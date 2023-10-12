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Самолеты израильской авиакомпании El Al впервые с 1982 года совершат полеты в шаббат, чтобы доставить резервистов в страну

15:26 • 12.10.2023

Израильская авиакомпания El Al объявила, что впервые с 1982 года выполнит рейсы в еврейский шаббат, в субботу, сообщает Times of Israel. 

В авиакомпании уточнили, что речь идет о двух бесплатных рейсах из Нью-Йорка и Бангкока, на которых израильские резервисты смогут вернуться на родину. В El Al сообщили, что рейсы оплатит сама авиакомпания совместно с крупными финансовыми учреждениями США. 

Обычно самолеты израильской авиакомпании El Al не летают по субботам, потому что путешествовать в шаббат запрещают иудейские религиозные правила. В этот раз, как отметили в El Al, компания получила разрешение на выполнение рейсов в субботу от духовенства, так как иудейским каноном предусмотрено исключение — путешествие в шаббат возможно, если оно необходимо для спасения жизней.

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