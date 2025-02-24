Что о войне знает Дональд Трамп?

Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле

Последние недели главным ньюсмейкером в мире стал Дональд Трамп. Его резкие заявления в адрес Владимира Зеленского ставят под сомнение перспективы военной помощи, которую США оказывают Украине уже три года. При этом, кажется, Трамп намерен сдержать предвыборное обещание и закончить войну в Украине. Но если от администрации экс-президента США Джо Байдена весь мир слышал, что война должна закончиться победой Украины, то для Трампа это, видимо, уже не так важно. Своей риторикой Трамп дает понять всему миру, что не ставит на Украину, так как уверен в преимуществе России в конфликте. Но действительно ли это так? В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов помогает президенту США разобраться в реальности «на земле».

Идея написать колонку о мире в день третьей годовщины начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину звучит логично. Чего еще можно хотеть, как не мира? Конечно, все мы хотим, чтобы война закончилась. Война с сотнями тысяч погибших, с разрушенными городами, с обстрелами и сломанными жизнями.

От войны устала Украина. Конца войны ждут антивоенно настроенные россияне — как те, что уехали из страны, так и те, что до сих пор живут в России. Что говорить, даже обычные россияне — не упоротые Z-патриоты, а просто люди — вздохнули бы с облегчением, если бы узнали, что война закончилась. Проблема в том, что, обсуждая перспективы мирного соглашения 24 февраля 2025 года, мы вынуждены говорить не о справедливом мире, а о настойчивом, непоследовательном и агрессивном мирном соглашении, которое пытается навязать в первую очередь Украине президент США Дональд Трамп.

Вторую неделю подряд именно Трамп остается ньюсмейкером номер один что в мире, что в российской и украинской прессе. Понятно почему, и есть подозрение, что в ближайшее время ситуация эта не поменяется, потому как ничто не указывает на снижение у американского президента «миротворческого» энтузиазма.

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Но поговорить мне хотелось не столько о конкретных предложениях Трампа, не о «редкоземельной сделке», которую он требует от Киева подписать в годовщину самой страшной со времен Великой отечественной для Украины войны. Мне кажется, скорее, интересно посмотреть на общую позицию американских руководителей — и Трампа, и вице-президента Джей Ди Вэнса. На то, как они себе видят диспозицию грядущих переговоров. А ответить на этот вопрос довольно просто: исходя из публичных заявлений Белого дома, складывается ощущение, что сегодня Россия будет договариваться с позиции силы. Как уже практически победившая или имеющая реальные шансы на победу в обозримом будущем.

И позиция эта вызывает у меня вопросы, потому что примерно все, что пишут о войне, положении дел на фронте и состоянии российской армии Z-авторы, которых я анализирую третий год, говорит об обратном.

Давайте начнем с Дональда Трампа. «Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество». Это первое заявление. А вот второе: «Путин не разрушил Киев, потому что ему жалко ракет. Он мог бы запросто уничтожить всю Украину, если бы только захотел».

Рискну предположить, что если бы приведенные выше слова показать без указания авторства любому следящему за ходом войны человеку, он бы безошибочно назвал автора: Владимир Рудольфович Соловьев. Ну, или Маргарита Симоньян. Или Дмитрий Анатольевич Медведев, хотя для него в тексте мало угроз предательским подсвинкам и обещаний ядерной кары «фашистским ублюдкам».

И я не преувеличиваю: слова про «жалко ракет» — это буквально парафраз «по большому счету [Россия] всерьез пока еще ничего не начинала». То есть путинская цитата образца июля 2022 года, которая сегодня настолько не отражает существующую реальность, что ее не используют (уже года два как) не только Z-авторы, но даже самые отмороженные пропагандисты на зарплате. А вот Дональд Трамп использует.

Мог бы Владимир Путин разрушить Киев? Несомненно. С первых дней войны мы регулярно слышим обсуждения возможности применения российской стороной ядерного оружия. Но для Путина Киев — «русский город». Так же, как и вся Украина — это часть «русского мира». По «своим» территориям ядеркой бахать все-таки пока не принято, а если же речь идет об обычных ракетах, то налеты на Киев и другие мирные украинские города продолжались и продолжаются.

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«Они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — говорит Трамп. Президенту США из исправительной колонии отвечает один из отцов «русской весны» Игорь Стрелков:

«Наши сугубо-тактические успехи (важные только в масштабах Донбасса, а не в масштабах стратегических целей СВО) для противника НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НЕПРИЯТНЫ: Сдали Курахово и Торецк? — да и ладно… Сдадут Покровск / Красноармейск? — Тоже, как говорится, “не велика потеря”. — Для того, чтобы ВСУ начали разваливаться и “открыли фронт” — это даже не предпосылки. Медленное и организованное отступление врага на юге ДНР — лишь сокращает линию фронта, а обходится очень «“недешево” (для наших войск). Такими темпами “до Днепра” можно ещё лет 5-10 “ползти”» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Этот текст Стрелков написал еще в конце января. И он отражает более-менее консолидированное мнение всего околовоенного и военного Z-сообщества. Да, российская армия двигается. Да, села и «избушки лесника» захватываются, но ни о каких стратегических прорывах не говорит сейчас никто. Скорее наоборот, последние полгода очень многие Z-авторы стараются ситуацию на земле оценивать адекватно:

«Можно много рассуждать о конфигурации победы исходя из должного, но надо понимать сущее, чтобы понять, что Харьков и Одессу можно взять только мобилизовав пару миллионов русских мужиков. Половина из которых, скорее всего, не вернется, так как у нас пока не поддерживают суворовых, а главной тактикой остается лобовая массовая атака. <…> Дай Бог, чтобы мы смогли добиться освобождения уже конституционных территорий (ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей), но мне кажется, что даже это не реально с сегодняшним подходом», — писал в январе военный волонтер Роман Алехин.

