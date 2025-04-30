Как понять логику мясорубки?

Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения

В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о том, что значат «мясные штурмы», «обнуления» и «стачивание» и как, задумавшись над настоящим значением этих выражений, можно понять, почему война в Украине идет так, как идет.

«Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина [российская]. Давайте посмотрим правде в глаза».

Это свежее заявление президента США Дональда Трампа о войне в Украине, в котором он так скромно оценил свое участие в попытках свести две враждующие страны за столом переговоров. Трамп уже не в первый раз всерьез говорит о том, что Украина как государство на грани гибели, а готовность Путина «не захватывать» страну целиком так и вовсе называет «реальной уступкой» со стороны Москвы.

На деле же продвижение российской армии идет медленно и без громких побед, если не считать таковой выдавливание ВСУ из Курской области спустя девять месяцев после того, как они туда зашли. При этом оплачивается это медленное продвижение тысячами бездумно погубленных жизней. Проблемы армии как не решались, так и не решаются, и на просторах Z-пространства нет-нет да и попадется видео того, как российский солдат, обезумев от боли или отчаяния, пускает себе пулю в голову, оставленный товарищами за линией фронта.



Буквально каждый день воюющие Z-авторы пишут о бесконечных «мясных штурмах», в которые солдат отправляют и отправляют командиры. И о потерях, которые несет армия в тяжелом наступлении, длящемся уже год.

Впереди перемирие в честь праздника Победы, уже названное «шашлычным». С 8 по 11 мая российская армия в соответствии с приказом Владимира Путина не будет вести боевые действия. То, что прекращение огня не будет соблюдаться в полном объеме, очевидно по опыту недавнего пасхального перемирия. Просто за эти четыре дня российская армия немного выдохнет, а потом генералы снова погонят ее дальше — умирать.

Настоящая русофобия

Четвертый год война идет якобы за «русский мир», якобы «в защиту русского языка». Якобы Украина является «анти-Россией», а весь коллективный Запад одержим и «ослеплен» русофобией.

Но что такое «русофобия»? Это враждебное или предвзятое отношение к России, русским людям, их культуре, истории и языку. Когда о «русофобии» Владимир Путин говорит в контексте войны, подразумевается, что воинственные русофобы хотят не просто ослабить, а буквально истребить русский народ. Но ведь это просто ложь, потому что новейшая история России не знала большего русофоба, чем сам Путин.

Посудите сами: за последние 70 лет (со смерти Сталина) ни один советский или российский руководитель не принес столько смерти и горя нашей стране. Никто в XXI веке не пролил столько российской крови, сколько сделал это Владимир Путин, начав войну в Украине (и мы не говорим про другие военные конфликты). В поименном списке погибших, который ведут «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона», сейчас 104763 погибших с российской стороны.

Это ли не настоящая русофобия — последовательное бессмысленное истребление собственного народа?

Но истребляет россиян Владимир Владимирович, разумеется, не сам. Не лично. Для более эффективной переработки российских солдат в «груз-200» на его военном мясокомбинате есть специальные люди. И именно о них мы сегодня и поговорим. О тех, кого сами российские военные называют «мясниками».

Словарь войны

Три года войны обогатили русский язык множеством новых понятий. Например, появилось слово «стачивание». Вы знаете, что такое «стачивание»? Нет? Это когда в попытках взять очередное украинское село полк в бессмысленных штурмах «в лоб» «стачивается», то есть истребляется, за неделю «в ноль». Понимаете, да? Погибает полк. То есть 1500–2500 человек, если полк общевойсковой. Был — и нет.

Или «мясной штурм». Тоже новое понятие, но уже, к сожалению, привычное. «Мясной штурм» — это когда плохо подготовленную пехоту без артиллерийской или хотя бы минометной поддержки, без разведки, чаще всего просто со стрелковым оружием отправляют штурмовать укрепрайоны, то есть по сути крепости, занятые украинскими военными. Почему такие штурмы называют «мясными»? Потому что участвуют в них не военные, а «мясо» — плохо вооруженные солдаты, которых, получи они ранение, могут даже не эвакуировать с поля боя. «Вон то дерево видите? Вот там противник. Идите и выбивайте». Ну а если все полягут, так «мяса» много — новое пошлют.

