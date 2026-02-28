Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей

Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР

В 2024 году американка согласилась выносить ребенка для богатой пары китайского происхождения, но во время беременности стала подозревать, что с заказчиками что-то не так. Вскоре она выяснила, что ей наврали, и у пары не один ребенок, как они утверждали, а больше десяти, и другие суррогатные матери по всей стране вынашивают для них новых детей. После родов она узнала, что детей у пары изъяла опека, а в дело вмешалось ФБР. Как писали в расследовании The New Yorker, некоторые дети были в тяжелом состоянии. Зачем китайскому миллионеру нужно было столько детей — в материале «Холода».

7 мая 2025 года в особняк в богатом пригороде Лос-Анджелеса нагрянула полиция. Незадолго до этого двухмесячный сын пары, проживающей там, 65-летнего Гоцзюня Сюаня и 37-летней Сильвии Чжан, попал в больницу с кровоизлиянием в мозг, рвотой и судорогами. Чжан сказала, что ребенок упал с кровати, но врачи не поверили ей и сообщили о подозрительном случае в полицию. Как писало издание The New Yorker, когда на пороге дома детектив спросила женщину, сколько детей проживает в доме, та сверилась с таблицей Excel в телефоне и ответила, что 21.

Сотрудники полиции, зайдя в дом, увидели, что вдоль стен стояли коляски, автокресла, коробки с детским питанием и подгузники. Как писали журналисты The New Yorker, говорившие с представителями полиции округа, в доме была комната, похожая на школьный класс, где несколько пожилых женщин обучали детей с бритыми головами. Капитан полиции сообщил журналистам, что в доме было чисто, а дети выглядели ухоженными. «Не похоже, что над детьми издеваются», — сказал он.

Особняк Сюаня. Фото: I RYU / VCG via Reuters

Однако все изменилось, когда полиция получила ордер на просмотр записей с находившихся в доме 32 камер видеонаблюдения. Выяснилось, что Чжан скрыла, что на самом деле произошло с младенцем. После этого ее задержали, а детей изъяли. У них нашли царапины, синяки, шрамы и различные запущенные болезни. У одного ребенка выявили необратимую деформацию черепа, которую можно было исправить в младенчестве, но об этом не позаботились. Почему в доме было столько детей, полиции только предстояло узнать.

Розы и нефритовый браслет

В феврале 2024 года 26-летняя домработница Кайла Эллиотт из Техаса откликнулась на объявление агентства по суррогатному материнству Mark Surrogacy в фейсбуке. Как писал The New Yorker, ей предложили выносить ребенка для пары из Китая, Гоцзюня Сюаня и Сильвии Чжан.

Агентство писало, что у пары уже была дочь, которая мечтала о брате или сестре. «Наша суррогатная мать стала бы частью нашей расширенной семьи. <…> Мы хотели бы с ней сблизиться настолько, насколько она сама пожелает, как можно больше общаясь на протяжении всего пути», — писали потенциальные биологические родители.

За работу Эллиотт обещали заплатить 45 тысяч долларов и пересылать 300 долларов ежемесячно на дородовые расходы. Она согласилась и начала подготовку к процедуре подсадки эмбрионов. Ее назначили на июль 2024 года — до подсадки Эллиотт ни разу не общалась с парой и написала координатору Mark Surrogacy, что разочарована тем, что они не выходят на связь. Ей ответили, что у будущих родителей ребенка очень плотный график.

На процедуру Сюань приехал один. Он подарил Эллиотт красный конверт с наличными, розовые розы и позолоченный нефритовый браслет. Когда он надел браслет на запястье Эллиотт, один из сотрудников агентства сказал, что это приглашение присоединиться к его семье. Однако потом, по словам женщины, будущие родители почти не интересовались, как протекает беременность.

