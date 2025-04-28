За что посадили самого преданного генерала Путина

И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства

Генерал Иван Попов, бывший командующий 58-й армии, остановивший украинское наступление на Запорожском фронте, был приговорен к пяти годам колонии по делу о «мошенничестве и служебном подлоге». Кроме того, его лишили звания генерал-майора. Дело Попова — не только самая наглядная иллюстрация сути системы, выстроенной Путиным, но и возможность понять, как хорошо президент информирован о войне. В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о приговоре «самому популярному российскому генералу», «воину Путина» и «наконечнику его копья», которому не помогла ни любовь солдат, ни верность президенту.

Вы наверняка слышали выражение «пехотинец Путина». Так часто любит называть себя бессменный глава Чечни Кадыров. Но Рамзан Ахматович со своими хорошо вооруженными военными от фронта далеко, и отношения его с Кремлем если не безоблачные, то очевидно конструктивные. А вот у «воина» Путина, генерал-майора Ивана Ивановича Попова отношения с Верховным главнокомандующим не сложились. И история его падения — лучшая иллюстрация того, как именно устроена система, выстроенная Владимиром Путиным.

Кто такой генерал Попов? Иван Попов начал службу в рядах российской армии в 1990-х годах, участвовал во Второй чеченской войне и в конфликте в Южной Осетии в 2008 году. В 2015 году, после окончания Военной академии Генерального штаба, был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады в Адыгее, а затем командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой в Волгограде. Его соединение было признано лучшей мотострелковой бригадой сухопутных войск РФ по итогам 2016 года. С началом войны в Украине Попов был назначен начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, а затем командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление.

Из всех боевых генералов — а их на самом деле не то чтобы в российской армии сегодня очень много — генерал Попов точнее всего соответствовал выражению «слуга царю — отец солдатам». По крайней мере именно так о нем последние годы писали почти все без исключения военные и околовоенные каналы. Попов был не просто боевым генералом, он был буквально героем войны в Украине. «Генерал-майор Иван Попов один из самых уважаемых генералов в армии. Он один из тех, кто командуя своими подчиненными остановил контрнаступление противника на Запорожском направлении в июне 2023 года», — писал ныне покойный автор канала Grey Zone (здесь и далее правописание оригиналов сохранено. — Прим. «Холода»).

Сам Попов своих солдат называл «гладиаторами» и относился к ним опять-таки по словам Z-каналов, по-отечески. То есть не губил в «мясных штурмах», старался не допустить излишних потерь, пытался обеспечить необходимым для войны снаряжением и оборудованием. Кроме того (и тут я снова апеллирую к общему месту для патриотических Z-блогеров), Попов не врал — ни своим подчиненным, ни непосредственным руководителям. За что и поплатился. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. На самом деле причина, по моему мнению, далеко не в этом, но свою теорию я изложу в конце.

В июле 2023 года Иван Попов выступил с докладом перед начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым в штабе объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону. Что именно сказал Попов начальнику генштаба, стало известно уже несколькими днями позже, когда депутат Андрей Гурулев (также известный как «Генерал-опохмел») распространил записанный Поповым для своих «гладиаторов» войс:

«Я с самого начала был с вами честен. Я с вами был откровенен. Я сократил дистанцию со всеми Гладиаторами — от солдата и до маршала <…>. Потому что <…> одинаково всем страшно, одинаково всем больно и тяжко <…>. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать, смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать.

Поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии — по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, разведки и массовая гибель, увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказался на самом высоком уровне откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один световой день [приказом министра обороны] от меня избавились».

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Канал Grey Zone уточнял, что в ответ на это выступление «начальник Генерального штаба в привычной для него истеричной манере назвал генерал-майора Ивана Попова дезинформатором и паникером. В ответ последний сказал, что будет пробовать достучаться до президента. В течении суток он был снят с должности тогда еще министром обороны РФ Сергеем Шойгу».

Но с этого неприятности генерал-майора только начались. Герасимов, как пишут военные авторы, затаил на Попова злобу и решил ему показательно отомстить. Да так, чтобы навсегда отбить у других военных желание перечить.

