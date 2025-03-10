Хотят ли военные завершения войны?

Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее

В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов отчитывается за последние две недели: как воспринимают Z-авторы сближение российских властей с Трампом, как тратят зарплату на передовой солдаты и офицеры, закупая жизненно необходимое оборудование, а также размышляет о том, что им делать после окончания войны.

Многие события прошедших двух недель вызвали в сердцах «пассионарных патриотов» живой отклик. И тот факт, что «наш слон» Дональд Трамп прекратил военную помощь Украине. И праздничная для российских военных новость о том, что Соединенные Штаты больше не делятся с Киевом разведывательной информацией.

Конечно, отдельных героев — например, Росгвардии подполковника Захара Прилепина — резкий идеологический разворот все же смущает. Подполковник клеймит неких абстрактных русских трампистов за политическую близорукость. При этом вполне конкретных Владимира Путина, Дмитрия Пескова или министра иностранных дел Лаврова, отпускающих комплименты американскому президенту, почему-то не клеймит.

Недели выдались насыщенными. Военные авторы много жаловались на катастрофические проблемы на Покровском направлении. Отмечали достигнутые успехи в других регионах, особенно в Курской области. Глумились над Эммануэлем Макроном, горевали о недостатке дронов и почти каждый день — на этом специализируется канал «Солдатская правда» — рассказывали истории об обманутых, ограбленных, брошенных и «обнуленных» собственными офицерами российских солдатах.

Что о войне знает Дональд Трамп? Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле Политика 4 минуты чтения

Самая свежая новость, вызвавшая острые дискуссии, — сообщения о том, что во время наступления на Суджу в Курской области российский спецназ использовал газовую трубу, по которой с начала вторжения украинской армии больше не прокачивается газ:

«15 километров 750 метров прошли, проползли русские бойцы в газовой трубе, чтобы выбить врага с Курской области. Вся операция заняла неделю: шли 2 дня, 4 дня сидели в трубе (ждали и передышка). Отравленные метаном, оставшись уже с минимумом еды и воды, наши воины зашли в тыл к противнику и нанесли удар» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), — написала Анастасия Кашеварова.

Сам факт «операции “труба”» обе стороны подтверждают, а вот чем именно она закончилась, пока не до конца понятно. В том числе и по сообщениям самих Z-каналов, есть вероятность, что ту часть российских военных, которая не задохнулась в трубе, на выходе ждал удар украинской артиллерии.

Но не это главное.

Самой острой, самой эмоциональной, самой масштабной и громкой темой военных и околовоенных каналов на минувшей неделе стала тема денег.

А как же? Единственная подлинная скрепа российской армии — бабки. Еще раз процитирую здесь Z-авторку Анастасию Кашеварову, которая мысль эту сформулировала предельно емко: «Раньше добровольцами шли за Родину, а сейчас за деньги. <…> Деньги и угрозы — две мотивации воевать за Родину».

Вопрос денег в Z-каналах богато представлен с первых дней вторжения. Если граждане России, не принимающие участия в войне, думают в первую очередь о тех миллионах, которые получают новые контрактники, то оказавшиеся на фронте в первую очередь жалуются на то, как им приходится полученные деньги (если их не отберет командир) «в зоне СВО» расходовать.

«Просто объясню для понимания абсурда. Все нормальные подразделения, которые понимают, что на войне заработать не получится, все свои личные деньги направляют на закупку необходимого для войны. Оборудовать пвд (пункт временной дислокации. — Прим. “Холода”)? Покупаем за свои. Нормальный сибз (средство индивидуальной бронезащиты. — Прим. “Холода”)? Покупаешь за свои. Машина для выполнения задач? За свои. Нужны прицелы, ночники, РЭБ (устройства радиоэлектронной борьбы. — Прим. “Холода”) и так далее? Братан, ну ты ж понимаешь, за свои», — пишет крупный Z-канал «Белорусский силовик».

Но это еще не все. На минувшей неделе канал «Два майора» опубликовал историю военного водителя, который получил штрафы за проезд на военном Урале на «черных номерах». За 2024 год он должен выплатить государству более 200 тысяч рублей. Думаю, внимательный читатель догадается, какую провинившемуся предложили альтернативу: «В случае отказа оплатить <…> снимают и отправляют штурмовать <…> один из 4 водителей, отказался платить сумма у него была 80к, в ту же секунду его сняли с машины, а сегодня уже он на отправке».

Анонимный автор продолжает: «Все понимаем, чиним за свой счет, я вложил уже за миллион в свой Урал. Но оплачивать платные дороги это уже перебор но выбора нету в шторм не хочется…»

К войне с НАТОй готовы Пока Путин радуется положению дел на фронте, российская армия воюет на «сараях» Политика 10 минут чтения

Отправился ли автор в штурмовые отряды, история умалчивает. Но даже такой довольно дикий пример отношения государства к военным в принципе вписывается в общую картину происходящего на фронте абсурда и беспредела, которую уже четвертый год рисуют провоенные телеграм-каналы.

В марте же 2025 года разговоры о скором мире породили много беспокойства. Со стороны мирного российского общества все просто: «ветераны СВО» представляют для него угрозу. За несколько лет россияне хорошо узнали, на что способны прошедшие войну в Украине сограждане и какой хорошей идеей будет по возможности держаться от них подальше.

Этот же вопрос — что делать с вернувшимися — очевидно занимает и российские власти. Канал «Дети Арбата» на днях написал, что в администрации президента обсуждается идея принудительно мобилизовывать ветеранов в ряды МВД — там как раз недостаток кадров. Самих же военных занимают совсем другие вопросы. Многие, если не большинство из них, мечтают вернуться домой, но возвращение с войны означает резкое снижение доходов. И на что тогда «ветеранам» жить?

