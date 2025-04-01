Что вызвало новый патриотический срач

В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о том, как одни «Z-патриоты» оскорбились из-за образа российского военного, представленного украинской пропагандой, а другие сочли его лучшей рекламой службы по контракту. А также о том, к какому из двух лагерей скорее склоняется Владимир Путин.

Со стороны может показаться, что Z-пространство — это монолитная среда, объединенная страстной поддержкой войны и Владимира Путина, сообщество, оставившее на время былые обиды и выступающее единым идеологическим фронтом. Это, разумеется, не так.

Кажется, нет более фрагментированного сообщества, чем так называемые «Z-патриоты». И речь сегодня не о вечном конфликте между радикальными Z-авторами и «охранителями», рассказывающими о том, что проблем нет, и с легкостью меняющими убеждения в зависимости от партийных директив.

Сегодня не об этом, потому что в конфликте «охранителей» и пассионариев нет ничего удивительного. Ну не могут Соловьев, Мардан, Витязева или Гаспарян быть по одну сторону с авторами, рассказывающими про мясные штурмы, обнуления, насилие над российскими военнослужащими и прочие повседневные реалии войны.

Сходятся они только в одном: в поддержке войны. Во всем остальном — ворон ворону не просто глаз выклюет, но и получит в процессе массу удовольствия. Примеров таких бесчисленное множество. «Страйкбольщики» и «тактикульщики» (то есть Z-каналы, специализирующиеся на обзорах и продаже снаряжения) против настоящих военных в окопах. Неонацисты и сочувствующие (ДШРГ «Русич», «Эспаньола») против чеченских военных.

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Буквально на днях Z-поэт Александр Пелевин написал на эту тему — вечных конфликтов — довольно внятный пост:

«Если внимательно посмотреть на генезис любого патриотического срача за последнее время, можно посмотреть на их главных инициаторов и увидеть, что с объектом хейта их связывает крепкая такая, мощная, незабываемая ОБИДКА. Может быть, это болезнь роста. Может быть, через это должно пройти каждое общество на стадии зарождения. Может быть, это просто “время такое” — у людей стремительно улетают кукухи, что вполне логично. <…>

Когда патриотическое сообщество переругается друг с другом до предельной атомизации и дойдет до конечной стадии маргинальности, на телеэкраны спокойно вернется условная иноагент Юлия Латынина и будет учить нас с вами любить Родину. Наверное, это будет даже справедливо» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Обычно бесконечные выяснения отношений Z-авторов друг с другом мало кому интересны за пределами этого ядовитого пузыря. Разве что исследователю вроде меня или праздному читателю, зашедшему на очередной раунд жабагадюкинга пожелать удачи обеим сторонам. Но последний мощный срач в военной среде — это исключение. Про него и правда стоит поговорить.

Начался он с двух украинских видеороликов, мотивирующих нынешних военнослужащих продолжать сопротивление. Оба ролика выстроены вокруг поведения российских военных. В одном те расстреливают сдавшихся в плен безоружных украинских солдат, казнят мирных жителей и похищают детей, во втором — занимаются мародерством.

Оба видео на своем канале опубликовали неонацисты из ДШРГ «Русич». С комментариями, конечно же.

«Снимали в хохлосвинарнике, а гордимся образом русского солдата мы. Вот так должна выглядеть реклама службы по контракту в Вооруженных Силах [РФ]», — это комментарий под видео с убийством мирных и безоружных людей.

«Опять хохлятские свинособаки делают рекламу службы лучше и креативнее, чем наши», — а это отзыв на ролик с мародерством.

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Ну и начался срач. Часть военных каналов оскорбилась за «честь русского солдата», а вот другая, напротив, позицию «русичей» решительно поддержала.

«Мы тут никого не освобождаем, наша задача — убить всех хохлов. Просто. Убить. Всех. Хохлов», — написал известный военный волонтер и автор канала No Pasaran. «Лично я — не освободитель. Я бывший ополчень, наемник как и все мы теперь, и оккупант. И хотя с ДШРГ Русич идейно, мягко говоря — расхожусь, но в данном конкретном случае их полностью поддерживаю! И да, повторюсь, если нет на то прямого приказа от командира — хохлов брать в плен точно не нужно», — это уже автор канала «Донецкая пехота».

