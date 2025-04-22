Сработало ли перемирие?

Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать

В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о том, как восприняли «пасхальное перемирие» Z-авторы и фронтовики, и о том, в чем его отличие от «рождественского перемирия» 2023 года.

19 апреля президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил «Пасхальное перемирие». Согласно заявлению Кремля, перемирие должно было начаться в 18:00 по московскому времени и завершиться в полночь 21 апреля.

Назвать произошедшее именно перемирием, то есть полным прекращением огня с обеих сторон, пожалуй, нельзя. Об этом сразу же заявили и российская, и украинская стороны, обвинившие друг друга в тысячах нарушений.

Обсуждая перемирие, международная пресса фокусируется именно на том, что оно не случилось в полном объеме, и на вероятных мотивах президента Путина, который хотел «подставить» Владимира Зеленского и выставить его перед Дональдом Трампом «помехой на пути к миру». В конце концов, резонно же предположить: если бы российский лидер всерьез хотел остановить кровопролитие в честь Пасхи, то в Киеве бы не узнали об объявленном перемирии из выпуска новостей. Речь ведь идет о тысячах километров фронта, о более чем миллионе военных по обе стороны.

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Как можно предполагать, что огонь прекратится по мановению волшебной палочки? А раз «перемирие», очевидно, было уловкой Кремля для достижения более выгодных переговорных позиций, то зачем его само по себе обсуждать?

Но, понимая значимость и разумность этих аргументов, я все-таки предложил бы о произошедшем поговорить. Потому что, как мне кажется, сутки почти без войны заслуживают большего внимания и имеют куда большую значимость, чем может показаться на первый взгляд.

Начать надо с важного нюанса: пасхальное перемирие не первое с 24 февраля 2022 года. Было еще перемирие «рождественское», с 6 на 7 января 2023 года.

5 января 2023 года президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января в связи с празднованием православного Рождества». В официальном заявлении Путина говорилось:

«Учитывая, что значительное количество граждан, исповедующих православие, проживает в районах боевых действий, мы призываем украинскую сторону объявить прекращение огня и предоставить им возможность посетить богослужения в Сочельник, а также в день Рождества».

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Причина, по которой большинство не следящих пристально за войной людей о том перемирии не помнит, довольно очевидная: его никто не соблюдал. О чем вспоминают военные и околовоенные Z-авторы.

«Прекрасно помню рождественское прекращение огня в 2023 году. Это было 6-7 января. 5 января я получил ранение, шестого провел в промежуточном прифронтовом госпитале, ожидая эвакуацию дальше в тыл. И весь день и всю ночь в госпиталь пребывали потоком новые и новые раненые. Пораженные убийственной силой “прекращенного” огня ВСУ» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), — пишет мобилизованный десантник, военкор и волонтер Никита Третьяков.

Фото: Ukrinform / Cover Images / Reuters

Z-писатель Герман Садулаев добавляет: «Во время “Рождественского перемирия” 2023 я как раз был на фронте. Мы сидели на КП батальона. А хохлы насыпали мирные мины и праздничные снаряды. Комбат позвал к себе разведчиков. Приказал взять ПТУРы и подавить рождественскую батарею хохлов. Хороший был мужик».

Что же было в этот раз? Повторюсь, о нарушениях режима прекращения огня писали и российские, и украинские телеграм-каналы. Многие даже публиковали подтверждающие видео, но тем не менее пасхальное перемирие от рождественского отличалось радикально.

«В целом оно [перемирие] соблюдается. Причем, утром даже лучше, чем вечером. <…> На фронте в целом спокойно. И это позволяет даже надеяться (если договорятся друг с другом стоящие напротив соответствующие командиры) сегодня местами собрать в прифронтовой полосе и нам и противнику своих убитых», — написал в воскресенье Z-автор Юрий Подоляка.

И именно об этом — о том, что пасхальное перемирие неожиданно худо-бедно, но хотя бы выглядело как прекращение огня, — и писали последние два дня очень и очень многие Z-каналы.

«Артиллерия молчит, вертолеты не летают. Непривычно», — писал канал «Свидетели Байрактара».

«На некоторых направлениях противник выходит на наших командиров с предложением эвакуировать погибших», — рассказывал Reverse Side of the Medal.

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«На фронте действительно тише обычного. <…> Сказать по правде, такая тишина напрягает больше канонады, потому что ждешь подвоха по определению», — канал «НгП раZVедка».