Гоцзюнь Сюань и Сильвия Чжан. Фото: Arcadia Police Department

Спустя несколько месяцев Эллиотт наткнулась на пост суррогатной матери из Пенсильвании — та писала о Mark Surrogacy и упоминала имя «Сильвия». Договоры о суррогатном материнстве обычно запрещают раскрывать личности сторон, но, когда Эллиотт написала женщине, та подтвердила, что они вынашивают детей для одной семьи — как оказалось, у них уже есть 13 детей.

Эллиотт удивилась и решила узнать у агентства об этом. Ей ответили, что пара просто хочет «большую семью» и наняла нескольких женщин. «У них точно нет миллиона детей, лол», — написала ей координатор. А суррогатная мать из Пенсильвании сказала Эллиотт: «Я думаю, для нас уже слишком поздно, так как мы уже беременны. <…> Нам просто нужно смириться и терпеть».

Чат в фейсбуке

13 марта 2025 года Эллиотт родила девочку. Сильвия Чжан приехала в больницу спустя несколько часов после родов. По словам Эллиотт, она была худой и почти не смотрела на ребенка. Чжан положила на колени Эллиотт 2000 долларов и уехала с ребенком в аэропорт. Позже Чжан написала, что девочку назвали Хейс и она хотела бы, чтобы Эллиотт выносила еще одного ребенка для их семьи.

В мае 2025 года Эллиотт добавили в чат в фейсбуке с другими суррогатными матерями, выносившими детей для этой пары. Прочитав их переписку, она написала агентству и Сильвии Чжан одно и то же сообщение: «Кто-нибудь должен позвонить мне, потому что здесь происходит что-то крайне странное. <…> Они буквально пишут, что Сильвия владеет агентством и всех этих детей продают».

Кайла Эллиотт. Кадр: NBC News

Агентство в ответ пригрозило ей судом за клевету. Сильвия ответила на звонки Эллиотт только спустя несколько дней и сказала, что не отвечала, потому что они с мужем провели четыре дня за решеткой, а Хейс забрали органы опеки.

Эллиотт связалась с соцработником департамента по делам детей и семьи Лос-Анджелеса, и он подтвердил, что один из младенцев пары госпитализирован с травмой головы, остальных 20 детей передали в приемные семьи, а делом заинтересовалось ФБР.

Морили голодом

Как выяснилось позже, за несколько недель до того, как Эллиотт сообщили, что детей изъяли, полиция побывала в особняке Сюань и Чжан и выяснила, что произошло с их сыном. Камера в кабинете Сюаня зафиксировала, как родители смотрели запись инцидента на мониторе: на видео няня по имени Чуньмэй Ли уносит плачущего ребенка и ругает его, затем слышатся глухие удары, плач стихает, и няня возвращается в кадр с уже потерявшим сознание ребенком.

Сюань установил камеры в каждой комнате, а на верхнем этаже находился командный центр с мониторами

Сюань и Чжан вызвали няню к себе, и она призналась, что ударила ребенка. Сильвия накричала на нее. Однако, по данным соцслужб, затем она «насильно» вручила няне 600 долларов и обняла ее. За медицинской помощью для ребенка Сюань и Чжан обратились не сразу.

Спустя два дня полиция задержала Сильвию Чжан и Гоцзюня Сюаня, а няне удалось скрыться. Детей у пары изъяли, одного ребенка госпитализировали с пневмонией — у него также не было ногтей на двух пальцах. Обнаружилось, что некоторые дети с трудом ходили и поднимались по лестнице. У еще одного ребенка нашли редкое генетическое заболевание, грозящее сердечной недостаточностью. Семьи, которые взяли детей под временную опеку, говорили, что те вели себя, будто их до этого морили голодом: некоторые переедали, другие прятали еду.

