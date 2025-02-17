Почему партия войны боится переговоров

Предсказуемым образом главная тема минувшей недели в Z-пространстве совпала с новостной повесткой мировых и российских СМИ. Так же, как и журналисты, военные авторы обсуждали телефонный разговор Трампа и Путина, перспективы переговоров и возможные условия мира. Но если западные СМИ писали о прекращении огня с надеждой, российские — как о будущей победе и прорыве международной изоляции, а украинские — с понятным возмущением, то в Z-пространстве преобладало совсем другое чувство: страх. Буквально как в знаменитой сцене фильма «Звездный десант» — фраза «оно боится» точнее всего описывает состояние коллективного Z-бессознательного. В своей новой колонке писатель и исследователь Z-сообщества Иван Филиппов объясняет почему.

У подавляющего большинства военных авторов в сознании одновременно умещаются две противоречащие друг другу идеи. Они искренне верят в цели войны, в то, что Владимир Путин, начав полномасштабное вторжение, принял единственно верное решение. Верят в мудрость Путина, который понимает, что делает, и у которого есть план. Одновременно эти же люди живут с абсолютной уверенностью, что власть их предаст. Что цели войны не будут достигнуты, что Россия, как обычно, как уже было в Хасавюрте или Минске, заключит «позорный мир», обесценив «жертву русского солдата».

Как можно одновременно верить и в то и в другое? А вот так. Эта вера — слепая, логике она не поддается. При этом «договорнячок» заключит некая абстрактная власть — про личную ответственность за него Владимира Путина рискуют писать очень и очень немногие. Это опасно.

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Обсуждая разговоры американского и российского президентов, большая часть Z-авторов тексты писала тревожные. Нет, конечно, практически все они были очень рады тому, что Трамп сначала позвонил не Зеленскому, а Путину. Ведь если прежде западный мир руководствовался принципом «никаких переговоров об Украине без Украины», то для Z-пространства у Украины никогда не было субъектности. Она могла быть лишь предметом торга с коллективным Западом, но никак не стороной в переговорах.



В итоге идею мира поддержали не только охранители, традиционно колеблющиеся вместе с линией партии, но и некоторые военные каналы.

Канал «Месть доброй воли» предлагает считать достигнутые результаты победой: «Сухопутный коридор в Крым есть. Крым наш. Азовское море внутреннее. Донбасс почти весь… Результаты то есть…А те, кто хочет воевать до талого — добро пожаловать в Африканский Корпус. На Черном континенте работы будет до жопы» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

И очень вероятно, что подобного рода тексты — их немного — отражают настроения на фронте. Z-каналы сейчас пишут об усталости военных кратно больше, чем во все предыдущие месяцы. Делать это авторы могут как с осуждением, например, как воюющий сапером автор канала «РосгVардеец», так и с пониманием:

«Наверное тоже самое чувствовали солдаты в Афганистане, которые выполняли задачи во время начавшегося вывода. Вся эта хуйня лично меня дизморалит и нервирует. Особенно когда каждый день слышишь о конце войны от сослуживцев….Пацаны, ну от того, что вы устали и заебались ничего не изменится. <…> Мы тут на опорнике сидели, там тоже постоянные разговоры были про конец войны и как все устали».

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Об этом же пишет канал «Минная дивизия», который цитирует неназванного российского военного: «Среди участников СВО не АШ (армейский штаб. — Прим. “Холода”), но что я слышал сам, мнение насчет “передышки” достаточно популярное. Но это ближе к рядовому составу.. “Все ОЧЕНЬ устали. У людей, реально, съезжает крыша. Не могут не радоваться хоть какой передышке. Но, понимают, какой кровью за нее придется заплатить в будущем. Как-то так…». Или еще пример, в этот раз от канала «Когда запели пушки»: «Вообще за этот город [Покровск] как-то на передке парни уже помирать особо не планируют. Впрочем как и за другие тоже. Устали и хотят домой».

«Да, возможно у кого-то пересмотревшего телевизор возникнет ощущение что наши войска вот-вот возьмут Лондон роботами Федорами и Арматами, легко и играючи, ибо судя по стате которую ведет МО Лаоса, наши войска уже трижды уничтожили всю боевую технику и всех солдат на планете. … Раз мы идем на переговоры, значит нам они выгодны», — резюмирует военный канал Fighterbomber.

Но превалирует среди военных авторов все-таки уверенность в том, что грядущие мирные переговоры закончатся отнюдь не победой России, а очень даже наоборот.

«Переговоры… На сколько сильно и, к сожалению, массово наш человек верит в это слово. Будто не хватило неисчислимого числа Минсков и Стамбулов, чтобы убедиться в недоговороспособности наших западных калек. …Мира хочет тыл, который, в целом, войны вообще не ощущает) От чего устали в двух столицах, от думскролинга?» — пишет Z-автор Святослав Долгачев. Один из самых радикальных воевавших авторов, неонацист «Говорит ТопаZ» в своем тексте о перспективах мира пишет конкретнее: «Если включить холодный ум, то без русских Одессы, Харькова, Херсона, КИЕВА эта война будет завершена даже не ничьей. Она будет завершена поражением хохлов, но не нашей победой».

И я почти уверен, что многие российские военные примерно так и думают. И полагают, что десятки, а то и уже сотни тысяч убитых солдат — это цена за Киев, Харьков и Одессу, а не Угледар, Покровск и все еще не взятый Волчанск. Но есть что есть.

