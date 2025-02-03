Почему российская армия несет огромные потери?

Официальная статистика потерь российской армии в войне с Украиной отсутствует. Журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» ведут подсчеты погибших самостоятельно с помощью открытых источников. В их списке уже более 90 тысяч имен. Сказать, насколько эта цифра близка к реальному положению, очень сложно. Но можно сказать, как эти страшные цифры потерь рождаются, — занавес тайны приподнимают авторы сотен Z-каналов в телеграме. Писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов уже два года читает и анализирует их, давая возможность читателям собственного телеграм-канала представить себе реальную картину войны. В своей новой колонке Филиппов рассказывает, что такое «война в долг» и как ложь командиров становится причиной огромных потерь.

Я исследую Z-пространство вот уже два года, даю много интервью, выступаю экспертом. И одни из самых популярных вопросов, на которые мне приходится отвечать, звучат следующим образом: насколько влиятельны Z-каналы и представляют ли они и люди, их читающие, реальную политическую силу?

Обычно я отвечаю коротко: влияние и политическая субъектность Z-авторов равна нулю. Но сегодня хотелось бы об этом рассказать чуть подробнее, потому что на минувшей неделе для разговора такого появился очень хороший повод.

В понедельник один из самых популярных Z-авторов Юрий Подоляка, на чей канал в телеграме подписаны больше трех миллионов человек, напрямую обвинил командование 20-й армии во лжи.

По словам Подоляки, объявленное «освобожденным» село Новоегоровка в Луганской области на самом деле как контролировалось, так и контролируется украинской армией, а российские военные от «взятого» села находятся еще на расстоянии полутора километров.

Достаточно будет и этого (доказательства), которое на 100% доказывает мошенничество группы лиц в больших погонах, пытающихся при этом обмануть Верховного и политическое руководство страны» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), — написал Подоляка.

В этом же посте он обвинил командование 20-й армии в том, что оно списывает офицеров в штурмовики, что штурмы идут неподготовленными и продвижение оплачивается чрезвычайно высокими жертвами, особенно когда речь идет о 252-м полке под названием «Черная мамба». Почему именно на этот полк стоит обратить внимание, уточнил автор канала «Солдатская правда» Михаил Полынков: «Это не “Черная Мамба”, это какая то черная дыра.

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Только в моей базе из этого подразделения числится 41 без вести пропавший солдат».

«Также очень рекомендую будущим исследователям истории гениального командования 20 армии прояснить вопросы подготовки их пополнения перед штурмовыми действиями. Тех самых “контрактников”-добровольцев, которых с таким трудом сейчас ищут по стране. Сколько и как их обучают. И с какой скоростью потом сливают в неподготовленных ни технически, ни организационно, штурмах. Что мы и видим на картах», — завершал свой пост Подоляка.

Текст этот прочитали 1,7 миллиона человек. Что было дальше?

Информацию Юрия Подоляки подтвердили еще два главных Z-канала: «Два майора» (1,2 миллиона подписчиков) и «Рыбарь» (тоже 1,2 миллиона подписчиков). Подтвердили ее и каналы поменьше, уточнив некоторые детали. Например Z-автор и волонтер Роман Алехин написал: «Мне говорят так: “Черная мамба” — это детский сад, по сравнению с тем, что творится в 752 полку».

«Командование 20 Армии просто дискредитирует всю работу Министерства обороны и Верховного главнокомандующего по повышению статуса службы и участия в СВО. Юрий написал про важные организационные проблемы в армии, но стоит главное, что показывает качество командования — это отношение к личному составу. А оно, как показывают товарищи, даже не свинское, а гораздо хуже…» — написал Алехин.

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Здесь, пожалуй, нужно дать небольшое пояснение. Почему именно ложь командования ведет к избыточным потерям среди российских военных?

Ответов два. Первый: после того как российский генерал отчитывается об очередной «освобожденной» избушке лесника и информацию эту официально распространяет Министерство обороны, командир «на земле» буквально обязан срочно подогнать реальность под отчет. То есть эту самую избушку по-настоящему взять, причем взять срочно — чаще всего с помощью неподготовленных «мясных» штурмов, в которых для достижения задачи не жалеют людей. То же самое происходит, если кто-то из военных каналов ловит командование на лжи, — «массовое уничтожение своих бойцов, чтобы экстренно отбить населенник, если ложь вскрылась и надо быстро подогнать реальность под отчетность». Цитата из все того же Романа Алехина.

