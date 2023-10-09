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Катар ведет переговоры об обмене заложников ХАМАС на палестинцев в израильских тюрьмах — Reuters

16:38 • 09.10.2023

Посредники из Катара ведут переговоры с представителями ХАМАС об освобождении пленных израильтян в обмен на 36 женщин и детей, удерживаемых в тюрьмах Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник. 

По словам собеседника агентства, переговоры идут при посредничестве США и «движутся позитивно». При этом никаких признаков улучшения ситуации пока нет, потому что обе стороны настаивают на своих условиях. 

О переговорах также сообщило издание Xinhua со ссылкой на источник в ХАМАС. По его словам, представители группировки проинформировали Катар о готовности освободить пленных израильских женщин в обмен на 36 палестинок, содержащихся в израильских тюрьмах.

Неназванный израильский чиновник в разговоре с The Times of Israel опроверг информацию о том, что такие переговоры ведутся. 

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