В августе прошлого года один излишне откровенный пост закончил «публицистическую карьеру» командира «Батальона Восток» Александра Ходаковского. Написал он тогда следующее: «Сейчас мы поставлены перед непростыми решениями, но прежде, чем приступить к их принятию, мы должны подбить “дебет с крЕдитом”: Донбасс до недавнего времени был постоянным инфоповодом, как территория успеха, — но мы ещё даже не приступили к осаде ни одного из оставшейся грозди городов, каждый из которых существенно крупнее Авдеевки. Предлагаю подсчитать, сколько при текущих успехах мы уже понесли затрат, и сколько нам потенциально потребуется понести с учетом опыта Бахмута и Авдеевки».

Еще один именитый военный эксперт, Владислав Шурыгин, в октябре прошлого года в своем канале «Рамзай» пытался оценить, сколько еще нужно военных для выполнения «задачи максимум», то есть «полного освобождения левобережной Украины». По оценкам Шурыгина, для этого нужно еще 400 тысяч солдат и офицеров и не меньше трех лет времени.

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О каких именно «козырях» говорит Дональд Трамп? Честно говоря, кроме хваленого «Орешника» на ум ничего не приходит, потому что, судя по всем недавним постам военных авторов, на фронте наблюдается недостаток техники и, что самое важное, людей.

«У русских огромное численное преимущество в живой силе и вооружении на Украине, и это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов помощи Запада», — это цитата из твита вице-президента США Джей Ди Вэнса, который решил ответить на обвинения Трампа в том, что он ведет политику умиротворения Владимира Путина.

Вэнсу отвечает один из самых кровожадных Z-авторов, автор канала «Старше Эдды»: «На всем протяжении СВО, мы не обладаем перевесом в живой силе, в какие то моменты мы вообще уступали, потом потери хохла начали сильно превышать поток насильно бусифицируемых и мы выровнялись».

Именно о катастрофической нехватке людей на фронте снова и снова последние много месяцев пишут Z-авторы. Вот, например, совсем свежий текст автора канала «Военкор Котенок»: «Вокруг Покровска — сложная ситуация. Противник противодействует, как последний раз, а наши силы там весьма истощенные. Вопреки всему, мы проводим штурмовые действия и занимаем позиции, но зачастую не можем удерживать ограниченным ресурсом. Поэтому мы и видим в последнее время постоянные контратаки ВСУ. Новостные ленты пестрят грустными новостями для Киева и скором поражении или что-то подобное, как нам кажется, но западнее Донецка все по-прежнему».

И текстов об этом появляется каждую неделю не один и не два. В условиях нехватки людей российские командиры вынуждены не только пытаться решить боевые задачи, но и отчитываться перед вышестоящим начальством, которое требует улучшать статистику. Государство ведь сказало, что все больше людей подписывает контракт и уходит воевать? Извольте тогда обеспечить: «Нас, остатки мобилизованных, под угрозой отправки в штурма заставляют подписывать контракты. Это не только в нашем полку так, в соседних то же самое» и «По требованию старшего начальника военнослужащие, отказавшиеся заключать контракты, будут переведены в пехотные подразделения, независимо от специальностей и занимаемых должностей», — это цитаты российских военных, которые приводит автор канала «Филолог в засаде» Святослав Голиков.

Справедливости ради, не только Вэнс склонен преувеличивать доступный «человеческий ресурс» российской армии. Когда Владимир Зеленский говорит, что Россия планирует мобилизовать дополнительные 150 тысяч солдат к 2025 году, чтобы отправить их в Беларусь для проведения учений и, впоследствии, возможных наступательных операций, он тоже не очень, мягко скажем, честен. Рискну предположить, что если бы у Министерства обороны была возможность эти самые 150 тысяч новых контрактников набрать, то отправились бы они не в Беларусь, а, например, захватывать город Волчанск, за который российская армия безуспешно бьется уже девять месяцев.

Почему Владимир Путин может не обладать всей полнотой информации о «положении дел на земле», мне понятно. Из всего, что пишут третий год военные авторы, складывается очень точное представление о том, как устроена система докладов в российской армии, где с каждым следующим звеном передачи информации она искажается еще больше. Об этом Z-каналы пишут чуть ли не ежедневно. Но, повторюсь, почему Владимир Путин ведет себя публично так, как будто он послезавтра будет принимать парад на Крещатике, мне понятно. А вот почему говорящие головы американской администрации ведут себя как коллективный Конашенков — это загадка. Ведь любой разговор о мире должен начинаться с детального и здравого взгляда на текущее положение дел. Не на то, каким ход войны рисует «Первый канал», а на объективные данные. На реальность. В которой Россия сейчас войну никак не выигрывает. К сожалению, не выигрывает ее и Украина, но это уже тема для другого разговора.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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