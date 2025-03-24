Библейская труба

В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о том, как неожиданно к восхвалению «подвига» в трубе подключилась РПЦ. И как другие Z-авторы (и даже поэты) слагают миф о марш-броске под землей в то время, как солдаты лечатся от отравления.



Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) установил рядом с Храмом на Крови в Екатеринбурге 16-метровую трубу магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Точно такую же, как ту, по которой в тыл украинской армии ползли российские военные.

«Это всеми любимый нами известный Храм на Крови, а вот это — та самая газовая труба, в которой наши герои прошли 16 километров. Она теперь стоит у нас, в Екатеринбурге, и есть возможность со вторника подойти, посмотреть и пройти по ней 16 метров для того, чтобы прочувствовать и оценить, что пережили и сделали ради защиты Родины наши ребята», — записал в кружочке сам митрополит.

Видит бог, я правда не хотел писать еще один текст про «операцию труба», но общее безумие достигло таких масштабов, что высказаться все-таки придется.

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Газопроводная труба теперь для российской военной пропаганды — то же, что деревянный конь для Троянской войны. И, подозреваю, мы где-то в пяти минутах то ли от канонизации конкретно этого участка, то ли от участия трубы в Параде Победы.

Прям слышу, как Владимир Соловьев, подражая Левитану, в телетрансляции объявляет: «По Красной площади торжественным маршем проносят фрагмент газопроводной трубы Уренгой — Помары — Ужгород».

Надо сказать, что в обсуждение операции «Поток» — такое название получил бросок ползком в Z-пространстве — особенно активно включилась Русская православная церковь. Например, оказалось, что вместе с военными в сторону врага полз священник. Об этом написало Z-издание Readovka:



«В операции “Поток” принимал участие настоятель храма Петра и Павла в калужском селе Овсорок, Алексей Скрипкин. Вместе с бойцами он шел по трубе, молясь об успешном исходе дела. Вместе с его молитвой воины прошли 15-километровый путь в тыл врага. По словам священнослужителя, несмотря на то, что операция была опасной и тяжелой, он ощущал присутствие Бога и благодать, сравнимую с той, какая нисходила на него только в Троице-Сергиевой Лавре» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Про особую, почти библейскую трубопроводную благодать писала и Z-публицистка и член общественной палаты Марина Ахмедова:

«Ведь это — история библейского масштаба. У страны нашлись сотни человек, которые спустились ради нее под землю, в неизведанное, добровольно согласились на такое, какого в истории современного человечества еще не было. Но древние книги рассказывают о подобных испытаниях, которые мы до сих пор считали аллегориями, преувеличениями. Эти мужчины спустились на полтора километра под землю, не зная, будет ли из трубы выход. Увидят ли они еще солнце, белый свет? <…> Страна должна осознать, что у нее есть мужчины, готовые ради нее сойти в трубу».

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В прошлой колонке я писал о том, что свидетельств «решающей роли операции “Поток”» в освобождении Суджи или любого населенного пункта рядом с ней не было и нет. Даже цитировал руководителя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, который довольно четко объяснял: «Никакого значимого эффекта эта операция не принесла. Сама Суджа была взята практически без боев, что, кстати, дополнительно свидетельствует о планомерном отходе украинских сил из Курской области».

Не появилось никаких новых доказательств значимости трубы и на минувшей неделе. Появилось только несколько произведений карательной Z-поэзии. Песню о трубном подвиге написала Вика Цыганова. В прошлом журналистка «Коммерсанта», а ныне одна из самых злобных Z-авторок Наталия Осс предложила отмечать подвиг в трубе как религиозный праздник: «И будем праздновать славу героев тысячи лет, как праздник Пурим».

Да, победная истерика была, а вот доказательств — нет.

И это важно. Война в Украине — это самый задокументированный военный конфликт в истории человечества. Практически каждый значимый ее эпизод кто-то снимал на видео: это могла быть записать с дрона, с телефона военнослужащего, репортаж теле- или ютуб-журналистов.

Военные каналы с каждой стороны ежедневно публикуют десятки, а то и сотни видео войны. Каждый подбитый танк, «разобранный блиндаж», уничтоженное «скопление живой силы». И, если российским военным удается где-то продвинуться и закрепиться, что-нибудь захватить или уничтожить, видеодоказательства подвига лесным пожаром молниеносно расходятся по сотням Z-каналов.

А вот видео из трубы как не было, так и нет. Зато есть осмысление «библейской природы» совершенного «подвига».

«И как тут не вспомнить псалом Давида: “Господь <…> подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих», — написал, комментируя текст Ахмедовой, Z-архиепископ Зеленоградский Савва.

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И как бы абсурдно ни звучали приведенные мной выше примеры, в конечном итоге они вызывают не смех, а горечь. Четвертый год войны. Войны, начатой ради «Киева за три дня». Ради уничтожения украинской государственности. Принудительной русификации независимой страны. Ради так называемого «русского мира» и «традиционных ценностей». Ради, как не перестают повторять военные авторы, «исконно русских Одессы и Николаева».

Четвертый год. И что, какие славные победы обеспечил подвиг русского оружия?

Трубу. Газопроводную. Пустую. И освобождение небольшого российского населенного пункта, который военные не могли взять шесть месяцев, хотя обещали управиться за пару недель.

И что, будут граждане России праздновать «тысячи лет, как праздник Пурим», тот факт, что на четвертом году полномасштабной войны главная победа состоит в освобождении российского райцентра? Ради этого Россия убила тысячи мирных украинцев, ради этого потеряла уже больше 100 тысяч собственных солдат? Соответствует ли масштаб подвига результату?

Хотя про людей ведь и так никто не думает. Ценность человеческой жизни в нынешних обстоятельствах — штука в принципе условная. В случае с трубой Z-каналы с гордостью публикуют рассказы о том, как военные медики лечат участников «операции “Поток”»:

«Длительное пребывание в газовой трубе привело к критическим последствиям: у пострадавших диагностирована закупорка почти 90% легких. <…> Впервые в истории мы столкнулись с таким тяжелым токсическим отравлением, где задействован не один химический элемент, а целый комплекс. <…> Вещества, использованные для придания газу запаха и антикоррозийной стойкости труб, спровоцировали многокомпонентное отравление. Половина таблицы Менделеева — в организмах героев. В истории медицины еще не было столь тяжелого химического поражения, вызванного сложной смесью токсичных веществ, и столь большой группы пострадавших, подвергшихся воздействию одновременно».

Думали ли о том, что труба газопровода не лучшее место для человека те, кто планировал операцию? Вряд ли. Судя по рассказу военного медика, всерьез риски для участников никто не просчитывал. Другими словами, вся эта история была по сути мясным штурмом, только подземным. И не отойди украинская армия из Суджи, вполне возможно, широкая публика о «дерзкой операции российских военных» и не узнала бы никогда.

Хотя образ и правда сильный. Наглядный. «Русский мир» на деле оказался пустым куском газопроводной трубы, наполненной смертельными для человека ядовитыми испарениями. Не конь, конечно, но что поделать. Времена такие.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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