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Ну и, наконец, еще одно важнейшее для нашего сегодняшнего разговора слово: «обнуление». Я об этом часто пишу, но, к своему стыду, признаюсь, редко поясняю, что это слово значит — уж очень оно крепко вошло в мою жизнь. Если просто, то «обнуление» — это внесудебная казнь. Не понравился солдат офицеру — отправил он его в «мясной штурм». «Обнулил» то есть. Запомните это понятие, мы к нему еще вернемся.

Так вот. «Мясные штурмы», «стачивание» и «обнуления» стали возможны в российской армии благодаря тому, что управляют ей генералы, для которых цена человеческой жизни не имеет никакого значения.

Путинские мясники

Я не смогу перечислить всех главных мясников российской армии, но сегодня мы поговорим о генералах Александре Лапине, Рустаме Мурадове и Андрее Сердюкове. А еще о генерал-лейтенанте Сухрабе Ахмедове и полковнике Игоре Пузике с позывным «Злой».

Рассказ о том, почему генерал-полковника Лапина считают одним из худших путинских военных и кровавым мясником, можно уместить в два слова: Северский Донец.

Именно Лапин отдал приказ в мае 2022 года форсировать речку в Луганской области шириной 100 метров в зоне действия украинских беспилотников и артиллерии. По разным оценкам, при попытке переправы российская армия потеряла до 70 единиц бронетехники и около 500 человек убитыми.

Эта блистательная военная операция демонстрирует не только стратегический гений генерала Лапина. Это пример того, как ценится в российской армии человеческая жизнь. И пример той самой русофобии Владимира Путина, о которой я говорил в начале: после того как в мае 2022 года под руководством генерала Лапина российская армия потерпела одно из самых сокрушительных и унизительных поражений за всю войну, в июле этого же года Владимир Путин вручил Лапину звезду Героя России.

О следующем путинском мяснике рассказывать будет даже проще. В российской армии сегодня есть термин – «мурадовщина». Что это такое? «Мурадовщина» — это плохо организованные наступательные операции. Когда техника идет плотными колоннами без проведения инженерной разведки и без артиллерийской поддержки. С предсказуемым результатом — то есть неся очень серьезные потери. Я уже рассказывал вам про «мясные штурмы». Вот генерал Мурадов — воплощение этого понятия. Можно сказать «персонификация».

Особо отличился генерал за войну дважды: в 2022 году он провел «триумфальный» штурм села Павловка в Донецкой области, а в феврале 2023 под его командованием российская армия пыталась захватить Угледар. Верифицированных данных о потерях в этих боях нет. Но, после того как в ноябре 2022 года российские войска заняли Павловку, военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые брали село, направили обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой обратиться в Министерство обороны и потребовать расследования неоправданно больших потерь. По данным одного из военных 155-й бригады, при штурме Павловки погибли предположительно 100–115 человек, а всего в бригаде — порядка 450–500 погибших.

И прямую ответственность за этих погибших несет идейный русофоб, буквально директор мясокомбината имени Владимира Путина — Рустам Мурадов.

Не меньшие потери российская армия понесла и при штурме Угледара. По словам украинской стороны, в районе Угледара и Марьинки ВС РФ теряли в день по 150–300 морских пехотинцев. И продолжалось это в течение недели в феврале 2023 года.

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Поскольку я человек крайне антивоенных взглядов, то мои оценки могут показаться вам необъективными. Так давайте посмотрим, что говорят о генерале Мурадове сторонники войны. Например, бывший боец ЧВК «Вагнер», а ныне автор телеграм-канала Alex Parker Returns: «Все штурмы под руководством Мурадова были провалены и построены по одному принципу — езжай на минное поле, там никого нет. Привет Угледару».

