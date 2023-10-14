ХАМАС поблагодарил Путина за его оценку ситуации в секторе Газа

Движение ХАМАС поблагодарило Путина за его позицию, «отвергающую агрессию и блокаду Газы», и за «усилия России, направленные на прекращение сионистской агрессии». Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале организации.

13 октября, выступая на заседании Совета стран глав государств СНГ, Путин сравнил блокаду Газы Израилем с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны и назвал происходящее неприемлемым. В то же время он сказал, что на Израиль была совершена беспрецедентная по жестокости атака, и что страна отвечает на нее «достаточно жестокими методами».

Путин призвал стороны конфликта «думать о гражданском населении» и заявил, что войну необходимо завершить мирными переговорами. Он добавил, что по итогу должно быть создано независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам Путина, Россия готова «к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами».

В тот же день, 13 октября, постоянный представитель России при ООН Василия Небензя заявил, что Россия готова к посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.