Тайные знаки верховного куколда

Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу

В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов пишет об инициативе Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной в Стамбуле. О том, как он вдруг решил, что с «нелегитимным» Владимиром Зеленским все же можно разговаривать, и о том, что «партия войны» в очередной раз усомнилась в компетентности Верховного главнокомандующего.

Мирные переговоры, перемирие, замирение, мир и даже «переговорнячок» — вот темы, которые, по совершенно понятной причине, больше всего занимали Z-сообщество последние дней 10. Из обсуждений околовоенными авторами контуров неизбежного (ведь когда-то он все равно наступит) мира можно сделать несколько довольно любопытных выводов, поскольку многие из «пассионарных патриотов» написали тексты, очень отличающиеся от официальной российской позиции.

Начать, пожалуй, можно с одного из самых заметных Z-текстов последних месяцев. Настолько заметного, что ряд российских СМИ даже сделали из него отдельный новостной повод — не часто ведь представители «патриотической общественности» Владимира Владимировича «куколдом» называют. То есть мужчиной, испытывающим сексуальное возбуждениея от того, что у него на глазах жена занимается сексом с другим человеком.

Разумеется, не то чтобы прям вот так: «Путин — куколд». Но тем не менее мысль «потомственного военкора» Юрия Котенка считывается абсолютно однозначно, ведь только Верховный главнокомандующий (в данном случае Путин) имеет право объявлять перемирие, что пасхальное, что на день Победы.

«Постоянное объявление перемирий в разгар боевых действий в одностороннем порядке, т.е. без аналогичных действий противника, является классическим проявленим куколдизма. Кто не знает, что сие значит, поиск в помощь», — написал Котенок (здесь и далее правописание оригиналов сохранено. — Прим. «Холода»).

Несмотря на то, что формулировку Котенка другие Z-авторы все-таки почти не использовали, предательская мысль о том, что президент чересчур заигрался со своим «оранжевым другом» и не очень понимает положение дел на земле, очевидно, посетила многих военных авторов. Особенно после заявления Путина о том, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая.

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Удивили их и слова Владимира Зеленского, который написал в своем телеграм-канале, что будет в Стамбуле ждать Путина. Того самого Путина, который говорил о нелегитимности самого Зеленского, отказывающегося проводить в Украине выборы. Помните его слова в интервью Карлсону: «С кем там разговаривать?» Но тут появился Дональд Трамп со своими мирными инициативами, и оказалось, что в Украине у российского президента вполне себе есть собеседник по мирным переговорам. Равно как и Зеленский, при должной мотивации, забыл о запрете прямых переговоров с Владимиром Путиным, который сам же и внес.

В целом эта ситуация провоенное сообщество чрезвычайно опечалила. И Z-сообщество начало искать в словах Путина тайные знаки, чтобы как-то улучшить свое моральное состояние.

Например, его неожиданным образом очень впечатлил тот факт, что Путин произнес слово «война». Не «специальная военная операция», а именно война. Правда, если обычные граждане удивились именно тому, с какой легкостью президент произнес запретное слово, из-за которого под судом оказались сотни россиян, то у Z-авторов на это событие был свой, особый взгляд. Если не СВО, а «война», значит, Россия наконец начнет «воевать в полную силу»:

«Судя по всему 12 мая 2025 года может завершиться СВО и начаться война», — написал военный волонтер Роман Алехин. Несмотря на то, что сам Алехин среди многих военных авторов считается немного блаженным, его позиция совпадает с позицией многих ястребов. А вот уже другой его текст:

«Понятно, что и у России есть еще резервы для уничтожение не только режима Зеленского, но и всей Украины, в принципе, которые не задействованы, и данное предложение о мирных переговорах 15 мая — это, по сути перехват всей повестки, как это было накануне “саммита мира” в прошлом году, когда Владимир Путин озвучил, что на саммите можно обсуждать все, что угодно, но при условии освобождения 4 новых конституционных территорий России и признания всех пяти, а также снятия санкций. И что произошло? СВО продолжилось и за этот период Россия освободила огромные территории».

Фото: Sefa Karacan / Anadolu / Reuters

Удивительным образом миф о том, что российская армия сейчас воюет не в полную силу и на самом деле у Путина где-то спрятан резерв, который он как достанет и как вдарит, оказывается удивительно живучим даже на четвертый год войны, идущей совсем не по кремлевскому сценарию.

Но главное, что возмущает и тревожит военных, — это именно контуры мирного соглашения, которое очевидно даже в самом лучшем, идеальном и недостижимом своем варианте не оправдает заявленных целей войны. Вот на этот счет хорошая цитата от небольшого, но заметного канала «Южный фронт»:

«Пока существует украина, существует и угроза. Мир возможен, но зыбкий, временный. Мы просто переложим Войну на плечи Наших Потомков. Мы просто дадим время воспитать легионы русофобов и ярых нацистов. Уничтожение украины, полное, бескомпромиссное, ужасающее, но необходимое. Главная миссия Нашего Поколения если хотите, так уж вышло, Мы Поколение Войны. Только искоренив их сгнивший и обезображенный Род, мы сможем с уверенностью сказать, что выполнили предназначение».

