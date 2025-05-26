О чем с Путиным говорят «патриоты»? 

И почему он им никогда не ответит

В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов рассказывает о непрекращающемся диалоге между Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным и провоенной общественностью. О диалоге заочном и обреченном. В котором с одной стороны — критика реального положения дел, а с другой — предложение отправить в штурм в «кастрюле» без защиты от дронов.

На прошлой неделе свой 70-й день рождения отметил экс-министр обороны Сергей Шойгу. По этому поводу в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни», который показали в эфире телеканала «Россия-24», он выступил с неожиданным заявлением:

«Поверьте мне, там [наверху служебной лестницы] очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину».

Про Шойгу после его отставки с поста министра и «списания» в секретари Совета безопасности почти совсем не слышно не просто так — по крайней мере в этом уверены Z-авторы. Именно Шойгу, с их точки зрения, несет прямую ответственность за то, что российская армия вот уже четвертый год не может победить в войне с Украиной.

Многочисленные замы Сергея Кужугетовича под следствием, и у многих возникает резонный вопрос: неужели при таких злодейских замах-коррупционерах их непосредственный руководитель оказался небесным ангелом и ни в чем не виноват? Напрашивается логичный вывод, что это не так. Также вполне вероятно, что Шойгу от посадки сейчас спасает не давняя дружба с главой государства, а совсем другое обстоятельство: если посадить министра обороны, отвечавшего за начало войны, то Владимиру Путину придется вынести в публичное поле те проблемы воюющей армии, о которых он никогда вслух не говорил. Будет неприятно.

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Мясные штурмы, недостаток техники, полностью проваленное обеспечение и логистика — все это не звучит как темы, которые российский президент готов обсуждать.

Не знаю, понимает ли это российская «военная телега», но только про «выполнено плохо и сделано плохо», как выразился Шойгу, Z-авторы пишут с первых дней войны. Пишут и про ответственность, от которой эффективно уходят драгоценные военные руководители, которых за избыточные потери если не награждают, то точно не наказывают.

Фото: Kremlin.ru

В принципе, если попытаться суммировать все, что я о Шойгу в Z-каналах за последние годы прочитал, то могу сказать следующее: фотография экс-министра обороны в судебном аквариуме среди военных вероятно могла бы вызвать больше энтузиазма и радости, чем, например, фотография триколора над украинским городом Одесса.

Но поговорить я сегодня хотел не столько о Шойгу, сколько о довольно интересном феномене войны: диалоге первых лиц государства со сторонникам войны и военными. Диалоге, разумеется, не прямом, а заочном. Таком, где первые лица что-то говорят, и им отвечают в телеграме. Правда, они этих ответов не видят, да и вряд ли им сильно интересно.

Бояре с холопами все-таки не разговаривают. Более того, порой — об этом я напишу ниже — диалог этот оказывается случайным. Именно из таких разговоров получается объемная картина войны. Именно комментарии Z-каналов к публичным выступлениям президента или его министров дают внимательному наблюдателю нужный контекст. Помогают увидеть идущую четвертый год войну буквально в 3D.

Что я имею в виду под «случайным» диалогом? Вот, например, Владимир Путин выступил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества:

«Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции. И ключевая, первоочередная задача неизменна — это обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции»

И самое, так сказать, «вкусное»: «Большинство образцов вооружения и техники <..> оперативно и постоянно совершенствуется и модернизируется. Что значительно повышает их тактико-технические характеристики…»

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Военные блогеры не собирались, конечно, напрямую спорить с президентом, но в результате получился прекрасный диалог. Дело в том, что на минувшей неделе в Z-пространстве одной из самых обсуждаемых тем стало заявление «Ростеха» о начале испытаний гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф. Событие это официальная пресса преподносила как триумф российского ВПК. Вполне в духе заявлений Владимира Путина о нуждах российской армии, качестве выпускаемой для нее техники, а также неустанном процессе ее совершенствования.

Но, как обычно, есть нюансы.

«У боевой машины нет ни одного признака того, что опыт СВО в ней хоть как-то учтен. Низкая гусеничная база чрезвычайно уязвима на подрыв. «Картонная» защита сверху, в виде распахивающихся вверх, навстречу «дронам» тонких стальных створок, превращает десантное отделение при ударе дрона в открытые створки в кастрюлю, куда забросили гранату, а при закрытых — в сковороду под крышкой, где будет жарится десант, так как удар в створки почти наверняка заклинит их намертво», — прокомментировал «новинку» военный эксперт Влад Шурыгин, автор канала «Рамзай» (здесь и далее правописание оригиналов сохранено. — Прим. «Холода»).

«Закреплением имеющихся пороков и концептуальных ошибок» — назвал БТ-3Ф канал «Военный осведомитель», а военный волонтер Алексей Живов, автор канала «ЖИВОВ Z», продолжил возмущенно:

«Поездка на такой машине к линии боевого соприкосновения, это поездка в один конец без шансов на успех. Кто и зачем решил поставить ее в строй после трех лет тяжелейшей войны с огромными потерями слабой брони от дронов, остается для многих загадкой. В эту перспективную машину пусть садятся те, кто ее разрабатывал и кто на ней собирается заработать».



Еще один волонтерский канал No Pasaran в ответ на новости о «новейшей разработке» и вовсе предложил невероятное: «Просто скопируйте Брэдли и не ебите мозги! Брэдли — лучшая боевая машина пехоты на этой войне…Рукожопы хуевы».