Как сформулировал (уже позже и в связи с уголовным делом) автор канала «Полковник Квачков и соратники», «Герасим, как настоящий офицер и мужчина, мстит тому, кто воевал не мясом, а умом».

17 мая 2024 года Иван Попов был задержан и отправлен в СИЗО «Лефортово» по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Попова обвинили в том, что он совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым (погибшим в июле 2023 года) и бизнесменом Сергеем Моисеевым похитил более 1,7 тысячи тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области, стоимостью свыше 100 миллионов рублей.

Уже в этом обвинении был виден тот особый цинизм, с которым высшее руководство российской армии решило расправиться с неудобным генералом. Иначе никак не объяснить, почему успешно организовавшего оборону на Запорожском направлении генерала обвиняют в том, что он буквально саботировал собственную работу.

Традиционно после задержания высокопоставленного военного — а в Министерстве обороны за минувшие два года таких было множество — в прессе немедленно появляется информация об обнаруженных несметных богатствах. Роскошных автомобилях, особняках, наличных деньгах или, в конце концов, коллекциях золотых монет. Ничего подобного в случае с Поповым не произошло.

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В беседе с изданием BAZA адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что никакого нажитого преступным путем имущества у Попова нет: «У человека, прослужившего всю жизнь в армии и отдавшего всего себя Родине, на сегодняшний день нет ничего».

Как писало издание «Агентство» со ссылкой на поданные Поповым в 2017 и 2019 годах налоговые декларации, в собственности у военного находились только два неосвоенных земельных участка, и жил он с семьей в служебной квартире. ИА Регнум со ссылкой на источник сообщало, что к 2024 году на генерала была оформлена квартира в Ростове-на-Дону; телеграмм-канал Shot уточнял, что это трехкомнатная квартира площадью 76 квадратных метров в панельном доме 2008 года постройки на Проселочной улице стоимостью около 7 миллионов рублей.

Новость об аресте генерала Попова среди военных и Z-авторов вызвала настоящий шок. Не удержался даже придворный и исключительно лояльный руководству страны и армии «военкор» Александр Сладков:

«Уверен, что разберутся, не казнят. Хотелось бы генерала Попова видеть в строю. Тупым прощают и вранье и потери, другим, думаю, можно простить и безжалостную правду. Уж такому генералу, как Попов, можно было бы простить. <…> Генерал Иван Попов не вор. Он — солдат. Впрочем… У нас и воров прощают. Или не сажают вовсе. Солдат на это не всегда может рассчитывать».

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

И поначалу казалось, что шанс у Попова есть. Его перевели из СИЗО под домашний арест, и на несколько месяцев генерал из заголовков новостей почти пропал. Ровно до того момента, когда 27 февраля 2025 года, якобы за нарушение условий домашнего ареста, генерал Попов был снова отправлен в СИЗО.

Еще 26 февраля, за день до того как генерала перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, его главный защитник в Z-пространстве Юрий Подоляка написал, что «пацаны-фронтовики» при встрече спрашивают его: «А Иван Иваныча точно не посадят?» «Для них это дело уже давно стало индикатором исполнения тех обещаний, которые сейчас раздаются нашими чиновниками налево и направо. Что мол Вы спокойно воюйте, а Родина вас защитит», — пишет он.

Сам генерал на судьбу не роптал. Перед отправкой в СИЗО он заявил, что надеется только на Бога и «на Верховного Главнокомандующего, который наконец-то, надеюсь, узнает об этой истории и положит ей конец».

И тут мы подходим к самой показательной части этой «трагедии». Попов неоднократно публично заявлял о том, что он служит Родине и президенту. Что его никак нельзя заподозрить в мыслях о повторении мятежа Пригожина. Тот же Сладков писал о нем так: «Попов в бунтовщика все не превращается и не превращается, говорит: “Путин мой Верховный, а я солдат России”».