Тактика эта столь системна и неискоренима, что для нее у военных уже есть термины: «война в долг» или «продвижение в кредит». «Рыбарь» дает такое определение этой тактики: «Желание догнать реалии вышестоящего штаба на земле бессмысленными штурмами без должной огневой поддержки». И в штурмах этих гибнут и гибнут сотни российских военных.

«Продвижения в кредит уже щедро оплачиваются кровью пехоты, которую инициативные заемщики ускоренными темпами гонят в необеспеченные накаты», — пишет автор канала «Филолог в засаде». Он же цитирует сборник «Обобщение боевого опыта южного крыла СВО до апреля 2024 года», подготовленный Андреем Маркиным, автором книг «Справочник пехотинца», «Ускоренная тактическая подготовка. Методика обучения». В цитате Маркин на примере объясняет вторую серьезную проблему, к которой приводит «война в долг»: как только территория на карте закрашивается как «освобожденная», воюющие на ней соединения механически лишают поддержки тяжелой артиллерии или авиации.

«Здесь я приведу, наверно, самый вопиющий пример, хотя подобных ситуаций предположительно может быть много. На одном из участков фронта предпринимались неоднократные попытки вызвать авиацию для поддержки наших войск. Авиация не прилетала. Когда начались попытки выяснить, в чем причина, выяснилось, что на армейских картах линия фронта находится на 15 (!) километров глубже в сторону противника, чем было в реальности. Разумеется, авиационные начальники рассматривали вызовы авиации на позиции, которые по картам находятся в глубине наших оборонительных позиций, как очевидную ошибку».

Но вернемся к Z-автору Юрию Подоляке и главному вопросу сегодняшней колонки. Вот известный военный эксперт, завсегдатай популярных телевизионных шоу и владелец канала на три с небольшим миллиона подписчиков обозначил острейшую проблему, которая напрямую ведет к бессмысленной гибели российских военных. Что-то изменилось? Да. Стало хуже.

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31 января Подоляка выкладывает еще один пост, в котором рассказывает, что командование 20-й армии после того, как ложь о Новоегоровке стала достоянием широкой общественности, что сделало? Правильно. Немедленно попыталось подогнать реальность под отчетность, то есть погнало в неподготовленные атаки российскую пехоту. Более того, в этот раз Подоляка напрямую обвинил российский Генштаб:

«За последние двое суток я уже потерял надежду, что это сделает командование группировки “Запад” и ГШ [Генштаба]. По моим данным они в курсе происходящего, но дают шанс командованию 20-ки прикрыть свой зад. Но он пока никак не прикрывается. Хотя ради этого вчера и сегодня разведчики 84-го разведбата идут группами на задание (дать нужную командованию картинку) … и там умирают. <…> Идут, понимая, всю его [приказа] глупость и даже преступность. Идут, и умирают. Группами. Чтобы какая-то генеральская задница осталась целой».

1 февраля в канале Юрия Подоляки появилось видео из-под Новоегоровки. На нем — раненый российский военный из 84-го разведывательного батальона стреляет себе в голову, поскольку понимает, что эвакуации не будет, а значит — либо самоубийство, либо замерзнуть насмерть. Юрий Подоляка под этим видео задается риторическим, на мой взгляд, вопросом:

Сколько еще должно пацанов погибнуть, чтобы остановилось это БЕЗУМИЕ?»

На момент публикации видео село Новоегоровка было «официально освобождено» за 10 дней до этого.

Вот, собственно, и ответ на вопрос о способности Z-авторов влиять на происходящее в армии или на ход войны. Несмотря на то, что в скандале участвовали три крупнейших военных канала: «Рыбарь», «Два майора» и «Мир сегодня с “Юрий Подоляка”», — ситуация не только не изменилась, но и стала много хуже.

И еще важный контекст. По данным переписи 2001 года (единственной официальной в истории Украины), в селе Новоегоровка Луганской области жили 36 человек.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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