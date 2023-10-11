ХАМАС смог вторгнуться на территорию Израиля из-за «множества нарушений безопасности» — The New York Times

ХАМАС смог вторгнуться на территорию Израиля из-за «множества нарушений безопасности», которые допустили израильские спецслужбы и военные. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на несколько высокопоставленных израильских сотрудников службы безопасности.

Так, два источника издания утверждают, что утром 7 октября, незадолго до вторжения боевиков, израильская разведка зафиксировала «всплеск активности» в некоторых палестинских каналах и оповестила об этом пограничников. Однако они, как пишет NYT, либо не получили это сообщение, либо не прочитали его.

После этого боевики ХАМАС с помощью дронов вывели из строя некоторые станции сотовой связи, вышки наблюдения и дистанционно управляемые пулеметы на границе с сектором Газа. Это позволило нападавшим взорвать часть забора и проникнуть на территорию Израиля.

Кроме того, как пишет NYT, на прошлой неделе израильская разведка докладывала о наиболее насущных угрозах. В докладе отмечалась опасность исходящая от ливанских боевиков, но почти не упоминался ХАМАС.

Собеседники издания также назвали еще несколько причин, почему боевикам так легко удалось проникнуть на территорию Израиля. Среди них:

готовность «принять за чистую монету» заявления военных лидеров ХАМАС, которые «по частным каналам» говорили, что не планируют атаковать

провал разведки, которая не смогла отследить ключевые каналы связи, используемые боевиками

зависимость от видеонаблюдения на границе с сектором Газа

присутствие командиров на одной пограничной базе, которую первой захватили боевики — это лишило израильскую армию связи с остальными постами.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.