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Так велика была надежда боевого генерала на президентскую справедливость, что 20 марта этого года из СИЗО он написал Владимиру Путину открытое письмо:

«Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, уважаемый Владимир Владимирович, здравия желаю.

Обращается к Вам бывший командующий 58 гвардейской Армией, генерал-майор Попов Иван Иванович. Всю свою жизнь я посвятил благороднейшему делу — служению Отечеству. С юношеских лет и по сей день я честно и достойно служил в Российской Армии. Сердцем, помыслами и действиями я всегда был Вашим верным солдатом и солдатом нашей великой Родины — России. Строго и преданно выполнял приказы и задачи, которые мне отдавались и ставились передо мной. При этом, Вы всегда являлись для меня нравственным ориентиром и образцом для подражания. Именно на Вашем примере я окончательно понял, что значат легендарные слова: “холодный ум, горячее сердце и чистые руки”.

<…> Все долгие годы своей жизни я был верным солдатом России и Вашим воином, наконечником Вашего копья, разящего врагов нашей Отчизны! Армия — дело всей моей жизни! Прошу Вас, как моего самого главного командира, разобраться в данной ситуации и поставить меня в строй».

Тот факт, что письмо в Кремле получили и о нем было доложено Путину, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А чуть позже, 9 апреля, появилось сообщение от адвоката генерала: Попова отправят на «СВО» прямо из Тамбовского СИЗО в качестве командира штурмового отряда.

После такого «патриотическая общественность» воспряла духом. Пусть решение это выглядело для большинства «пассионарных патриотов» крайне несправедливым, оно давало им надежду на то, что талантливый военный, который так нужен на фронте, сможет хоть как-то вернуться в строй. «Просто представьте “уровень” Герасимова и Ко — генерала остановившего наступление противника в Запорожской области — они отправляют командиром штурмового отряда…», — писал автор канала «Romanov Лайт».

Тут, конечно, хочется на минуту остановиться и восхититься общим положением дел в российской армии. На полном серьезе обсуждается ситуация, в которой очевидно невиновного боевого генерала отправят на фронт чуть ли не рядовым, где его могут убить свои же — то есть втихаря «обнулить». Звучит мощно.

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Но условное Z-счастье было очень недолгим — стало понятно, что на войну Попова, осужденного или нет, больше не пустят. По словам адвоката, ему отказали в отправке в зону «СВО» — опции, доступной практически для всех осужденных. В качестве причины, по его словам, было названо «отсутствие вакансий».

«Если это так, то формулировка, конечно, максимально издевательская», — прокомментировал новость автор канала «Белорусский силовик».

«Упования на вмешательство Президента оказались напрасными — ни командующим группировкой, ни командиром штурмового отряда, ни даже рядовым «Спартак» (так многие Z-авторы окрестили Попова. — Прим. автора) на войну не едет», — написал автор канала «Военкор Котенок».

Правда, у этой новости отдельные Z-авторы, например, автор канала «ПозыVной Панда», нашли и положительные стороны: «Я думаю, что так Спартак будет живее. Ведь очевидно же, что на передке в штурмах его обнулили бы. <…> Очень хуевая тенденция, к тому же, дискредитирующая СВО».

Ну а потом был приговор. Генерала Попова лишили звания, присудили ему 800 тысяч рублей штрафа и отправили в колонию общего режима на ближайшие пять лет.

Перед вынесением приговора Попов выступил с последним словом, в котором опять клялся в верности Владимиру Путину: «Может, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему».

Не помогло.

После приговора многие Z-авторы написали возмущенные тексты о «смерти правосудия», о том, что произошедшее было беспределом и «судилищем», но многие другие каналы ограничились исключительно информационными безоценочными текстами, а придворный военкор Александр Сладков так и вовсе написал: «Комментировать решение законной инстанции и накалять ситуацию считаю вредным».

Сможет ли теперь Z-общественность как-то повлиять на судьбу своего героя? Нет. И Z-авторы это отлично понимают и прямо пишут.