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Диалог? Диалог. Очень наглядно и очень точно иллюстрирующий ту пропасть, которая лежит между официальными заявлениями и реальным положением дел в армии и на фронте. Причем ценность этого заочного разговора именно в том, что опровергают заявления «Ростеха» и слова президента люди, предельно лояльные этому самому президенту, искренне верящие в цели войны и желающие их достижения.

Но бывает и по-другому. Бывает так, что «пассионарные патриоты» вступают в вежливый диспут с Верховным совершенно осознанно. Например.

22 мая Владимир Путин заявил о создании российской армией «буферной зоны» на границах с украинскими регионами. Это не первое его подобное заявление, аналогичные обещания Путин давал 13 июня 2023 года и 18 марта 2024 года. И вот что на них отвечали Z-авторы:

«Как итог этого [от 18 марта 2024 года] заявления — дальше Липцов и Волчанска не прошли и осели на очень долгое время, неся большие потери <…> Другой пример — Сумская область. За четыре месяца своего наступления (с момента как в феврале 2025 года украинскую армию выбили из Курской области) Россия захватила лишь несколько сел на самой границе, причем стоящие ей больших затрат во всех смыслах», — прокомментировал заявления президента автор канала «Когда запели пушки».

То есть идея, с точки зрения российских интересов, безусловно, правильная, пишут Z-каналы. И президент, конечно, молодец. Надо создавать «буферную зону». Вот только чем?

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

«Западные СМИ пишут, что на границе с Харьковской областью сосредоточены до 50 тысяч солдат ВС РФ. Для надлежащего выполнения поставленной президентом задачи по созданию буферной зоны на каждую из трех областей севера Украины надо по 50 тысяч, и то этого мало. Желательно, чтобы это были опытные, но свежие подразделения с хорошей материальной частью. По другому уже пробовали, не получилось», — написал очень осторожный в высказываниях Алексей Живов. Мысль его продолжила и отлично проиллюстрировала Z-авторка Анастасия Кашеварова:

«Если создавать буферную зону, то нам нужны люди, дроны и техника. Мы только из Суджи выбивали врага 7 месяцев, сколько же понадобится времени и сил, чтобы создать буферную зону протяженностью около 900 км и глубиной, к примеру в километров 40? <…>. Увеличение фронта – нужны люди, то есть мобилизация».

То самое страшное слово на букву «м», которое стараются не произносить российские официальные лица. Опять-таки, диалог у Z-сообщества получился не только с президентом, но и с его аватаром на переговорах в Стамбуле, главой российского союза писателей Владимиром Мединским.

Помните, он якобы угрожал украинским переговорщикам, что если Киев не согласится отдать четыре области, то в следующий раз Москва потребует пять. Ну да, потребует непременно, в этом ни у кого нет никаких сомнений. Те же Z-авторы угрозы Мединского восприняли буквально с восторгом — наконец-то представитель российской власти ставит нормальные цели в войне! Вот только кем именно они будут достигаться? Мысль эту хорошо сформулировал автор канала «Военкор Котенок»: «Грандиозных прорывов, учитывая ограниченность сил и средств, на Украинском ТВД [театре военных действий] не ожидаю. Мы неумолимо ползем вперед, как можем, и слава Богу!»

Неумолимо ползем.

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Четвертый год я изучаю Z-каналы и могу совершенно точно вам сказать, что иллюстрировать подобным образом можно буквально любое высказывание представителя российской власти. Само того не желая, Z-пространство регулярно и с качественными аргументами объясняет, что и государь, и государевы люди врут примерно всегда. Причем иногда ложь их выглядит максимально цинично.

Например, 23 мая министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов», заявил, что Россия не может бросить говорящих на русском языке украинцев: «Оставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, — <…> это будет очень большим преступлением».

Даже людям, глубоко не погруженным в реалии войны от этих слов должно стать неуютно. Ведь буквально каждое видео «освобожденного» украинского города — это репортаж с пепелища. Наступающая российская армия стирает города и поселки в пыль и щебень. Так это было с Мариуполем. С Бахмутом. С Авдеевкой. С Угледаром. То есть оставить русскоговорящих под «властью хунты» — это преступление, а превратить города, в которых жили эти люди, в выжженную пустыню — это доблесть? Так получается?

И здесь я хотел бы вернуться снова к Шойгу. Но не к его высказыванию об одиночестве, а к другим его словам, сказанным еще в самом начале войны.

Вот уже четвертый год я читаю то, что об ужасах войны пишут Z-авторы. О тех самых мясных штурмах, обнулениях, грабежах. О нехватке всего необходимого, о зависимости армии от волонтерских сборов, об унижениях и страданиях российских военных. И так же, как очень многие, я задаюсь вопросом: а почему они продолжают воевать? Почему, понимая, как к ним относится командование, как врет их президент, как цинично распоряжается их жизнями бывший министр культуры (это я про Мединского, если кто забыл), почему они продолжают героически «ползти вперед»?

И все очевиднее для меня становится ответ на этот вопрос. И сформулировал его именно Сергей Шойгу в 2022 году в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом:

«Как сказал мне министр Шойгу, когда я в этом году ездил в Москву, никто не умеет страдать так, как русские. В этом слышалась почти извращенная гордость за эти страдания, и я думаю, нас и наших союзников отличает от путинского режима то, что мы служим нашим народам, чтобы защищать их и предотвращать страдания. Они же пользуются страданием невинных людей для обслуживания империалистических амбиций».

Как же он оказался прав. И какая это на самом деле страшная мысль.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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