И, я думаю, вы можете догадаться, как сложилась судьба генерала Мурадова. Правда, ведь вы уже догадались?

Сейчас, для надежности, я опять воспользуюсь цитатой из провоенного канала, на этот раз канала «Русские грамоты»: «Многонациональный генерал-мясник Рустам Мурадов, бездарно угробивший сотни русских пацанов и тонны техники под Павловкой и Угледаром в 22-23 гг., назначен заместителем Главнокомандующего сухопутными войсками МО РФ».

И ведь в этом есть своя логика, правда? Если война — это мясорубка, то логично же, что самые результативные ее мясники получают награды и повышения? Ну или просто остаются безнаказанными — за все три года войны нет ни одного случая, когда российский генерал был по-настоящему наказан и тем более осужден за «избыточные потери». Или, как еще говорят, «за нерациональный расход личного состава».



Зато есть прецеденты того, как «бережливые» командующие, пусть и полностью лояльные Путину, отправлялись за решетку. Об одном из них — генерале Попове — я писал в своей прошлой колонке.

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Продолжать список путинских мясников можно очень и очень долго. Вот, например, генерал Андрей Сердюков. В 2014 году Сердюков командовал «вежливыми людьми», захватившими украинский Крым. Без потерь. А вот когда силы ВДВ под командованием Сердюкова попытались захватить Киев и аэропорт Гостомель, то потери десантников оказались столь внушительными, что генерала отправили в Сирию. В ссылку. Принимать парады, купаться в море и загорать на солнце. Точных цифр потерь в тех штурмах тоже нет, но в целом, по данным на начало 2025 года, подтверждена гибель 3240 кадровых десантников, включая 654 офицера.

Или еще один пример — Сухраб Ахмедов — бывший командующий 20-й армии, который угробил огромное количество людей в декабре 2022 года, а уже в феврале 2023 получил погоны генерал-майора из рук тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу.

Кроме уже упомянутой «мурадовщины» есть в российской армии и другое явление — «пузиковщина».

Пусть вам не кажется, что мясники в российской армии имеют исключительно генеральские звания. Это не так — и вот вам прекрасный пример с именем и фамилией: полковник с позывным «Злой» — Игорь Викторович Пузик.

Известность «Злой» Пузик получил в сентябре 2024 года, когда он отправил на верную смерть в штурм группу операторов беспилотников, включавшую двух уважаемых на Донбассе добровольцев с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Случился грандиозный скандал, в который включились все без исключения главные Z-каналы. Даже министр обороны поручил провести расследование. В армии никто не сомневался в вине Пузика, но расследование затянулось. Пузика в телевизоре стал отмазывать лично Владимир Соловьев, а сам полковник продолжил командовать полком.

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Ну и в качестве финала хочу рассказать вам относительно свежую историю. В конце января известный Z-автор Юрий Подоляка рассказал своим читателям, что объявленное «освобожденным» село Новоегоровка в Луганской области на самом деле контролируется украинской армией, а российские позиции на тот момент были в полутора километрах от села. Казалось бы, небольшая проблема — российские военные врут довольно регулярно. Но нет. Поскольку отчет о взятии села есть, а село не взято, командование 20-й армии, как писал Подоляка, отправляло штурмовать Новоегоровку все новые и новые отряды. Которые гибли в «мясных штурмах» без поддержки артиллерии и без разведки.

1 февраля в канале Подоляки появилось видео из-под Новоегоровки. На нем — раненый российский военный из 84-го разведывательного батальона стреляет себе в голову, поскольку понимает, что эвакуации не будет, а значит — либо самоубийство, либо замерзнуть насмерть. Юрий Подоляка под этим видео задается риторическим, на мой взгляд, вопросом: «Сколько еще должно пацанов погибнуть, чтобы остановилось это БЕЗУМИЕ?»

Очевидно, что много. По данным Z-каналов и украинской стороны, «мясные штурмы» продолжаются, потому что генералы 20-й армии дорожат своими должностями куда больше, чем жизнями солдат. А Новоегоровка как была под контролем ВСУ, так и осталась.

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