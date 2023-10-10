Стало известно имя одного из двух россиян, погибших в Израиле

В Израиле после нападения боевиков ХАМАС погибли два россиянина. Как сообщает РИА «Новости», одним из них оказался 47-летний уроженец города Балтийск Калининградской области Денис Беленький.

Как рассказала его мать Наталья Беленькая, он переехал в Израиль из Риги еще в 1992 году. По ее словам, Беленький погиб во время боев в городе Сдерот на юге страны.

«С Денькой два раза в неделю мы разговаривали по WhatsApp. Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями. Прислали видео», — рассказала мать погибшего.

Baza и Mash сообщают, что у Беленького было двойное гражданство. Кроме того, по данным телеграм-каналов, он служил в израильской полиции.

Ранее о том, что в Израиле погибли два гражданина России, сообщил российский посол Анатолий Викторов.

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