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Израиль опубликовал данные об убитых, раненых и пропавших иностранцах. В списке более 160 человек 

12:32 • 11.10.2023

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало данные об убитых, раненых, похищенных и пропавших без вести иностранцах. Всего в этом списке по меньшей мере 161 человек. 

По данным израильского МИДа, как минимум один гражданин России был убит во время нападения боевиков. Накануне стало известно его имя. Им оказался 47-летний Денис Беленький. О судьбе еще четверых российских граждан ничего неизвестно. 

Среди убитых иностранцев больше всего граждан Таиланда — 18 человек. Еще 11 взяты в заложники, а 15 — пропали без вести. Также сообщается о 11 погибших гражданах США. Количество пропавших американских граждан неизвестно. Накануне президент США Джо Байден сообщил, что жертвами нападения ХАМАС на Израиль стали как минимум 14 американцев. 

Кроме того, сообщается о двух погибших гражданах Украины. Также погибли десять человек из Непала. Еще семь убитых и 15 пропавших — это граждане Аргентины. Всего в сводке израильского МИДа погибшими значатся 54 иностранных гражданина. 

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