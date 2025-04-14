«Мурло мещанина»

Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте

В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о том, как «затрясло» Z-сообщество, наблюдающее с грустью, как поток денег от граждан на нужды войны иссякает. Кажется, даже «пассионарные патриоты» предпочитают поберечь средства в преддверии обещанного Дональдом Трампом мира.

Важнейшей особенностью войны, которую российская армия ведет в Украине, стала роль военных волонтеров. Практически все, что необходимо военным для выживания и успешного продвижения, поставляет им не Министерство обороны, а волонтеры. Кроме того, очень часто необходимое солдаты и офицеры покупают и за свои.

Конечно, БМП, танки, системы залпового огня и ТОС (тяжелые огнеметные системы) военным выдает все-таки государство, а вот дальше приходится вертеться самим. Нормальные бронежилеты и каски, тепловизоры, связь, «буханки» и «Нивы» для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, медикаменты, турникеты, приборы ночного видения, одежда, нормальная еда, питьевая вода, стройматериалы для блиндажей или запчасти для ремонта техники — все это в армию поставляют волонтеры.

«Дроны, комплектующие к ним, средства обнаружения дронов, станции РЭБ, легковые автомобили, квадроциклы, мотоциклы, (это все еще требует обслуживания и ремонта), дополнительные инструменты, павербанки, старлинки, радиостанции, и этот список можно серьезно продолжать» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), — пишет автор канала «Тринадцатый». Мысль его продолжает «Белорусский силовик»:

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«Просто объясню для понимания абсурда. Все нормальные подразделения, которые понимают, что на войне заработать не получится, все свои личные деньги направляют на закупку необходимого для войны. Оборудовать пвд (пункт временной дислокации)? Покупаем за свои. Нормальный сибз (средства индивидуальной бронезащиты)? Покупаешь за свои. Машина для выполнения задач? За свои. Нужны прицелы, ночники, РЭБ и так далее? Братан, ну ты ж понимаешь, за свои. <…> Если хочешь остаться живым и выполнять задачи, ухаживать за машиной, обшивать ее металлом для безопасности, тоже за свои».

Но это не новость. О роли волонтеров я даже в своих колонках писал неоднократно. Вспомнил же я об этом не просто так. Последний месяц в своих наблюдениях за несколькими сотнями Z-каналов я вижу очень важную тенденцию, для понимания значимости которой и пришлось вспомнить о роли волонтеров.

С каждым днем все меньше и меньше граждан России дают «на нужды фронта». Об этом пишут все без исключения каналы, ведущие сборы.

«Помощь фронту по сборам упала почти до ноля. Многие системные волонтеры жалуются, что люди в ожидании скорого мира решили, что теперь справятся без их помощи. <…> Из-за “мирной повестки” многие подразделения резко просели по матчасти», — писал еще 13 марта автор канала «ЖИВОВ Z» волонтер Алексей Живов.

Автор канала «Дядя Саша» выражается резче: «Мне очень интересна логика тех, кто решил, что в связи со “скорым миром” помощь армии больше не нужна. То есть, все… Сами, пацаны, как нибудь. <…> А то устали. Очень. Вы устали… Может тогда на фронт, отдохнуть? Сменить отдыхающих тут пацанов? Гибнуть здесь за них, ведь ваш отказ от помощи бойцам не одного убьет. Ну да… Че их теперь беречь, Трамп мир объявил, значит до вашего дома война не дойдет. Вот оно, мурло мещанина».

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Дальше цитаты, которые я частично привожу специально без ссылок, так как в постах содержатся реквизиты для сборов:

«Друзья, сбор идет плохо, к сожалению сумма большая, но мы ничего не можем с этим сделать, можем только попросить поддержать сбор!» — «Архангел Спецназа».

«Сбор унылый, почти ничего не собрано парням. Друзья, налейте по субботней сотке, кому не влом тыкнуть пару кнопок!» — «СВАРЩИКИ».

«К вечеру собрано чуть больше 215 т.р. (на движок и ночник собрали,) Осталось собрать чуть меньше 160 т.р. Важны каждые 100 рублей, товарищи. Сбор идет очень слабо…» — «Позывной OSETIN».

«По сборам сейчас полный провал. Все носятся с этим “трампом”, “миром”, а в итоге все приходится выгребать нам. Боевые действия проходят не без потерь, то 200, то 300, да занимаются новые территории, враг отступает, но какой ценой? Каждый день что-то необходимо. Сейчас вот “старлинки” и генераторы…» — пишет «Тринадцатый».

«За час пришло 8 рублей, очень мало людей участвуют. Просыпайтесь, красавчики и красавицы», — DONTSTOPWAR.

