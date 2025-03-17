А был ли котел, помогла ли труба

В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о том, как Z-авторы празднуют «великую победу» — взятие Суджи в Курской области — и просят «Газпром» проложить трубопровод в Европу, чтобы по нему могли пройти танки. А также какие «сигналы» посылает Трампу Владимир Путин — человек и радиовышка.

И без того не очень психически здоровое Z-сообщество на прошлой неделе накрыла плотная шиза.

С одной стороны, военные авторы праздновали «абсолютную победу» — была освобождена находившаяся долгие месяцы под украинским контролем Суджа. Да не просто освобождена, а благодаря блистательной военной операции «русских богатырей», проползших по газовой трубе. Подвиг их, по мнению Z-авторов, должен быть теперь увековечен как в памятниках, так и в кинолентах. Ну и стать основой для дальнейшего развития наступления российской армии и скорейшего захвата Европы.

Если вам кажется, что я преувеличиваю, то нет. Не преувеличиваю:

«Самая мякотка “Трубы” в том, что этих труб/канализаций/коллекторов и прочих подземных сооружений на Украине пруд-пруди. Трубопроводы тянутся через все значимые регионы. Не даром Рёпке истерику устроил, что “русские танки” вынырнут из “Северных потоков”. <…> Следующий шаг — это создание землеройных десантных машин, способных пройти под землей 5-10-20 км и вынырнуть в тылу врага. Задача мягко говоря нетривиальная, но все когда-то в первый раз бывает» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Написал этот блистательный текст известный военный волонтер Алексей Живов, автор канала «ЖИВОВ Z» с более чем сотней тысяч подписчиков.

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Но бог с ним, с отдельным околовоенным автором и его влажными фантазиями о покорении мира. Хотя стоит заметить, что по мотивам операции «Труба» в Z-пространстве и правда появилось шутливое обращение к «Газпрому» и «Роснефти» с просьбой в будущем прокладывать в направлении ЕС трубы такого диаметра, чтобы по ним можно было прогнать танк.

Но важен прежде всего не эффект, который «Труба» произвела на Z-сообщество, а совсем другое. За минувшую неделю никаких доказательств того, что этот самый «подвиг» российских военных действительно привел к падению обороны Суджи, так и не появилось. Так же, как не появилось доказательств и утверждениям военных авторов о том, что украинская армия буквально бежит, теряя тапки, бросает сотни единиц ценной натовской техники, а то и вовсе тысячи украинских военных сейчас будут окружены в «котле» доблестными российскими «освободителями». Все эти утверждения пропаганды никаких подтверждений не нашли — украинская армия из Суджи отступила организованно и без хаоса.

Вот что по поводу оставления Суджи сказал в своей итоговой сводке за прошедшую неделю военный аналитик Руслан Левиев: «Да, украинские войска прошляпили момент с трубой — можно было ее давно заминировать, взорвать, внутри местами поставить перегородки или какой-то мусор, особенно учитывая, что это не первая и не вторая российская трубопроводная операция на фронте. Но, в целом, никакого значимого эффекта эта операция не принесла. Сама Суджа была взята практически без боев, что, кстати, дополнительно свидетельствует о планомерном отходе украинских сил из Курской области».

Но объективная реальность никак не могла помешать военным каналам праздновать освобождение Суджи как абсолютный триумф российского оружия. При этом никто из них не пытался поместить эту «победу» в контекст. Не пытался даже задаться вопросом о том, насколько уместно праздновать освобождение крошечного райцентра, который на протяжении шести месяцев пыталась взять могучая российская армия. Да что там взять — хотя бы дойти и закрепиться на окраинах.

Вся мощь военной машины имени Владимира Путина полгода отбивала российский населенный пункт — впервые с окончания Великой Отечественной войны ведя боевые действия на российской территории. Освобождение же несчастной Суджи было объявлено победой, несмотря на то, что, если бы Владимир Путин не начал войну, никто бы населенный пункт и не захватывал. И освобождать было бы нечего и незачем.

Одним из немногих военных авторов, кто все-таки попытался поставить освобождение Суджи в более широкий контекст войны, стал мобилизованный десантник, военкор и волонтер Никита Третьяков, который написал, на мой взгляд, главное:

«Решение проблемы курского плацдарма ВСУ возвращает ситуацию на фронте, в общих чертах, к лету 2024 года. На других направлениях принципиально за это время ничего не изменилось. Продвижения есть только на Донецком направлении, но и там не одна из ключевых агломераций за это время не поддалась натиску наших войск».

Другими словами, стороны де-факто откатились на исходные, потому что наступление российской армии — каким бы успешным оно ни казалось со стороны — не принесло за истекший год никаких настоящих побед, способных переломить ход войны. Ну, значит, придется праздновать Суджу.