Поводом для массового обсуждения этого вопроса главными каналами стал инцидент в городе Мытищи. В ТЦ «Красный кит» курьер расстрелял охранников, которые сначала не пустили его в здание, а затем избили. Оскорбленный курьер, который оказался 24-летним офицером ФСО, вернулся в ТЦ уже с оружием.

Тот факт, что офицер Федеральной службы охраны вынужден подрабатывать курьером, ввел военных в состояние ажитации.

Детектив городского типа Участковый из уральского поселка хотел работать честно и привлечь полицейских к ответственности. Теперь его обвиняют в побоях Общество 8 минут чтения

«Ситуация с ЗП, что в ФСО, что в Росгвардии (да и в армии, которая не на фронте) просто катастрофа. <…> Как война закончится, оттуда тоже большинство толковых офицеров уйдет», — пишет один из главных Z-авторов Юрий Подоляка. «Зарплата курьера в столице — выше, чем у младшего (и не только) офицерского состава», — добавляет автор канала «Два майора». «Вопрос мотивации службы силовиков вне зоны СВО уже давно перезрел и грозит лопнуть надрывом, последствия которого разгребать десятилетиями», — угрожает канал «Месть доброй воли».

Подписчики военных каналов начали массово присылать популярным авторам конкретные примеры. «Военный аналитик» Кирилл Федоров публикует сообщение служащего Росгвардии: «Итак вневедомственная охрана. Зарплата младшего нач состава (сержанты прапора) от 23000 +− 34000 все на подработках. Люди уходят пачками, начальники управлений еле держат укомплектованность. Все поголовно на подработках кто как может. <…> Полковники еще как то живут. Прапорщики еле выживают, после сво все хотят уходить. Если военных еще держат за счет военной ипотеки. То у полицейских кромешная жопа».

Самый подробный и наглядный текст опубликовал военный канал «Боевой резерв». Автор на примерах рассказывает о том, как сложно живется цепным псам режима, при этом совершенно не задаваясь вопросами из серии: а как же так вышло, что его зарплата в пересчете на доллары уменьшилась за 10 лет вдвое? Кто же несет за это ответственность? Может быть, «что-то случилось»?

«Обращаюсь с просьбой обратить внимание на два важных вопроса, связанных с военными. Первый: нищенское денежное довольствие военнослужащих спецслужб, да и МО, не участвующих в СВО. Военнослужащего ФСО-ФСБ берут на д.д. (денежное довольствие. — Прим. “Холода”) 55 тыр в первый год службы. Это вообще как? Через пару лет, имея уже звание прапорщик, 60-67 тыр. На это можно заводить семью и рожать детей? И вот сотрудник с таким д.д. открывает интернет и видит, что в 2024 году индексация копеечных окладов на копеечные же 5% замораживается Госдумой и Правительством. А следом он видит, что 2025 у нас объявляется Годом защитника Отечества. А затем видит, что в Чечне теперь, если рождается ребенок, и его называют именем деятеля, воевавшего с Россией, выплачивают 500 тыр. Кем себя ощущает сотрудник? Да он таких денег за раз не увидит за всю свою службу, если только до центрального аппарата не дослужится. И это какая-то спланированная диверсия. Спецслужбы, видимо, готовят к сирийскому варианту сдачи государства. Я в 2014 году получал д.д. 2100 в пересчете на доллары. Через 10 лет, получив два повышения оклада по выслуге за 20 и 25 лет и два повышения надбавки за классность, стал получать 900$».

Сколько стоит лишиться ног? Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения Политика 4 минуты чтения

Картина, если почитать эти тексты (а их за последнюю неделю написаны сотни), выходит удивительная. Армия и силовики получают мало и еле выживают, а военные на фронте волнуются, что кончится война — кончатся и выплаты, и, с одной стороны, в тебя больше не будут стрелять и по тебе не прилетит сброс, а с другой — жить-то на что?

Пока Z-сообщество сформулировало только один ответ: армия с наступлением мира разбежится. И, может быть, так и будет. Правда, есть важный нюанс. Для этого необходимо, чтобы из армии разрешили снова увольняться и разрывать контракт. И далеко не факт, что с наступлением мира это произойдет автоматически.

И еще немного про деньги. Точнее, про то, как именно они на войне порой зарабатываются. Об одном таком способе рассказывает военный волонтер и автор канала «Репортер Filatov»: «И о злой шутке капитализма в армии Лаоса (автор имеет в виду армию России. — Прим. “Холода”), которая все измеряет деньгами и стимулирует патриотизм звонкой монетой. Есть населенник. Есть высота. У командира есть условые 3 батальона. Можно штурмануть населенник, а можно вон ту высоту, над населенником. Если штурмануть населенник тремя батальонами, то ценой двух батальонов, можно провернуть операцию “флаговтык” [записать для отчета начальству видео с российским флагом на “занятой” территории], после чего получить награду и премию. А можно штурмануть высоту, потратив половину одного батальона, обрезать логистику обороняемого противником населенника, но… населенник заберет “сосед”, сделает флаговтык и получит награду, премию и все такое вкусное. Отгадайте, сколько командиров армии Лаоса выберет путь штурма безымянной высоты?»

И командиры, как рассказывают нам военные авторы, действительно так зарабатывают. Зарабатывают деньги и награды. А их подчиненные — умирают. Потому что деньги в нынешней системе армейских координат важнее.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X