Кадр из видео, на котором шлепают детей. Фото: The New Yorker

Суд разрешил Чжан и Сюаню видеться с детьми трижды в неделю на нейтральной территории под присмотром социальных служб. На встречах супруги путали имена детей, а те называли их «учителями». По наблюдениям соцработников, Сильвия Чжан была холодна с детьми и механически переходила от одного ребенка к другому, чтобы покормить или переодеть. Гоцзюнь Сюань не помогал вовсе. Даже когда плакали сразу несколько детей, он невозмутимо «сидел и наблюдал». Он также пытался помешать лечению своего тяжелобольного сына, который находился в больнице, и отключал медицинские мониторы, потому что не верил в диагноз.

Опекуны говорили, что после встреч с Чжан и Сюанем дети начинали прятать еду или переставали есть, закатывали истерики, а некоторые просыпались с криками по ночам. Вскоре количество визитов сократили.

Матери без права

Тем временем Эллиотт рассказала эту историю в тиктоке. Когда ролик завирусился, ей стали писать другие суррогатные матери с похожим опытом. Они делились фотографиями нефритовых браслетов, конвертов с деньгами и самой Сильвии, которая делала со всеми одинаковые фотографии у их больничных коек. Некоторые участницы чата на тот момент все еще вынашивали младенцев для этой пары.

У одной из женщин соцработники забрали ребенка сразу после родов, поскольку Сюань и Чжан находились в тюрьме. Суррогатные матери не имели юридических прав на детей, а власти ничем не могли им помочь.

Женщины начали собственное расследование. Вскоре они выяснили, что агентство Mark Surrogacy основала сама Сильвия Чжан. А адрес агентства совпадал с адресом их особняка в Аркадии. Узнав больше о заказчиках, женщины начали сомневаться в легальности сделки. Эллиотт захотела забрать Хейс себе.

Чжан и Эллиотт. Фото: Kayla Elliott / The New Yorker

Пользователи тиктока пожертвовали ей почти 10 тысяч долларов на адвоката для оформления полноценной опеки над девочкой. Но потом Эллиотт решила перевести эти деньги на сберегательный счет для ребенка, так как поняла, что удочерить Хейс уже не получится: к суду ребенок проживет в фостерной семье почти год, и эти люди станут для нее единственными настоящими родителями.

Одержим продолжением рода

Как выяснили журналисты, отец детей Гоцзюнь Сюань родился в 1959 году в Китае. Он построил карьеру в госкомпаниях и даже был избран депутатом Народного конгресса Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил масштабную антикоррупционную кампанию против чиновников всех уровней. Возможно, из-за этого Сюань реструктуризировал свои активы и перевел капиталы в США. К 2018 году он частично закрыл бизнес в Китае и переехал в Штаты, передав дела в Китае своему взрослому сыну и жене. Обосновавшись в Калифорнии, Сюань продолжал контролировать дела на родине. Один из соседей вспоминает, как бизнесмен по телефону обсуждал взятки китайским чиновникам.

В 2018 году Сюань обратился в американское агентство Babytree, помогающее китайским парам завести детей. К анкете он прикрепил совместное фото с женой, там же было указано, что за 30 лет брака пара так и не завела детей. «ЖЕНА СЛИШКОМ СТАРАЯ», — говорилось в профиле. Агентство нашло им суррогатную мать по имени Эмбер Эпплгарт. Летом 2019 года она родила ребенка, однако, когда пришло время его забирать, за ним приехала помощница Сюаня. «Она попросила меня придумать ему имя, что показалось мне странным», — вспоминала Эпплгарт.

Вскоре Сюань нанял ассистентку Сильвию Чжан — иммигрантку из Китая, которая вышла замуж за пожилого американца и переехала в США, где через некоторое время получила лицензию риелтора. Начав работать на Сюаня, Сильвия помогла ему купить 162 объекта недвижимости в Лос-Анджелесе на 120 миллионов долларов.

