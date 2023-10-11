ХАМАС смог вторгнуться на территорию Израиля из-за «множества нарушений безопасности» — The New York Times

ХАМАС смог вторгнуться на территорию Израиля из-за «множества нарушений безопасности», которые допустили израильские спецслужбы и военные. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на несколько высокопоставленных израильских сотрудников службы безопасности.
Так, два источника издания утверждают, что утром 7 октября, незадолго до вторжения боевиков, израильская разведка зафиксировала «всплеск активности» в некоторых палестинских каналах и оповестила об этом пограничников. Однако они, как пишет NYT, либо не получили это сообщение, либо не прочитали его.
После этого боевики ХАМАС с помощью дронов вывели из строя некоторые станции сотовой связи, вышки наблюдения и дистанционно управляемые пулеметы на границе с сектором Газа. Это позволило нападавшим взорвать часть забора и проникнуть на территорию Израиля.
Кроме того, как пишет NYT, на прошлой неделе израильская разведка докладывала о наиболее насущных угрозах. В докладе отмечалась опасность исходящая от ливанских боевиков, но почти не упоминался ХАМАС.
Собеседники издания также назвали еще несколько причин, почему боевикам так легко удалось проникнуть на территорию Израиля. Среди них:
- готовность «принять за чистую монету» заявления военных лидеров ХАМАС, которые «по частным каналам» говорили, что не планируют атаковать
- провал разведки, которая не смогла отследить ключевые каналы связи, используемые боевиками
- зависимость от видеонаблюдения на границе с сектором Газа
- присутствие командиров на одной пограничной базе, которую первой захватили боевики — это лишило израильскую армию связи с остальными постами.
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