, либо не получили это сообщение, либо не прочитали его.

После этого боевики ХАМАС с помощью дронов вывели из строя некоторые станции сотовой связи, вышки наблюдения и дистанционно управляемые пулеметы на границе с сектором Газа. Это позволило нападавшим взорвать часть забора и проникнуть на территорию Израиля. 

Кроме того, как пишет NYT, на прошлой неделе израильская разведка докладывала о наиболее насущных угрозах. В докладе отмечалась опасность исходящая от ливанских боевиков, но почти не упоминался ХАМАС. 

Собеседники издания также назвали еще несколько причин, почему боевикам так легко удалось проникнуть на территорию Израиля. Среди них:

  • готовность «принять за чистую монету» заявления военных лидеров ХАМАС, которые «по частным каналам» говорили, что не планируют атаковать
  • провал разведки, которая не смогла отследить ключевые каналы связи, используемые боевиками
  • зависимость от видеонаблюдения на границе с сектором Газа 
  • присутствие командиров на одной пограничной базе, которую первой захватили боевики — это лишило израильскую армию связи с остальными постами. 

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