И гуляния по этому поводу развернулись и правда серьезные. К ним подключился даже Владимир Путин, которого ради такого случая одели в форму охранника гаражного кооператива. Правда, с точки зрения Z-авторов, это была не просто военная форма, с ее помощью Верховный подавал сигнал:

«Даже в Чечне я не припомню, чтобы Верховный был в военной форме. Я бы на месте нашего противника уже сейчас готовил лыжи к планомерному бегству…» — написал автор канала Astra Militarum.

Его поддержал Росгвардии подполковник Захар Прилепин. «Отличный ответ на “перемирие” и весь остальной балаган с “другом” Трампом и Макроном в воображаемой треуголке Наполеона. Главный в полевой форме. Великолепно».

Тему «сигналов», которые подавал Владимир Путин, продолжил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который 14 марта заявил, что в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом российский президент передал Дональду Трампу «информацию и дополнительные сигналы».

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Помните, в мультфильме про Простоквашино папа Дяди Федора называл адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна «человек и пароход». У нас же Владимир Владимирович Путин — человек и радиовышка, подающая сигналы в далекий космос своем другу и товарищу Дональду Трампу.

Собственно, история с освобождением Курской области заочной беседой Путина и Трампа и закончилась. И это, честно признаться, был самый странный разговор за все три года войны. Настолько странный, что в состояние искреннего изумления пришли даже провоенные Z-авторы.

Началось все в пятницу, когда Трамп попросил Путина проявить милосердие к окруженным в Курской области украинским военным: «Сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российскими и находятся в очень плохом и уязвимом положении», — написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social. Российский президент к просьбе коллеги отнесся с пониманием, пообещав, что «в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение».

У этого диалога двух президентов ядерных держав, контролирующих развитые могучие разведки, есть один важный нюанс: в Курской области нет и не было тысяч окруженных украинских военных. Были обещания российской пропаганды загнать ВСУ «в котлы», но еще до разговора Трампа и Путина сами же Z-авторы начали над этой ложью издеваться:

«Подождите, а вчера же говорили про котел!? ВСУ в котле! Где дымящаяся колоны техники ( еще раз, колонны) и сотни, а может и тысячи, тел перемолотого врага?? Где котел?? Ау?? Кто украл котел?? Неужели опять кто-то, мягко говоря, обманул?? Да не может быть такого…» — написал автор канала «Заметки Фотокорреспондента».

Ему вторил автор канала Fighterbomber: «Да, про “котел”, тыщи миллиардов [украинцев] брошеных в окружении и в основном сдающихся. Оперативные окружения и огневые контроли всех входов и выходов, больших и малых отверстий, отовсюду и всеми. <…> Кто-то пиздит».

И это при том, что ни одного доказательства окружения с тех пор так и не появилось. Только опровержения. Самый внятный текст на эту тему опубликовал канал «Военный осведомитель»:

«Как не сложно догадаться, уместить тысячи окруженных в 3-4 села с довоенным населением в пару сотен человек каждое несколько проблематично. К тому же, еще и в отсутствие самого физического окружения — возможность покинуть Курскую область пешком через леса и поля противник не утрачивал. <…> Это просто к тому, чтобы потом резко не возникали вопросы о том “а куда делись тысячи солдат ВСУ из котла”. Его фактически никогда и не было — была угроза окружения из-за нарушения логистики, от чего противник и стал отступать».

Отсутствие котлов подтвердил даже самый сервильный из всех Z-авторов, пропагандист Юрий Подоляка: «Я переговорил с многими парнями на фронте. Нигде таких окруженных группировкой противника по численности нет и близко».

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Но президенты России и США не позволили каким-то фактам встать на пути их конструктивных переговоров. И, кажется, понятно почему.

Самой популярной шуткой в Z-среде на прошлой неделе стал грустный анекдот: «Трамп Шредингера. Известный мысленный эксперимент, где президента США помещают в коробку, и пока туда не заглянут, неизвестно он “наш слоняра” или “пиндос тупой”».

Но это шутка. На деле же, кажется, решение дружить с Вашингтоном в Москве уже принято, и российским военным надо готовиться колебаться вместе с линией партии. Они, как пишет военный волонтер и автор канала No Pasaran, и готовятся: «В одном из служебных помещений у нас лежит на входе пиндостанский флаг. Мы об него вытираем свои грязные берцы. На днях командир бригады сказал, задумчиво глядя на этот затоптанный грязный коврик: а ведь скоро нам придется его поднять, отпидорасить начисто керхером и повесить на стену…»

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