Автор канала «Военкор Котенок» задается резонными с точки зрения российской пропаганды вопросами: «Напомню, что воюем мы не с Украиной, а с глобальным Западом — тем самым, который сегодня рассыпается в комплиментах. И воюем не за “доллар по 80” и не за то, чтобы в Москву вернулся “Старбакс”… еще остались, как минимум, два “Д”, вы не забыли? ДЕ-МИЛИТАРИЗАЦИЯ и ДЕ-НАЦИФИКАЦИЯ. Достигнуты ли эти цели? … Освобождены ли те территории четырех субъектов РФ, которые прописаны в её Конституции? … К сожалению, ответ очевиден».

Или еще один момент, который никто из российских или американских официальных лиц пока публично не обсуждал: помните, в России еще есть Курская область, и там не все в порядке? Об этом очень аккуратно пишет автор канала «Батальон Восток»: «Мы стремглав устремились к возможности заключить мир, не решив даже такую насущную проблему, как освобождение Курской земли. Это порождает целый сонм неудобных вопросов, отсутствие ответов на которые приводит к брожению умов».

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И брожение умов в Z-среде, действительно, наблюдается. Связано оно, как я и говорил в самом начале колонки, с предчувствием скорого предательства, параметры и последствия которого каждый автор формулирует самостоятельно.

Например, известный в прошлом политолог, а ныне специалист по дронам Алексей Чадаев размышляет о том, что лидер страны, бесконечно говоривший о важности суверенитета, сейчас сам же его и выменяет на похвалу белого господина: «Молчу и ничего не пишу, потому что тоскливо смотреть на всеобщую радость и обнимашки по поводу Трампа и снова ставшей хорошей Америки. Я не берсерк, я за мир. Но с холопами и лакеями никто никогда не договаривается о мире. Их баре либо порют на конюшне, либо прощают на радостях».

Росгвардии подполковник Захар Прилепин видит в будущем предательстве не только предательство национальных интересов, но и конец мысли о многополярном мире. Удар в спину тем союзникам, которые поверили громким заявлениям Владимира Путина — в первую очередь, Ирану и Северной Корее: «У нас вчера, между прочим, прокатился, прогремел по всем социальным сетям и телеканалам коллективный вопль подобострастного восторга. “О, этот Трамп! Он такой душка! Мы будем править планетой с ним вдвоем!” <…> Ни с кем вы планетой вдвоем править не будете. Кидалы и барыги, готовые в пять минут слить весь “Глобальный Юг”, лишь бы вас погладили по щеке рыжей рукою — чем вы можете править, американские полотеры? <…> Россия, пожалуйста. Не предавай саму себя. Не обессмысли великие жертвы. Не унизься в глазах поверивших в тебя».

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Наконец «ветераны русской весны» Владимир Грубник и Михаил Полынков к скорому «договорнячку» относятся философски. Им не впервой.

«Интересно, когда мы вновь услышим легендарное: “Надули”, “Нагло обманули”, “Просто водили за нос”, — пишет занимающийся военной правозащитой и поиском пропавших без вести Полынков в своем канале «Солдатская правда». Волонтер, обеспечивающий фронт цифровой связью, Грубник резюмирует: «Кто жил в “минских”, того удивить нельзя вообще ничем».

И столь разное отношение к возможному миру со стороны самых ярых сторонников войны в принципе понятно. Как можно не хотеть мира, если мобилизованные воюют третий год, если все контракты бессрочные, техники и людей не хватает, мясные штурмы из исключений превратились в залог продвижения армии?

Понять усталость военных можно. Так же, как понять можно и тех авторов, которые удивляются столь резкой — а они, видимо, верят в серьезность намерений Трампа и Путина — смене интонации. На место ядерного антиамериканизма, призывов к войне с коллективным Западом и разговоров о суверенитете вдруг приходит открытость к диалогу, возможная перезагрузка отношений с США и сверху бантик: Трамп на параде победы. Тот самый Трамп, который пока не остановил военную помощь Украине и, кажется, в обозримом будущем этого и не сделает.

Понять можно и тех, кто с мрачным фатализмом ждет «предательства русского солдата». На их стороне исторические прецеденты, ведь, глазами Z-патриотов, с окончания Великой Отечественной войны ни одного выгодного мира ни СССР, ни Россия не заключали.

Закончить же хочется вот какой цитатой. Как я упоминал выше, с сомневающимися в Z-пространстве немедленно начали спорить «охранители». Как те, кто на госзарплате, так и те, кто на госзарплату надеются. И один из таких авторов, пишущий в канале «Антонов такой Антонов», сформулировал, как мне кажется, самый неожиданный аргумент «за мир»:

«Для России путем расходования личного состава отвоевывать, а затем содержать еще несколько украинских регионов, подтягивая их до российских стандартов социалки, выстраивать там государство по российским стандартам, финансировать из бюджета (вместо Запада) все экономические “дыры” этих регионов — за наш с вами счет, из наших налогов, из печатного станка, который и “обеспечил” нам всю инфляцию — нахер не надо. Вот, совсем. Каждый новый населенный пункт = повышение цен на продукты питания и непостроенные где-то в России больница/шоссе/труба. Восстанавливать разрушенные города это, представьте, не бесплатно».

И хочется в этом месте задаться очевидным вопросом. Да, аргумент серьезный и даже убедительный. Интересы своих граждан, несомненно, важно ставить выше каких-то гипотетических завоеваний русского мира. Но все-таки позвольте уточнить: если каждое взятое село делает жизнь граждан России хуже, то зачем вы, гандоны, вообще эту войну начали? Может быть, не стоило ничего «освобождать»?

Но вопросом этим в Z-пространстве никто не задается. И авторская аргументация за немедленные мирные переговоры никак, с его точки зрения, целесообразности начала войны не противоречит.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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