Одна из защитниц Попова, в прошлом Красная шапочка, а ныне жрица войны Яна Поплавская обратилась к соратникам и коллегам с пламенным призывом: «Военкоры, вставайте! Пришло время услышать ваши голоса! Сплотиться, как бойцы на фронте. <…> Если встанут все, кто имеет голос, то будет честное расследование и честный суд. А пока все молчат, по одному и загнут, как загибают Попова».

В ответ автор канала «Два майора» напомнил Поплавской о том, что лучше зря не привлекать внимание настоящего товарища майора и голос излишне не возвышать: «Тут не внимание привлекать надо, бить в набат, и, не дай Бог, призывать кого-то куда-то вставать, уважаемая (без сарказма) Яна Поплавская. В России-матушке ой как не любят призывы кого-то куда-то вставать, если это “вставание” не согласовано».

Так что сидеть Ивану Попову и сидеть. Такая вот судьба генерала, «воина Путина», «наконечника» его «копья, разящего врагов нашей Отчизны».

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Я не просто так в подробностях рассказываю о деле Попова. Мне правда кажется, что вся эта история — это такой микрокосм путинской системы. Ответ на все вопросы об устройстве государства российского.

Владимир Путин выстроил систему, в которой лояльность ценится выше компетенции. Это уже общее место. Но вот генерал Попов: человек, сочетающий в себе абсолютную лояльность, вплоть до готовности пожертвовать жизнью по приказу Верховного, с настоящей компетентностью. И что? Помогли ли ему ритуальные заклинания о вечной преданности? Или реальные боевые заслуги? Реальная, судя по отзывам военных, забота о жизнях российских солдат? Ответ мы знаем.

Да, важно быть преданным. Более того — преданности от всех армейских и гражданских руководителей Путин буквально требует. Только защитить от тюрьмы или сумы в нынешних обстоятельствах не может даже абсолютная преданность. И можно писать Верховному, а можно — в «Спортлото» или «Лигу сексуальных реформ». Результат будет абсолютно одинаковый.

Но это все вещи очевидные.

Мне же кажется, что из трагической истории генерала Попова можно сделать куда более интересный и полезный с практической точки зрения вывод. Пусть это исключительно моя теория, но я считаю, что Попов поплатился не за публичную ссору с начальником Генштаба. Идет война, все, вероятно, на нервах, но ссора за закрытыми дверями все-таки вряд ли могла привести к такой циничной и показательной расправе. Как-то не звучит это достаточным аргументом. Полагаю, настоящая причина уничтожения Попова в другом. И связана она с его упрямством и желанием «донести правду» и решить насущные армейские проблемы.

Выше я приводил цитату очень уважаемого военного автора Grey Zone, который писал: «Начальник Генерального штаба в привычной для него истеричной манере назвал генерал-майора Ивана Попова дезинформатором и паникером. В ответ последний сказал, что будет пробовать достучаться до президента. В течении суток он был снят с должности <…>».

Вот ответ на вопрос, почему Попов оказался в тюрьме, — «достучаться до президента». Рассказать ему о реальном положении дел в армии. О мясных штурмах, о проблемах с людьми, о недостатке снаряжения, транспорта, дронов, проблемах с разведкой, обо всем, что необходимо исправить для победы в войне. За это наказан Попов. За попытку, пусть только на словах, разрушить тот образ войны, который рисует Владимиру Путину глава Генштаба.

И этот вывод, как мне кажется, очень важный. Ведь он дает однозначный ответ на вопрос, знает ли Путин «о реальности на земле». Знает ли он, что его армия не выигрывает войну? Если в 2023 году, когда дела у российской армии были существенно лучше, за попытку донести до руководителя страны правду был в течение суток снят с должности боевой генерал, затем публично уничтожен и лишен звания, то как дела обстоят в 2025 году?

«Я совсем недавно говорил, что мы их [ВСУ] дожмем, но есть основания предполагать, что и добьем», — заявил 28 марта Путин во время общения с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск».

Выглядит ли так сейчас ситуация на фронте? Нет. Даже Курская область освобождена еще не полностью, хотя Валерий Герасимов и доложил Путину о безусловной победе. Вот и ответ.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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