Звучит, конечно, чуть радикальнее, чем формулирует Владимир Путин, но в принципе под придуманную им цель «денацификации» вполне подходит.

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Но тут же кроется и главный парадокс: с одной стороны, военные каналы против перемирия, даже временного. Против остановки войны без достижения победы. С другой — очень многие из них, далеко не только авторы, работающие в жанре «все пропало», совершенно откровенно пишут о том, что положение дел на фронте свидетельствует о невозможности военной победы.

«Надо понимать, что военного решения войны на данный момент не существует в нынешнем положении. Без второй мобилизации, бусификации и падения уровня жизни рядовых граждан. Нравится нам или нет, но дипломатические маневры неизбежны и надо договариваться», — пишет автор и волонтер Роман Сапоньков.

«Представляется достаточно очевидным, что продолжать воевать так, как мы продолжаем воевать, т.е. с очень медленными военно-технологическими подвижками, спорадическими тактическими озарениями и сохранением статуса пехоты как расходного мяса, означает окончательно загнать себя в тупик критического истощения», — соглашается с ним автор канала «Филолог в засаде» Святослав Голиков.

Наконец, другой волонтер, Алексей Живов, автор канала «Живов Z», формулирует еще точнее. Цели есть, теоретически они достижимы, только на практике почему-то не выходит: «С точки зрения прагматичной политики Россия наметила себе план-цель СВО. 4 региона, признание Крыма (опционно), снятие санкций, выборы на Украине, отказ от дальнейшей милитаризации, соблюдение права русских. Можно ли всего этого добиться военным путем? Наверное да, но пока не получается».

Из далекой колонии согласен с этой точкой зрения и Игорь Стрелков-Гиркин, который уверен: дело даже не в позиции Путина, а в том, что та самая «обстановка на земле» не выглядит для украинской армии располагающей к переговорам. Скорее наоборот:

«Украина сейчас добилась безоговорочной поддержки Европы при продолжающейся поддержке США. Поток оружия, боеприпасов, наемников постоянно усиливается. Обещано 4 миллиона беспилотников только в этом году, что вдвое превышает цифры прошлого года. Украина подготовила сильные резервы, сумела сохранить их в ходе боев. Наше наступление давно забуксовало и остановлено, несмотря на перенесенные потери. Сейчас самое время с военной точки зрения, с точки зрения здравого смысла для них предпринять контратаку и попытаться хотя бы улучшить, если уж говорить о переговорах, свои переговорные позиции за счет успехов».

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Все эти аргументы одновременно не мешают Z-авторами требовать продолжения войны. Вероятно, отчасти и потому, что их аудитория, сидящая в глубоком тылу на диванах, в массе своей вряд ли оценит призывы к миру. Пусть доля сторонников войны «до Львова» в масштабах страны и невелика, телеграм-сообщество зависит от них и их денег. Ну, или, может быть, они в стратегические перспективы верят, что страна мобилизуется, переставит экономику на военные рельсы и непременно победит. Три года не мобилизовывалась, а сейчас вдруг возьмет и начнет.

Причем проблемой для военного сообщества является не только сама идея мирного соглашения, но даже остановка боевых действий на 30 дней — для них ведь это тот самый «куколдизм», о котором писал «Военкор Котенок». И ответ на вопрос, почему именно, дает канал «Военный осведомитель». Среди Z-каналов его отличает попытка сохранять объективность. Не «все пропало», но и не «Киев наш». Так вот что пишет автор канала:

«Если же бои остановить и заморозить фронт на длительный срок, то это позволит Украине справиться с российским военным давлением еще до любых переговоров, стабилизировать ситуацию на фронте и подготовиться к ее новому возможному обострению, что лишит Россию всяческих козырей. <…> За 30 суток фронт может стабилизироваться настолько, что сам факт начала переговоров Украине будет уже не нужен».

И получается довольно занятная картина, по сути описанная еще в 2015 году в ставшей легендарной заметке РИА Новости под заголовком «Крым мог бы обеспечить шпротами половину России, но нет сырья и кадров». То есть цели «СВО» недостижимы военным путем, даже месяц паузы лишит наступающую армию какого-либо преимущества на поле боя, но воевать дальше все равно надо. Хотя — и тут, думаю, со мной согласятся даже Z-авторы — все это по сути не имеет значения, поскольку решения принимает исключительно Владимир Путин, и точно не исходя из «положения дел на земле» и уже тем более не считаясь с коллективным мнением Z-сообщества.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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