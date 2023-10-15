Израиль отложил запланированную на выходные наземную операцию в секторе Газа из-за погодных условий, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Армии обороны Израиля.

Собеседники издания рассказали, что в текущих погодных условиях израильским пилотам и операторам дронов было бы сложно обеспечить наземным силам прикрытие с воздуха.

ЦАХАЛ планирует ввести в сектор Газа десятки тысяч солдат сухопутных войск, а также танки, саперов и спецназ, чтобы захватить город Газа и уничтожить нынешнее руководство ХАМАС, пишет NYT. Ожидается, что это станет крупнейшей наземной операцией Израиля с момента вторжения в Ливан в 2006 году. Журналисты отмечают, что она может продлиться несколько месяцев из-за сложности ведения боев на плотно заселенном участке.

14 октября Армия обороны Израиля заявила о своей готовности к проведению наземной операции в секторе Газа. До этого израильские военные несколько раз просили мирных жителей сектора Газы эвакуироваться на юг анклава. Боевики ХАМАС призывали игнорировать эти просьбы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.