«На многих участках фронта полная тишина. <…> Запорожская область. Полнейшая тишина. За последние два с половиной часа один раз стволка от хохлов в сторону Пятихаток. С обеих сторон летают мавики и прочие разведосы», — Анатолий Радов.

«Противник заявляет, что в воздушном пространстве Украины нет ни одной “Герани”, аналогичная ситуация с украинскими дальнобойными дронами камикадзе наблюдается и для российской территории. По самой линии фронта перемирие в общем и целом стараются поддерживать, однако в некоторых местах ограниченные обстрелы все равно происходят», — канал «Военный осведомитель».

Сутки частичного и временного прекращения огня обе армии использовали, понятное дело, для приготовления к тому, что будет дальше. Для ротации, подвоза боеприпасов, разведки и дистанционного минирования. Но кроме этого в Z-каналах публиковались видео российских эвакуационных групп под белыми флагами в объективе украинского дрона. Или украинских военных, идущих забирать своих погибших в серой зоне на глазах у российских солдат. Как писал выше Z-автор Подоляка, такие мероприятия требуют не только официального перемирия, но и личных договоренностей командиров с обеих сторон. Появилось даже видео, на котором российские и украинские военные вместе занимаются эвакуационными мероприятиями — откапывают тела погибших сослуживцев.

Конечно, очень и очень многие авторы писали о перемирии с явным раздражением.

«Было бы логично сделать такой жест, имея безоговорочное преимущество в воздухе, чтобы отследить логистику: ротацию, ВПД, склады провизии и БК, которые активно и в поте лица будут проводиться. После чего на следующую же минуту после его окончания нанести точечные удары по таким объектам», — объяснял военный смысл перемирия канал Times of Tremor.

Язвительно «рекламировал» «Грабли минские, модель 3.0, гарантия 11 лет» автор канала «ПриZрак Новороссии». Предельно конкретно свое отношение формулировала (разумеется, похвалив президента за «силу» и «мудрость») Анастасия Кашеварова: «Я бы освященными снарядами разбомбила все их пункты принятия решений. Все составы с техникой. Вышки, мосты, железные дороги. Мое святое добро в канун Пасхи — ударить Орешником со святой водой по Банковой, чтобы сгорели там черти. И освободить народ Украины от этих мразей».

Но тем не менее. Вместе с реальными примерами прекращения огня на линии боевого сопрокрикоснвения, в этот раз в Z-пространстве были и авторы, которые прямо писали: хорошо не воевать.

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«Если же порассуждать о будущем настоящем наступившем мире и прекращении огня, то…

1) В нас и в них перестанут стрелять.

2) Ссылка на смерть в штурмы по любому поводу перестанет работать.

3) “Обнулять” неугодных предательским выстрелом в спину тоже больше без палева не смогут.

<…> Мир выглядит не так уж плохо по сравнению с тем, каким его рисуют сторонники продолжения конфликта под любыми предлогами», — фантазировал мобилизованный автор канала «Убежище №8».

Обычно очень агрессивный автор канала Reverse Side of the Medal отдельно написал обращение к недовольным: «Все кто против перемирий, я очень надеюсь, что вас всех мобилизуют в новой волне. И там вы как покажете как надо. Не шучу».

И вот это обстоятельство мне кажется важным зафиксировать. Разительное отличие перемирия в 2025 и 2023 годах. Рождество 2023 года — российская армия уже отступила из Харьковской области и ушла из Херсона, но еще даже не год войны. Еще не стали нормой «мясные штурмы» и «обнуления», еще жив Евгений Пригожин и боеспособен его «Вагнер», еще у многих среди военных есть надежда, что вот сейчас начальство увидит, как обстоят дела со снабжением, и решит вопросы с транспортом, с беспилотниками, со всем, что так надо. Ну и, может быть, даже генералов-мясников уволят, ведь воевать же надо до победы?

И пусть это мое субъективное мнение — для этого все-таки и придуман жанр «колонок», — но мне кажется, что настроения в российской армии сейчас радикально от тех времен отличаются. Та усталость от войны как на фронте, так и в тылу, которую снова и снова фиксируют Z-авторы, очень наглядно проявилась именно в кривом, косом, но тем не менее перемирии в честь Пасхи 2025 года.

В Z-пространстве эту мысль точнее всего зафиксировал автор Анатолий Радов, опубликовавший скриншот переписки с мобилизованным, который, по словам автора, «совпадает с мнением всех мобилизованных» и с которым он рекомендовал ознакомиться всем «идущим на Львов»:

«Да нахуй эти деньги. Нахуц просто. Я готов все вернуть, все до копейки. Лишь бы закончилось».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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