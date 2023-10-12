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Война в Израиле

Египет отказался открыть гуманитарные коридоры для беженцев из Газы

09:07 • 12.10.2023

Египет отказался открыть гуманитарные коридоры для беженцев из Газы. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в египетской службе безопасности. 

Переговоры властей Египта, США и представителей других стран по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа прошли накануне. По словам неназванного собеседника агентства, Египет отказался от идеи создания коридоров для гражданских, чтобы защитить «право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».

После нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября все КПП на границе закрыли. До 11 октября работал лишь КПП «Рафах» между Газой и Египтом, но после авиаудара его тоже закрыли

С начала конфликта, по данным палестинского Минздрава, в Газе погибли по меньшей мере 1200 человек, еще 5600 получили ранения. Кроме того, почти 340 тысяч человек, как сообщили в ООН, были вынуждены покинуть свои дома. Всего в секторе Газа проживает 2,3 миллиона человек. 

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что продолжают наносить удары по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа. 

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