В то же время за честь российского солдата вступилось сразу несколько очень заметных околовоенных авторов, в первую очередь, милитари-блогер и ветеран спецназа «Разведос», известный обзорами военного снаряжения:

«Это плевок в нас всех — силовиков, проходящих службу/воюющих на Новой Земле! <…> А тут ребята провозглашают, расстрел мирного населения как рекламу службы в ВС? <…> призывать к убийствам гражданским могут только УБЛЮДКИ. Не надо путать психически нездоровых людей и патриотов».

Канал STRAZH, также занимающийся обзором военного снаряжения, выступил против «деманизации русского солдата», а бывалый автор крупного канала Fighterbomber написал следующее:

«Я лично не собираюсь писать какие-то заявления в Спортлото и т.д, ибо я ж сообразительный, я ж понимаю что если это подразделение и этот канал существует, значит он полностью устраивает и МО и все надзорные органы. Значит так надо. Значит действительно таков образ русского солдата. «У вас нет других нас», как говорится. Поэтому улыбаемся и машем».

Очень может быть, что Fighterbomber действительно прав и сформулированная покойным Владленом Татарским идея русского мира «всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим» устраивает и Министерство обороны, и администрацию президента.

Приведенные выше цитаты интересны еще вот чем: авторы, которые идею жестокой карательной армии поддерживают, все или на фронте, или регулярно там бывают. Их оппоненты, напротив, от боевых действий в основном находятся на безопасном расстоянии. Вряд ли это случайность.

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Страшных видео того, как российские солдаты расстреливали сдавшихся в плен украинских военных, уже, к сожалению, немало. Да и про мародерство пишут не только оппозиционные издания, но и сами Z-авторы. Причем не про мародерство в Украине. Вот вам неожиданно откровенный текст автора канала «Филолог в засаде»:

«Ярчайшие примеры дала ситуация в Курской области на стадии купирования наступления противника и последующих стабилизационных действий. Если бы ряд частей отметился только массовым пьянством, это было бы еще полбеды. Но нет. Вкупе с массовым пьянством, эти части отметились столь же массовым мародкерством. Более того, некоторые подразделения предварительно отметились еще и буквально бегством с позиций, т.е. вообще собрали комбо. При этом подчеркиваю именно массовый характер этих постыдных проявлений.

<…>

Когда проблема мародерства начала обсуждаться в одном узком неформальном кругу, возник логичный вопрос, почему бы не пострелять этих паскудников? На что один командир, бойцы которого оказались вынуждены разрываться между удержанием своего участка и пресечением безобразий в своем ближнем тылу (еще до подключения военной полиции), прямо сказал: а как их расстреливать? их тысячи…»

Тем не менее хочется зафиксировать важное обстоятельство: в 2025 году от Рождества Христова вопрос, можно ли на войне расстреливать безоружных, а также грабить и убивать мирных, все еще остается дискуссионным.

И, может быть, это даже неудивительно. Совсем недавно, 6 марта, Владимир Путин в Едином центре поддержки участников СВО встречался с матерями и женами российских военных. Как погибших или пропавших без вести, так и живых.

Женщины рассказывали российскому президенту об обстоятельствах гибели своих близких. Среди них была мать «Дорохина Владислава Александровича, Героя России, погибшего 21 июня 2022 года на угледарском направлении». Она рассказала Путину, что ее сын дал возможность отойти своим товарищам, а сам «сымитировал сдачу в плен и взорвал себя двумя гранатами вместе с врагом». «Герой настоящий», — прокомментировал рассказ женщины президент РФ.

Имитация сдачи в плен нарушает правила ведения войны. Она запрещена Женевской конвенцией и даже в утвержденных Министерством обороны «Наставлениях по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации»: «К запрещенным способам (методам) ведения боевых действий относятся: вероломство <…>. Под вероломством понимается осуществление враждебного акта под прикрытием права на защиту путем симуляции: намерения вести переговоры под флагом перемирия, капитуляции, выхода из строя вследствие ранения или болезни, обладания статусом гражданского лица или некомбатанта…»

С точки зрения же российского президента, притвориться, что сдаешься в плен, и взорвать себя вместе с врагом — это подвиг. И, понимая это, почему же мы тогда удивляемся репликам военных из ДШРГ «Русич»? В чем именно они не правы?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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