Сюань и Чжан. Кадр: NBC News

По словам бывшей помощницы Сильвии, Мелоди Сонг, Сюань был «одержим» идеей продолжения своего рода. Весной 2021 года Сильвия родила Сюаню сына (они использовали донорскую яйцеклетку) — при этом они не состояли в браке. Когда ребенку было пять месяцев, у него обнаружили запущенную гидроцефалию. Спустя какое-то время Сильвия отправила его к своей сестре в Китай и больше никогда не видела.

Дети не продаются

Вскоре пара переехала в особняк в городе Аркадия, купленный за три миллиона долларов. А в 2022 году в этом же доме Сильвия открыла агентство Mark Surrogacy, чтобы нанимать американок для вынашивания детей Сюаня. По словам Сонг, ни один из детей Сюаня не был генетически связан с Сильвией, потому что он выбирал доноров яйцеклеток моложе, неазиатского происхождения и более образованных.

Сюань установил камеры в каждой комнате, а на верхнем этаже находился командный центр с мониторами. Персонал, работавший в особняке, называл Сюаня «учителем». Он ввел жесткую систему штрафов за малейшие проступки, а однажды устроил разбирательство из-за неспущенной воды в туалете. По слухам, которые распространялись между рабочими, Сюань хотел иметь как можно больше детей, чтобы кто-то из них стал президентом США. Поэтому нескольких детей назвали в честь бывших глав государства.

Узнав о количестве детей, ФБР заподозрило пару в торговле людьми. Однако бывшая сотрудница Mark Surrogacy пояснила агентам, что в подобной схеме нет смысла, ведь каждый ребенок обошелся паре примерно в 150 тысяч долларов. По ее словам, покупать детей с генами Сюаня за такую сумму нелогично, ведь нанять суррогатную мать самому или усыновить ребенка — намного дешевле.

Особняк Сюаня. Фото: I RYU / VCG via Reuters

В интервью китаеязычной газете World Journal Сюань говорил, что все дети его и не продаются. По его словам, он всегда хотел большую семью, но раньше это было невозможно из-за политики Китая «одна семья — один ребенок».

Требуют вернуть детей

Через четыре дня после задержания пару отпустили без обвинений. Суд в Лос-Анджелесе решал вопрос о возврате детей в закрытом режиме. В пресс-службе ФБР отказались давать комментарии журналистам The New Yorker.

За последние полгода, пока идет расследование, суррогатные матери родили паре как минимум пять детей в разных штатах. Всех младенцев сразу передали под опеку государства. Сюань и Сильвия Чжан пытаются вернуть их и подают иски против суррогатных матерей. В октябре супруги подали в суд на двух суррогатных матерей, обвинив их в попытке присвоить 24-го и 25-го ребенка. Пара потребовала выплатить по миллиону долларов из-за нарушения условий контракта.

Фото: Getty Images

Сейчас слушания по опеке продолжаются, но проходят в закрытом формате. Власти обвинили Сильвию Чжан и Гоцзюня Сюаня в халатности и в том, что они не защитили детей от насилия. Сторона обвинения заявила, что супруги скрыли причину травм их двухмесячного сына от врачей и полиции, а также поощряли жестокое обращение персонала с детьми. Опека выступила категорически против возвращения детей в семью.

По данным журналистов, 2 февраля 2026 года суд поддержал сторону обвинения и вернул родителям только одного ребенка — 13-летнюю девочку. В марте решится вопрос о том, дадут ли паре шанс вернуть остальных детей.

При первой возможности Эллиотт снова стала суррогатной матерью, назвав это попыткой искупить прошлый опыт. После скандала Сильвия Чжан и Гоцзюнь Сюань закрыли свое агентство Mark Surrogacy и вернулись к услугам компании Babytree, с которой Сюань работал раньше. Незадолго до очередного суда журналистка The New Yorker нашла еще одну беременную суррогатную мать, которая вынашивала ребенка для этой пары. Оказалось, что она не читала новости и ничего не знала о заказчиках. На данный момент известно, что суррогатные матери родили как минимум 26 детей для Гоцзюня Сюаня.