Волонтерские каналы пишут все более и более отчаянные посты в надежде хоть как-то стимулировать подписчиков. Вот пример от канала «Тройка»:

«Друзья. Братья, сослуживцы и союзники. Мы продолжаем поставку средств Рэб на передовые участки фронта. Это каждодневная безопасная эвакуация, подвоз, вывоз гражданских из серой зоны. Работа Десантников, Морской пехоты, Спецназа Ахмат, Каскада, ССО, Погранцов, братьев с РБ, Спецназеров, Волонтеров, Медиков, Спасателей, представителей органов власти, полиции, спецслужб. Всех тех людей, что прямо сейчас сражаются за нашу с вами общую Родину! <…> Сборы у всех сейчас идут тяжело, но у парней там больше нет вариантов».

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«Ситуация плачевная, честно говоря. Сборы упали у всех, кратно упали. Люди посчитали, что война закончилась, хотя война не закончилась. <…> Все подразделения, у всех упало сильное снабжение с тыла, потому что люди не хотят, они считают, что мы победили», — рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» организатор учебной площадки по подготовке операторов БПЛА Сергей Паршиков.

Наконец, из глубины кировских лесов с призывом к «пассионарным патриотам» обратился Игорь Стрелков, которого стремительное падение сборов тоже взволновало не на шутку: «“Ожидания скорого мира”, как мне сообщают, крайне негативно отразились на сборах помощи нашими волонтерами (в том числе — моими друзьями и соратниками — Евгением Скрипником, Владимиром Грубником и другими)».

И это далеко не все примеры. Судя по тому, что я наблюдаю, и без того не очень бурная река народных денег пересыхает довольно стремительно. И мне кажется, что это самое важное событие с начала войны. И вот почему.

Для начала имеет смысл еще раз отдельно сказать о причине. Почему, как считают сами волонтеры и военные, сограждане не хотят их больше финансировать? Ответ дает автор канала «Дневник Десантника»: «Я просто заметил тенденцию, что как только в инфополе начинают разглагольствовать на тему переговоров, помощь фронту падает в разы, а мы-то тут как вели боевые действия, так и ведем».

То есть это происходит с тех пор, как в феврале после первого телефонного разговора Трампа с Путиным официальная российская медийка начала всерьез говорить о перспективах то ли мира, то ли хотя бы мирных переговоров. Смену настроений на официальных телеканалах буквально через несколько дней после беседы Трампа и Путина зафиксировала «Русская служба Би-би-си» в тексте «Российское ТВ начало готовить россиян к мысли о мирных переговорах с Украиной». И с тех пор разговоров о переговорах в официальных или подконтрольных Кремлю медиа становится только больше.

«Без вашей помощи наши мальчики погибнут». Примерно так можно максимально упрощенно описать главный аргумент военно-волонтерского движения. Теперь же, как пишут сами Z-авторы, он перестает действовать. Ведь если завтра мир, если уже почти мир и даже «победа», то зачем мне теперь этих «мальчиков» финансировать, думает гражданин России, прежде отправлявший по паре тысяч на нужды фронта. Лишних денег ведь не бывает.

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Эта логика звучит совершенно убедительно, но, как мне кажется, тут есть очень важный нюанс. Примерно с начала войны Z-общественность очень много жалуется на то, что Россия войну не замечает. Что молчаливое большинство предпочитает делать вид, что нет никакой войны. Для этого явления Z-авторы даже термин придумали — «спи страна огромная».

Спи, убаюканная телевизионными экспертами, рассуждающими о скорой победе и колоссальных успехах русского оружия на Донбассе. Следуя этой логике, помощью фронту занималась не «страна», а лишь часть российского общества, те самые «пассионарные патриоты» и люди, всерьез верящие в «бендеровцев», «нацистский киевский режим» и прочие изобретения российской пропаганды.

А теперь вопрос: если фронту помогали те, кто не верил официальным телеканалам, «усыпляющим» большую страну в том числе и рассказами о том, что военные обеспечены всем необходимым, то почему сейчас они поверили тем же говорящим головам, рассказывающим о скором мире? Очевидно, что поддерживающие войну рублем читают военные Z-каналы, через которые ведутся сборы. То есть они видят буквально ежедневно свидетельства того, что военные действия не стихали. Почему же в этом конкретном случае они предпочитают верить официальному телевизору?

Ответ, мне кажется, довольно очевиден: даже самые «пассионарные» патриоты от войны устали. Особенно они устали от необходимости на бесконечную войну с минимумом побед сдавать собственные деньги. И при первом удобном случае просто перестали это делать. И это замечательная новость.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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